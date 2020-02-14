سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الإفتاء: تركيا تستغل الحرم المكي في العمل السياسي

تحرير:محمد فتحي ١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٣ م
الإفتاء_أرشيفية
الإفتاء_أرشيفية
أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، تسيس النظام التركي للشعائر الدينية وإقحام المناسك الدينية في العمل السياسي، وذلك عبر تكليف إحدى المنظمات التي توظف الطقوس الدينية، لتوفد بعثة عمرة إلى الأماكن المقدسة وتجهز لها تصويرًا بالفيديو «يخترق حشود المعتمرين بين الصفا والمروة»، ليُظهر الأتراك وهم يرددون هتافات مناصرة للمسجد الأقصى، بالقول: «بالروح بالدم نفديك يا أقصى».
وقال المرصد، إن الشعائر الدينية وأماكن العبادة وخاصة الحرم المكي له قدسية خاصة ولا يجوز الزج به في العمل السياسي، وينبغي على المسلمين كافة الحفاظ على تلك المقدسات من تدنيسها بالأجندات السياسية المختلفة للدول.وأضاف المرصد، أن الدفاع عن المسجد الأقصى وحماية المقدسات الإسلامية لا يعني تدنيس الحرم المكي
اقرأ المزيد
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة عن أول حالة كورونا بمصر: «المرض في فترة الحضانة»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الحالة الحاملة لفيروس كورونا التي تم رصدها لشاب أجنبي عمره 33 عاما، موضحة أنه كان يعيش مع 3 شباب آخرين من نفس جنسيته، مؤكدة على أنه تم نقله بسيارة إسعاف ذاتية التعقيم إلى مستشفى العزل تحت رعاية دقيقة. وأضافت «زايد»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، والمذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إلى أنه تم فحص جميع المخالطين للحالة، وجميعهم بخير، ولا تظهر عليهم أي أعراض، وتم إخلاء المبنى وتطهيره.
تامر- مرسي

تعرف على تفاصيل إطلاق أول قناة للقرآن الكريم في مصر

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن إطلاق أول قناة قرآن مصرية تٌعطي فرصة للقراء الجدد، حتى يكون هناك جيل جديد من القراء، موضحا أنه سيكون صيغ كثيرة للوصول إلى الأصوات التي تجيد تلاوة القرآن مثل إجراء المسابقات. وأضاف «صالح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مانشيت» المذاع عبر «إكسترا نيوز»، مساء اليوم، أن قراء القرآن المصريين يتمتعون بشهرة كبيرة ولهذا يجب أن يكون هناك قناة مصرية للقرآن الكريم، مشيرًا إلى أن القناة ستركز على التلاوات خلال فترة البث التجريبي، وبعدها سيتم التفكير هل سيكون هناك خريطة برامجية أم لا.
كورونا

ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص «أجنبي»، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف اول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس «كورونا» بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد، ومن خلال الفرق الوقائية التي تتابعهم على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها ايجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (12)

أمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وخفيفة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الغربية.
اقرأ المزيد من الأخبار
اطلاق-صواريخ-علي-تل-ابيب (2)

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إن صاروخا أطلق من قطاع غزة، مشيرا إلى أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة بإحدى المستوطنات المحاذية للقطاع دون وقوع إصابات، إذ ذكر الجيش أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف قطاع غزة أعقبها رصد سقوط القذيفة الصاروخية. وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه رصد إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إذ قال المتحدث باسم الجيش، «إنه تم رصد إطلاق قذيفتني هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل»، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الإنذارات في تطبيق هاتفي للجبهة الداخلية والمناطق المفتوحة فقط، وفقًا لروسيا اليوم.
اقتحامات-الاقصى

احتجاجات في المغرب رفضًا لصفقة القرن

تظاهر آلاف المغاربة، اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط، في مسيرة احتجاجية رفضا لـ "صفقة القرن"، إذ رفع المتظاهرون خلال المسيرة التي دعت إليها هيئات وأحزاب ونقابات مغربية، الأعلام الفلسطينية وصور الأقصى، هاتفين بشعارات داعمة لصمود الشعب الفلسطيني. وانطلقت المسيرة التي نظمت تحت شعار «مسيرة الشعب المغربي، جميعا من أجل فلسطين حرة، وضد صفقة العار المشؤومة»، من باب «الحد التاريخي» تجاه مبنى البرلمان. ? وتخلل المسيرة عدد من الفعاليات، مثل أطفال يلبسون علم فلسطيني ويرفعونه بأيديهم، وحرق علم إسرائيل، وفقًا لروسيا اليوم.
اطلاق-صواريخ-علي-تل-ابيب (1)

إطلاق قذائف هاون من قطاع غزة على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إذ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، «إنه تم رصد إطلاق قذيفتني هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل»، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الإنذارات في تطبيق هاتفي للجبهة الداخلية والمناطق المفتوحة فقط، فقًا لروسيا اليوم. وفي وقت سابق، أطلقت دبابة إسرائيلية، قذيفة استهدفت موقعا لحركة حماس جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (2)

«ردًا على قذائف الهاون».. الجيش الإسرائيلي يقصف غزة

أطلقت دبابة إسرائيلية، اليوم الجمعة، قذيفة استهدفت موقعا لحركة حماس جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، إذ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له: «قصفت دبابة موقعًا عسكريًا تابعًا لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردا على إطلاق قذائف الهاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم». ودوت أصوات انفجارات في منطقة المجلس الإقليمي «أشكول» فيما تلقى سكانها إنذارات تحذر من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]