أمير مرتضى: السوبر لن يكون أخر بطولة هذا الموسم

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ ص

كأس الكونفدرالية

أبدى أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالزمالك أمله أن يكون كأس السوبر الإفريقي بداية لمزيد من التتويجات في الموسم الحالي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة الزمالك. وتوج الزمالك بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي 3 ـ 1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة بستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة. سجل أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقائق 2 و 58، و95 فيما أحرز هدف الترجي، الجزائري عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 54 من ركلة.

وقال المشرف العام على الكرة في الزمالك: "إن شاء الله الفوز بكأس السوبر يكون حافز لنا من أجل الفوز في أكثر من بطولة مقبلة، واللاعبين كانوا رجال وعلى قدر المسئولية وأتمنى أن نستمر في العمل من أجل إسعاد جماهير الفريق."ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام خصمه الأهلي يوم 20 من الشهر الجاري ضمن بطولة السوبر المصري

وقال المشرف العام على الكرة في الزمالك: "إن شاء الله الفوز بكأس السوبر يكون حافز لنا من أجل الفوز في أكثر من بطولة مقبلة، واللاعبين كانوا رجال وعلى قدر المسئولية وأتمنى أن نستمر في العمل من أجل إسعاد جماهير الفريق."



ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام خصمه الأهلي يوم 20 من الشهر الجاري ضمن بطولة السوبر المصري في مباراة ستقام بالإمارات، وبعد مباراة السوبر المصري سيعود الزمالك لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري يوم 24 من الشهر الجاري في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع.



وعلى الصعيد الأفريقي سيواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي في إطار منافسات دور الثمانية، حيث ستقام مباراة الذهاب في القاهرة على أن تقام موقعة الإياب على الملعب "الأوليمبي" برادس.



