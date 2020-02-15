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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم السبت

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص
قطار - صورة أرشيفية
قطار - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم السبت، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 45 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 40 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الأسبوع الماضي، عن إضافة 3 عربات مكيفة لقطاري «بورسعيد - سوهاج»، بعد تعديل تركيب القطارين أرقام "186، 185" من بورسعيد إلى سوهاج والعكس.ووفقا للتعديل، قام القطار رقم 186 سياحي "بورسعيد - سوهاج" من بورسعيد، الساعة الثامنة والنصف صباحا ووصل سوهاج الساعة
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مصنع-ادوية (3)

نائب: صرف الأدوية بدون استشارة يهدد حياة المواطنين

قال النائب طارق متولي نائب السويس عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المواطنين يتعرضون يوميا لخطر الموت بسبب تناول أدوية خاطئة لم يصفها الطبيب المعالج، خاصة في ظل وجود غير المتخصصين لبيع الأدوية في معظم الصيدليات، فبعض الصيدليات لا تلتزم بوجود صيدلي طبيب بداخلها، وتترك العامل أو من غير ذوي الاختصاص ليصرف الروشتة الطبية، وهو أخطر على صحة المريض، لأن العامل من الممكن أن يصرف دواء خاطئا بسبب عدم قدرته على قراءة الروشتة أو تشابه الصنف الدوائي مع صنف آخر، فيفقد المريض حياته.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

وصول أول دفعة ماكينات تنتج مستنسخات أثرية آخر فبراير

كشف الدكتور عمرو الطيبي المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، عن وصول أول دفعة من الماكينات التي تتضمن 3 خطوط إنتاج لمصنع النماذج والمستنسخات الأثرية والمقرر افتتاحه بمدينة العبور، نهاية شهر فبراير الجاري، قائلا إن الماكينات التكنولوجية الحديثة قادمة من ألمانيا وإيطاليا وتتضمن خط لـ(سبك المعادن)، لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات من المشغولات المعدنية، وخط لـ(الأخشاب والنجارة) لإنتاج جميع المشغولات الخشبية، بالإضافة إلى خط لـ(القوالب) لعمل الإسطمبات، والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

الإسكان تطرح 238 وحدة سكنية بمدينة الرحاب في 15 مارس

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم السبت، طرح 238 وحدة سكنية بمدينة الرحاب على أن يبدأ التسجيل على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، (www.hdb-reservation.com)، يوم 15 مارس المقبل، لافتا إلى أن مساحات الوحدات تتراوح من 92 إلى 131 مترا مربعا، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.
هدم-عقار -على المواطنين-في-طوخ (4)

نائب يطالب بحصر العقارات المخالفة الخاضعة للتصالح

قال علاء والي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق، في تصريح له، اليوم السبت، إن حصر المباني المخالفة والعقارات الآيلة للسقوط هي مهمة المحليات في المقام الأول في ظل غياب دورها وحالة التواطؤ الموجودة حاليا تجاه هذه المشكلة التي تعيق تنفيذ القوانين الداخلة في هذه النطاق، وخاصة قانون التصالح في بعض مخالفات، البناء الذي بح صوت البرلمان فيه مع المحليات بشأن قيامها بدورها وحصر المباني الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة أو تنكيس وتفعيل هذه القرارات حفاظا على أرواح الموطنين.
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قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 40 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 40 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 40 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 35 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
السكة-الحديد

إضافة 3 عربات مكيفة لقطاري «بورسعيد - سوهاج»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إضافة 3 عربات مكيفة لقطاري «بورسعيد - سوهاج»، بعد تعديل تركيب القطارين أرقام "186، 185" من بورسعيد إلى سوهاج والعكس. ووفقا للتعديل، يقوم القطار رقم 186 سياحي "بورسعيد - سوهاج" من بورسعيد، غدا الإثنين، الساعة الثامنة والنصف صباحا ويصل سوهاج الساعة التاسعة والنصف مساءً، بتركيب 3 عربات مكيفة إسباني و8 عربات مميزة، في حين يقوم القطار رقم 185 سياحي "سوهاج - بورسعيد"، بعد غد الثلاثاء، الساعة الثانية عشر منتصف الليل ويصل بورسعيد الساعة الثانية و40 دقيقة ظهرا بنفس تركيب عربات القطار رقم 186.
وزير- النقل- فى -جولة -مفاجئة -بقطار -أبو قير- بالإسكندرية (2)

وزير النقل: تركيب بوابات إلكترونية في 4 محطات سكة حديد

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية محطة مصر بالقاهرة، حيث تفقد الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر واطمئن على تقديم كافة التسهيلات للركاب بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
مجلس-النواب (2)

نقل النواب توافق على اتفاقية قرض بـ461 مليون دولار

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية «وتمثلها وزارة النقل» بصفتها المقترض، وبنك الإستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019.
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