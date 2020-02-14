رياضة

تركي آل الشيخ يهنئ الزمالك بالسوبر الإفريقي

تحرير:علي الزيني ١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٠ م
آل الشيخ
آل الشيخ
هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، نادي الزمالك بعد الفوز على الترجي التونسي والتتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:"مبروووك ل مصر.. ومبرووك ل رئيس مجلس ادارة الزمالك واعضاءه وجمهورة.. مباراة كبيرة". وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، بالفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة
وحقق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون اللقب الأول له مع الفارس الأبيض، ولقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية، بعد الفوز على الترجي في الموسم الماضي، عندما كان مدربًا للرجاء المغربي. وانفرد الزمالك بوصافة أبطال كأس السوبر الإفريقي، خلف مواطنه الأهلي، صاحب الرقم القياسي لعدد مرات التتويج، ليفض الشراكة مع
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الاهلي- والمصري (5)

الأهلي يكتسح المصري ويواصل سلسلة الانتصارات

واصل فريق الأهلي سلسلة الانتصارات، بالفوز على نظيره المصري، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. علي معلول، سجل هدف التقدم للأهلي، وأضاف جونيور جاي، الهدف الثاني، واختتم محمود كهربا ثلاثية الأحمر الذي رفع المارد الأحمر رصيده إلى 45 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة المحلية، بفارق 13 نقطة عن المقاولون العرب، أقرب ملاحقيه، علمًا أن الأخير لعب مباراتين أكثر، في المقابل تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز العاشر.
الزمالك والترجحي

الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه

توج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الراعبة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، ليحقق المدرب الفرنسي «باتريس كارتيرون»، اللقب الأول له مع الفارس الأبيض. فريق الزمالك سيطر على مجريات اللعب، ولم يحتاج سوى دقيقتين فقط من أجل الوصول إلى شباك معز بن شريفية، بعد كرة وصلت للمغربي أشرف بن شرقي على يسار الملعب، مررها إلى محمد عبد الشافي، الذي أرسل عرضية متقنة، استقبلها يوسف أوباما، برأسية قوية سكنت شباك الترجي.
محمد-صلاح (1)

رد صادم من كلوب عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مشاركة نجمه محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى أنه لم يتواصل معه أحد من المنتخب أو اتحاد الكرة المصري حتى الآن. كلوب قال للصحفيين: "لم نتخذ بعد أي قرار، مثلما هو الحال دائما، الأمر واضح، هل أرغب في خسارة لاعب في الجولة التحضيرية قبل بداية الموسم؟ بالطبع لا، إنها ألعاب أولمبية وأنا شخص رياضي، يجب أن نرى كيف سنتعامل مع الوضع.. وعلينا أن نفكر في أكثر من شيء مختلف، سأتحدث مع صلاح ونوضح ما نرغب فيه، ونرغب في المزيد من المعلومات ولم يتواصل معنا أي أحد حتى الآن".
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الزمالك والترجحي

الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه

توج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الراعبة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، ليحقق المدرب الفرنسي «باتريس كارتيرون»، اللقب الأول له مع الفارس الأبيض. فريق الزمالك سيطر على مجريات اللعب، ولم يحتاج سوى دقيقتين فقط من أجل الوصول إلى شباك معز بن شريفية، بعد كرة وصلت للمغربي أشرف بن شرقي على يسار الملعب، مررها إلى محمد عبد الشافي، الذي أرسل عرضية متقنة، استقبلها يوسف أوباما، برأسية قوية سكنت شباك الترجي.
فريق- الزمالك

مران الزمالك في قطر.. جلسة كارتيرون وتأهيل بامبو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول في الدوحة، استعدادًا لمواجهة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة، حيث أدى الفارس الأبيض مرانه مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب جامعة قطر، بعد ساعات من وصوله إلى الأراضي القطرية. وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع معاونيه، سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى قبل انطلاق المران لوضع برنامج تدريبي خاص استعدادا للمباراة.
الزمالك- واول -اغسطس (1)

الاتحاد القطري يعلن نفاذ تذاكر لقاء الزمالك والترجي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن نفاذ تذاكر مواجهة السوبر الأفريقي، بين الزمالك المصري بطل الكونفدرالية الأفريقية، والترجي التونسي، حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة. وقال الحساب الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "تذاكر كأس السوبر الأفريقي تم بيعها بالكامل، نتمنى أن يستمتع الجميع بالمواجهة التي يحتضنها ستاد ثاني بن جاسم.
الزمالك -ومازيمبي‎ (4)

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة

أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون،‎ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره وادي دجلة، مساء غدً الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. ويدخل فريق الزمالك اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري، صاحب المركز الثالث، علمًا أن الأخير لبع مباراتين أكثر، في المقابل يحتل وادي دجلة المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.
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