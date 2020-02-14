تأجيل الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة للغد
تحرير:وكالات
١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٨ م
الرئيس التونسي والمكلف بتشكيل الحكومة
أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، عن تأجيل الإعلان عن الحكومة التونسية إلى غدًا السبت، وذلك بعدما استقبله الرئيس التونسي، قيس سعيد في قصر قرطاج، إذ جاء في بيان لرئاسية الجمهورية التونسية عبر صفحتها على موقع «الفيسبوك»: «استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الجمعة بقصر قرطاج السيد إلياس الفخفاخ المكلف بتكوين الحكومة»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
وتابع البيان: «صرح السيد إلياس الفخفاخ عقب اللقاء أنه حرصا على استكمال مسار تشكيل الحكومة في أفضل الظروف، تقرر إرجاء الإعلان عن التركيبة إلى يوم غد السبت الساعة السادسة مساء، وذلك لمزيد التشاور والتدقيق في بعض المسائل المتعلقة بالحكومة المرتقبة»،وأمام الحكومة المرتقبة الكثير من التحديات تتمثل في العديد
وتابع البيان: «صرح السيد إلياس الفخفاخ عقب اللقاء أنه حرصا على استكمال مسار تشكيل الحكومة في أفضل الظروف، تقرر إرجاء الإعلان عن التركيبة إلى يوم غد السبت الساعة السادسة مساء، وذلك لمزيد التشاور والتدقيق في بعض المسائل المتعلقة بالحكومة المرتقبة»،
وأمام الحكومة المرتقبة الكثير من التحديات تتمثل في العديد من الملفات العاجلة خاصة ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد الذي لم يتحسن منذ ثورة 2011 وخصوصا على مستوى البطالة والتضخم وتزايد المديونية.
ويرى العديد من التوانسة أن الأهمية اليوم تكمن في النهوض بالمستوى المعيشي، والبحث في سبل تنشيط الدورة الاقتصادية، وخلق مستوى الأمان الاجتماعي اللازم لحياة تضمن كرامة المواطن واستقراره.
كما يطمح آخرون في أن يكون الحبيب الجملي، رئيس حكومة قوي وقادر على احتواء كل المشكلات الأخرى التي تواجه مختلف جوانب حياتهم العامة والخاصة.
وينظر البعض للحاجة إلى تشغيل الشباب ومقاومة الفساد كمهمة رئيسية لخلق واقع تونسي أفضل ولاستثمار طاقة الشعب ومقدراته على نحو يحقق المساواة والرفاه الاجتماعي.(التفاصيل الكاملة من هنا)