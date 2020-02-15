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سعر الدولار اليوم السبت 15 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.64 جنيه، ونحو 15.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، وبنك عودة، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني نحو 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.وسجل
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كورونا 2

«كورونا» الفيروس القاتل.. يعطل مشروعات في مصر

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن انتشار فيروس كورونا يمكن أن يعطل المشروعات الصينية في مصر، ومن بينها المفاوضات بين البلدين حول تصنيع السيارات الكهربائية، متوقعا تأخر هذا المشروع لعدة أشهر جراء الفيروس. وكان من المنتظر أن تتعاقد الحكومة مع شركة دونج فينج الصينية خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصنيع نحو 25 ألف سيارة كهربائية داخل مصانع شركة النصر للسيارات. وتسبب ظهور فيروس كورونا المستجد في وفاة وإصابة العديد من المواطنين داخل الصين، وعدد من الدول الأخرى، وهو ما أدى إلى هبوط الأسواق العالمية وسط مخاوف بتأثر الاقتصاد العالمي.
تخفيضات-ملابس (1)

‏التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى عيد الأم

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً بمد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس 2020. وبلغ عدد المحال المشتركة حوالي 3244 محلا مشتركا حتى الآن، ومن حق أي محال تجاري المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديرية التموين بالمحافظة. ووجه المصيلحي قطاع التجارة الداخلية والجهات المعنية بتكثيف الحملات على المحال المشاركة للتأكد من جودة المنتج وضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده.
عصام-الصغير

كشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر حسابات بريدية

قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن الأنظمة والحلول المتطورة التي تم تطبيقها على الخدمات المالية والإدارية استطاعت من خلالها الادارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد أن تكشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم انشاؤها في محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة، حيث تمكنت إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد في الصعيد.
نمو-اقتصاد

الحكومة: اقتصاد مصر يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عامًا

حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو خلال 11 عاماً في وقت يظل فيه متصدراً معدلات نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 2020. وأظهر إنفوجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تسلسلاً زمنياً لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2018/2019 حتى 2008/2009، مشيراً إلى أن معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 5.3% خلال عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.3% خلال عام 2015/2016، و4.4% خلال عام 2014/2015، و2.9% خلال عام 2013/2014، و2.2% لعامي 2012/2013، و2011/2012، و1.8% خلال عام 2010/2011، و5.1% خلال عام 2009/2010، و4.7% خلال عام 2008/2009.
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 13 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء، فيما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.67 جنيه، ونحو 15.77 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء، فيما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الإثنين 10 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.70 جنيه، ونحو 15.80 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك البركة ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.
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