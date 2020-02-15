الإحصاء: ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 8%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص

البطالة في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، السبت، ارتفاع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي، الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019، إلى 8%، في مقابل نحو 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019. ويعد هذا الارتفاع هو الثاني خلال العام الماضي بعدما ارتفع المعدل في الربع الثالث من العام. وبحسب جهاز الإحصاء، فقد سجل معدل البطالة انخفاضًا خلال الربع الرابع من العام الماضي مقابل نفس الفترة في عام 2018، حيث سجل وقتها 8.9%. وانخفض معدل البطالة إلى 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019، مقابل نحو 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، فإن معدل البطالة بين الذكور خلال الربع الثاني من العام الماضي 2019، تراجع ليصل إلى 4.2%، مقابل 5.7% خلال الربع الأول من نفس العام، فى حين ارتفع معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 22.4?، مقابل 18.9% فى الربع السابق له.وبلغت نسبة الشباب (15 – 29 سنة)، 84.6% من إجمالي المتعطلين،