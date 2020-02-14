تركي آل الشيخ يهنئ الزمالك بالسوبر الإفريقي

تحرير:علي الزيني ١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٠ م

آل الشيخ

هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، نادي الزمالك بعد الفوز على الترجي التونسي والتتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:"مبروووك ل مصر.. ومبرووك ل رئيس مجلس ادارة الزمالك واعضاءه وجمهورة.. مباراة كبيرة". وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، بالفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة

وحقق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون اللقب الأول له مع الفارس الأبيض، ولقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية، بعد الفوز على الترجي في الموسم الماضي، عندما كان مدربًا للرجاء المغربي. وانفرد الزمالك بوصافة أبطال كأس السوبر الإفريقي، خلف مواطنه الأهلي، صاحب الرقم القياسي لعدد مرات التتويج، ليفض الشراكة مع