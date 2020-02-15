السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم السبت

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص

قطار - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم السبت، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 45 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 40 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الأسبوع الماضي، عن إضافة 3 عربات مكيفة لقطاري «بورسعيد - سوهاج»، بعد تعديل تركيب القطارين أرقام "186، 185" من بورسعيد إلى سوهاج والعكس.ووفقا للتعديل، قام القطار رقم 186 سياحي "بورسعيد - سوهاج" من بورسعيد، الساعة الثامنة والنصف صباحا ووصل سوهاج الساعة