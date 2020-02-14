الأهلي يكتسح المصري ويواصل سلسلة الانتصارات

تحرير:علي الزيني ١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١١ م

الأهلي

واصل فريق الأهلي سلسلة الانتصارات، بالفوز على نظيره المصري، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. علي معلول، سجل هدف التقدم للأهلي، وأضاف جونيور جاي، الهدف الثاني، واختتم محمود كهربا ثلاثية الأحمر الذي رفع المارد الأحمر رصيده إلى 45 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة المحلية، بفارق 13 نقطة عن المقاولون العرب، أقرب ملاحقيه، علمًا أن الأخير لعب مباراتين أكثر، في المقابل تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز العاشر.

فريق الأهلي سيطر على مجريات اللعب، وأضاع وليد سليمان فرصة هدف محقق، في الدقيقة الثالثة، وبعد مرور دقيقتين تألق محمد الشناوي، وتصدى لفرصة هدف محقق، وفي الدقيقة التاسعة حصل علي معلول، على ركلة جزاء، بعد تدخل من أحمد ياسر، نفذها الدولي التونسي بنجاح، على يمين حارس المصري، مسجلًا هدف التقدم. وفي الدقيقة