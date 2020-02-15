المصريون ينفقون 12 مليون دولار سنويًا خلال الفلانتين

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٨ ص

هدايا الفلانتين

كشفت دراسة حديثة لمعاملات بطاقات ماستركارد أجريت في أكثر من 53 دولة حول العالم عن نمو ما يسمى بـ"اقتصاد الحب" بمعدل خمسة أضعاف مقارنة بنمو الاقتصاد العالمي، لترتفع نسبة الإنفاق خلال "عيد الحب" بنسبة 17% منذ عام 2017، كما ارتفع حجم الإنفاق خلال عيد الحب في مصر بنسبة 37% منذ عام 2017. وأوضحت الدراسة أن المصريين ينفقون بسخاء خلال عيد الحب أكثر من أي وقت آخر، وذلك بالنظر إلى إجمالي المعاملات بواسطة بطاقات "ماستركارد" في الفترة التي سبقت يوم عيد الحب (11-14 فبراير).

وأشارت الدراسة إلى أن حجم الإنفاق خلال هذه الفترة ارتفع بنسبة 46% على مدى السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى أكثر من 12 مليون دولار، وذلك وفقاً لمؤشر "ماستركارد السنوي للحب"، الذي يحلل عادات واتجاهات الإنفاق في فترة عيد الحب من خلال تحليل المعاملات التي تتم عبر بطاقات الائتمان والخصم المباشر والبطاقات