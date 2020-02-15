سعر الدولار اليوم السبت 15 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.64 جنيه، ونحو 15.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، وبنك عودة، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني نحو 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.وسجل