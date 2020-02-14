بعد غيابه 8 أيام.. العثور على جثة طفل بترعة في البحيرة

تحرير:محمد فتحي ١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ م

أرشيفية

عثر عدد من أهالي النوبارية التابع لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الجمعة، على جثة طفل طافية بمياه إحدى ترع النوربارية. البداية كانت بتلقي مأمور مركز شرطة الدلنجات، بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة طافية بترعة النوبارية أسفل كوبري البستان دائرة مركز الدلنجات. ? على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي، تبين أن الجثة لطفل يدعى «سعيد إبراهيم السعيد منصور، 7سنوات، مقيم قرية عمر مكرم مركز بدر، ومبلغ باختفاءه عن منزله منذ 8 أيام بمركز شرطة بدر.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الدلنجات المركزي، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك. تم تحرير محضر بالواقعة وجاري التحري حول الواقعة وظروفها. وفي وقت سابق من اليوم، عثر أهالي عزبة «علي خضر»، على 5 جثث