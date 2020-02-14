جريمة

بعد غيابه 8 أيام.. العثور على جثة طفل بترعة في البحيرة

تحرير:محمد فتحي ١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ م
أرشيفية
أرشيفية
عثر عدد من أهالي النوبارية التابع لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الجمعة، على جثة طفل طافية بمياه إحدى ترع النوربارية. البداية كانت بتلقي مأمور مركز شرطة الدلنجات، بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة طافية بترعة النوبارية أسفل كوبري البستان دائرة مركز الدلنجات. ? على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي، تبين أن الجثة لطفل يدعى «سعيد إبراهيم السعيد منصور، 7سنوات، مقيم قرية عمر مكرم مركز بدر، ومبلغ باختفاءه عن منزله منذ 8 أيام بمركز شرطة بدر.
تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الدلنجات المركزي، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك. تم تحرير محضر بالواقعة وجاري التحري حول الواقعة وظروفها. وفي وقت سابق من اليوم، عثر أهالي عزبة «علي خضر»، على 5 جثث
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مراكز-إدمان-غير-مرخصة (1)

مكافحة المخدرات تداهم مراكز الموت في حدائق الأهرام

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة (إدارة العلاج الحر- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان)، أسفرت جهودها عن استهداف 4 مراكز لعلاج الإدمان، حيث تبين وجود مخالفات عدة أبرزها عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، وعدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
اكاديمية-الشرطة

أكاديمية الشرطة تنظم دورة لتدريب 39 كادرا أفريقيا

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 39 متدربا من الكوادر الأمنية الأفريقية حضروا إلى القاهرة لتلقي دورة تدريبية فى مجال "مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" بمقر أكاديمية الشرطة، حيث تم عرض فيلم تسجيلى للتعريف بالإدارة من حيث تاريخ نشأتها ومراحل تطويرها وأبرز جهود المكافحة فى ضبط المواد المخدرة باختلاف أنواعها- وقدرة وزارة الداخلية المصرية بكافة أجهزتها على حجب كميات هائلة من المواد المخدرة واتخاذ إجراءات الردع من خلال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة في هذا المجال.
وزارة-الداخلية

لجنة أمنية تتفقد مواقع خدمية بمديرية أمن الإسماعيلية

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية جولة تفقدية شملت عددا من أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الإعاقة، بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، ومدى مطابقة أماكن الإحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية وحسن معاملة المحتجزين.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

مرور النزهة تستقبل وفدا من طلاب جامعة المنصورة

استقبلت وحدة تراخيص مرور النزهة التابعة إلى مديرية أمن القاهرة عددا من طلاب جامعة المنصورة بكلياتها المختلفة؛ لإلقاء الضوء على جهود الوزارة فى مجال تطوير الخدمات المقدمة للجماهير لاسيما التيسير على المواطنين فى استخراج وتجديد تراخيص المرور، والعمل على إستحداث وسائل تقنية متطورة تتيح للمواطنين إستخراجها فى سهولة ويسر، وذلك في إطار مواصلة أجهزة الوزارة جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعى وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب.
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الرقابة- الإدارية

الرقابة الإدارية ترصد عصابة تتاجر في العملة بـ3 محافظات

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أفراد ‏تشكيل عصابي من المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومي من خلال الاتجار في العملة الأجنبية، إذ كشفت تحريات الرقابة أن التشكيل دأب على جمع العملات الأجنبية والاتجار فيها خارج النظام المصرفي، تحقيقًا للربح السريع بالمخالفة لأحكام القانون. وبعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة، التي تأكد لها جدية التحريات، أصدرت الأذون القانونية، ‏وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي.
انقلاب-سيارة-نصف-نقل

مصرع عامل وإصابة 13 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي عامل مصرعه وأصيب 13 آخرين، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية في دائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة وادي النطرون، بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالكيلو 74 طريق الضبعة، ووجود متوفي ومصابين.
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العثور على 5 جثث من أسرة واحدة في البحيرة

حالة من الرعب سيطرت على أهالي عزبة «علي خضر»، عقب العثور على 5 جثث لـ«عامل محارة، وزوجته، وأبنائه الثلاثة، وزوجته»، جميعهم مشنوقين في ظروف غامضة. اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد باكتشاف أهالي عزبة علي خضر بالرحمانية، على 5 جثث من أسرة واحدة. على الفور انتقل ضباط المباحث فريق للبحث الجنائي، برئاسة اللواء محمد شرباش، مدير مباحث البحيرة لمكان البلاغ، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول منزل الضحايا.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (3)

إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوي السريع بالحيرة، مساء اليوم الأحد، حادث تصام بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، ما تسبب في إصابة 14 شخصًا. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوى السريع، مدخل قرية النجاح. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصًا بسكور وجروح وكدمات وسحجات، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العالج اللازم.
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