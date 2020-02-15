رياضة

مرتضى للجنايني: لو وقفت على دماغك لن ألعب قمة الدوري

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة بصورة مؤقتة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة "الزمالك". وقال رئيس الزمالك: "لو وقفت على رأسك لن أواجه الأهلي يوم 24، الفريق سيعود من الإمارات يوم 22،، والجنايني جاء لإدارة الاتحاد بصورة خاطئة لكن سأجعله يسير صح". وواصل مرتضى منصور هجومه على رئيس اللجنة الخماسية، قائلاً: "الجميع اتصل بي لتهنئتي بعد فوز الفريق بالسوبر الأفريقي إلا الجنايني الزمالكاوي بغله لم يتصل بي".
وكشف رئيس الزمالك، أن الطريقة التي اتبعها من خلال تهديده بعدم خوض مباراة السوبر حطمت أعصاب الترجي، مضيفًا: "فريق الترجي نجحت في تحطيم أعصابهم بسبب تهديدي بعد خوض لقاء السوبر، وهدف الترجي أشك فيه بسبب العودة إلى تقنية الفيديو الـVAR".وقال مرتضى منصور، إن التحكيم العادل وتقنية الفيديو الـVAR طريق الفريق
اقرأ المزيد
المؤتمر الدولي الرياضي للياقة البدنية (2)

إسلام قرطام: تنظيم «مستر أولمبيا» يتماشى مع خطة الدولة في التنمية

في مفاجأة جديدة لعشاق رياضة كمال الأجسام، أعلن إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصري لرياضة "ستريت وورك أوت"، استضافة مصر لمهرجان مستر أوليمبيا المؤهل للمشاركة في البطولة الأكبر بالعالم، التي تقام كل عام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ أكد قرطام أن المهرجان سيقام في منتصف شهر مارس المقبل لأول مرة في مصر.
المؤتمر الدولي الرياضي للياقة البدنية (13)

لأول مرة في مصر.. كوسكواد تستضيف مستر أولمبيا

عقدت مؤسسة كوسكواد مؤتمرًا صحفيا، أمس الجمعة، بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر، على هامش فعاليات المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية برعاية وزارة الشباب والرياضة، بحضور إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصري لرياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد كبير من لاعبي ومدربي وعشاق رياضات كمال الأجسام.
محمد صلاح

فيفا: الأندية ليست ملزمة بخوض لاعبيها الأولمبياد

كشف متحدث رسمي بإسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الأندية ليست ملزمة بالتخلي عن لاعبيها إذا أرادت منتخباتهم الوطنية الاستعانة بهم في دورة الألعاب الأولمبية. وبعد فوز الفراعنة بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما، يريد شوقي غريب، مدرب منتخب مصر الأولمبي، الاستعانة بمحمد صلاح نجم ليفربول للمشاركة في الأولمبياد. وصرح شوقي غريب أن قرار مشاركة صلاح في طوكيو 2020 في يد مهاجم ليفربول إذا أراد ذلك، ثم كتبت تقارير صحفية أجنبية أن صلاح سيشارك مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية، الأمر الذي نفاه رامي عباس وكيل أعمال نجم مصر البالغ عمره 27 عاما.
اقرأ المزيد من الأخبار
تتويج- الزمالك (6)

أمير مرتضى: السوبر لن يكون أخر بطولة هذا الموسم

أبدى أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالزمالك أمله أن يكون كأس السوبر الإفريقي بداية لمزيد من التتويجات في الموسم الحالي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة الزمالك. وتوج الزمالك بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي 3 ـ 1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة بستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة. سجل أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقائق 2 و 58، و95 فيما أحرز هدف الترجي، الجزائري عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 54 من ركلة.
باتريس كارتيرون (4)

قبل موقعة السوبر.. ماذا قدم كارتيرون أمام الترجي؟

تترقب الملايين من جماهير كرة القدم في مصر وتونس لقاء القمة بين الزمالك بطل كاس الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري الأبطال في نهائي النسخة رقم 28 لكأس السوبر الأفريقي الذي يقام اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة تحت إدارة الدولي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز. صدام مُعتاد خلال آخر عامين، بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والترجي التونسي، سيتجدد اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة، على اللقب القاري.
فيكتور-جوميز (1)

ماذا قدم فيكتور جوميز مع الزمالك والترجي؟

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، لإدارة مباراة السوبر الأفريقي، المحدد اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، بين الترجي التونسي والزمالك. جوميز "37 سنة" هو أحد حكام النخبة في القارة الأفريقية، بينما شهدت السنوات الأخيرة ظهوره في عدد من مباريات الفريقين، ويبدو تاريخ الحكم الجنوب أفريقي مع الناديين خاليا من أي تعقيد، أو أزمات، إذ فاز معه الزمالك مرة وخسر أخرى، بينما لم يشهد الترجي في حضوره أي هزيمة.
مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي

تترقب الملايين من جماهير كرة القدم في مصر وتونس لقاء القمة بين الزمالك بطل كاس الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري الأبطال في نهائي النسخة رقم 28 لكأس السوبر الأفريقي الذي يقام اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة تحت إدارة الدولي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز. وتشير الأرقام إلى أن هناك 6 مواجهات جمعت الفريقين طوال تاريخهما في دوري أبطال أفريقيا منذ عام 1994، كما تميل الأرقام لمصلحة الزمالك الذي حقق انتصارين وسجل 6 أهداف مقابل فوز وحيد و6 أهداف أيضاً للترجي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]