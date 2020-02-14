رياضة

الأهلي يكتسح المصري ويواصل سلسلة الانتصارات

تحرير:علي الزيني ١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١١ م
الأهلي
الأهلي
واصل فريق الأهلي سلسلة الانتصارات، بالفوز على نظيره المصري، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. علي معلول، سجل هدف التقدم للأهلي، وأضاف جونيور جاي، الهدف الثاني، واختتم محمود كهربا ثلاثية الأحمر الذي رفع المارد الأحمر رصيده إلى 45 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة المحلية، بفارق 13 نقطة عن المقاولون العرب، أقرب ملاحقيه، علمًا أن الأخير لعب مباراتين أكثر، في المقابل تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز العاشر.
فريق الأهلي سيطر على مجريات اللعب، وأضاع وليد سليمان فرصة هدف محقق، في الدقيقة الثالثة، وبعد مرور دقيقتين تألق محمد الشناوي، وتصدى لفرصة هدف محقق، وفي الدقيقة التاسعة حصل علي معلول، على ركلة جزاء، بعد تدخل من أحمد ياسر، نفذها الدولي التونسي بنجاح، على يمين حارس المصري، مسجلًا هدف التقدم. وفي الدقيقة
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تركي آل الشيخ يهنئ الزمالك بالسوبر الإفريقي

هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، نادي الزمالك بعد الفوز على الترجي التونسي والتتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:"مبروووك ل مصر.. ومبرووك ل رئيس مجلس ادارة الزمالك واعضاءه وجمهورة.. مباراة كبيرة". وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، بالفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة
الزمالك والترجحي

الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه

توج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الراعبة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، ليحقق المدرب الفرنسي «باتريس كارتيرون»، اللقب الأول له مع الفارس الأبيض. فريق الزمالك سيطر على مجريات اللعب، ولم يحتاج سوى دقيقتين فقط من أجل الوصول إلى شباك معز بن شريفية، بعد كرة وصلت للمغربي أشرف بن شرقي على يسار الملعب، مررها إلى محمد عبد الشافي، الذي أرسل عرضية متقنة، استقبلها يوسف أوباما، برأسية قوية سكنت شباك الترجي.
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رد صادم من كلوب عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مشاركة نجمه محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى أنه لم يتواصل معه أحد من المنتخب أو اتحاد الكرة المصري حتى الآن. كلوب قال للصحفيين: "لم نتخذ بعد أي قرار، مثلما هو الحال دائما، الأمر واضح، هل أرغب في خسارة لاعب في الجولة التحضيرية قبل بداية الموسم؟ بالطبع لا، إنها ألعاب أولمبية وأنا شخص رياضي، يجب أن نرى كيف سنتعامل مع الوضع.. وعلينا أن نفكر في أكثر من شيء مختلف، سأتحدث مع صلاح ونوضح ما نرغب فيه، ونرغب في المزيد من المعلومات ولم يتواصل معنا أي أحد حتى الآن".
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كريم العراقي - المصري

المصري يخطف تعادلا قاتلا من طنطا في الدوري

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري ونظيره طنطا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة، ويمتلك مباراتين مؤجلتين، في المقابل جاء أبناء السيد البدوي في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن فريق مصر المقاصة الذي يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير.
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تعرف على حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أبلغ ناديه بحكم مباراته أمام نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها في الأول من شهر فبراير، في السودان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة ناديه، قائلا: "كاف أبلغنا في خطاب رسمي بإسناد اللقاء للحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري مساء الأحد في إياب دور الثمانية للبطولة العربية".
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المقاولون يتخطى عقبة طنطا في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا، على نظيره طنطا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، من منافسات بطولة الدوري الممتاز.? سجل محمد سمير، هدف التقدم للمقاولون العرب، وأضاف لويس إدواردو الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، لكن الأخير لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.
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فايلر يعلن رحيل لاعب الأهلي عن الفريق

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. وأضاف عقب نهاية المباراة :"قدمنا مباراة جيدة اليوم، وخاصة في الدقائق الأولى، وحتى إحراز الهدف الأول". وتابع :"واجهنا منافس قوي، وشهدت المباراة كثير من الاحامات والقوة من المنافس الذي يقدم مستوى مميز من بداية الموسم.. وليد سليمان عدل موقف الأهلي بعد الطرد بإحراز هدف رائع".
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