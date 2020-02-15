مرتضى للجنايني: لو وقفت على دماغك لن ألعب قمة الدوري

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص

عمرو الجنايني

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة بصورة مؤقتة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة "الزمالك". وقال رئيس الزمالك: "لو وقفت على رأسك لن أواجه الأهلي يوم 24، الفريق سيعود من الإمارات يوم 22،، والجنايني جاء لإدارة الاتحاد بصورة خاطئة لكن سأجعله يسير صح". وواصل مرتضى منصور هجومه على رئيس اللجنة الخماسية، قائلاً: "الجميع اتصل بي لتهنئتي بعد فوز الفريق بالسوبر الأفريقي إلا الجنايني الزمالكاوي بغله لم يتصل بي".

وكشف رئيس الزمالك، أن الطريقة التي اتبعها من خلال تهديده بعدم خوض مباراة السوبر حطمت أعصاب الترجي، مضيفًا: "فريق الترجي نجحت في تحطيم أعصابهم بسبب تهديدي بعد خوض لقاء السوبر، وهدف الترجي أشك فيه بسبب العودة إلى تقنية الفيديو الـVAR".وقال مرتضى منصور، إن التحكيم العادل وتقنية الفيديو الـVAR طريق الفريق