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أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٠ ص
طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وخفيفة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الغربية.
وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة:
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مصنع-ادوية (3)

نائب: صرف الأدوية بدون استشارة يهدد حياة المواطنين

قال النائب طارق متولي نائب السويس عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المواطنين يتعرضون يوميا لخطر الموت بسبب تناول أدوية خاطئة لم يصفها الطبيب المعالج، خاصة في ظل وجود غير المتخصصين لبيع الأدوية في معظم الصيدليات، فبعض الصيدليات لا تلتزم بوجود صيدلي طبيب بداخلها، وتترك العامل أو من غير ذوي الاختصاص ليصرف الروشتة الطبية، وهو أخطر على صحة المريض، لأن العامل من الممكن أن يصرف دواء خاطئا بسبب عدم قدرته على قراءة الروشتة أو تشابه الصنف الدوائي مع صنف آخر، فيفقد المريض حياته.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

وصول أول دفعة ماكينات تنتج مستنسخات أثرية آخر فبراير

كشف الدكتور عمرو الطيبي المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، عن وصول أول دفعة من الماكينات التي تتضمن 3 خطوط إنتاج لمصنع النماذج والمستنسخات الأثرية والمقرر افتتاحه بمدينة العبور، نهاية شهر فبراير الجاري، قائلا إن الماكينات التكنولوجية الحديثة قادمة من ألمانيا وإيطاليا وتتضمن خط لـ(سبك المعادن)، لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات من المشغولات المعدنية، وخط لـ(الأخشاب والنجارة) لإنتاج جميع المشغولات الخشبية، بالإضافة إلى خط لـ(القوالب) لعمل الإسطمبات، والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

الإسكان تطرح 238 وحدة سكنية بمدينة الرحاب في 15 مارس

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم السبت، طرح 238 وحدة سكنية بمدينة الرحاب على أن يبدأ التسجيل على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، (www.hdb-reservation.com)، يوم 15 مارس المقبل، لافتا إلى أن مساحات الوحدات تتراوح من 92 إلى 131 مترا مربعا، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.
هدم-عقار -على المواطنين-في-طوخ (4)

نائب يطالب بحصر العقارات المخالفة الخاضعة للتصالح

قال علاء والي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق، في تصريح له، اليوم السبت، إن حصر المباني المخالفة والعقارات الآيلة للسقوط هي مهمة المحليات في المقام الأول في ظل غياب دورها وحالة التواطؤ الموجودة حاليا تجاه هذه المشكلة التي تعيق تنفيذ القوانين الداخلة في هذه النطاق، وخاصة قانون التصالح في بعض مخالفات، البناء الذي بح صوت البرلمان فيه مع المحليات بشأن قيامها بدورها وحصر المباني الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة أو تنكيس وتفعيل هذه القرارات حفاظا على أرواح الموطنين.
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طقس-شديد-البرودة

اليوم.. طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة.
طقس-برد-الشتاء (2)

غدا.. طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة.
طقس-بارد (1)

اليوم.. طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على أن يكون شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء البلاد، ويكون الطقس غائم أحيانا في أثناء النهار، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-بارد

غدا.. طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على أن يكون شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء البلاد، ويكون الطقس غائم أحيانا في أثناء النهار، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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