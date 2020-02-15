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الإحصاء: ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 8%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص
البطالة في مصر
البطالة في مصر
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، السبت، ارتفاع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي، الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019، إلى 8%، في مقابل نحو 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019. ويعد هذا الارتفاع هو الثاني خلال العام الماضي بعدما ارتفع المعدل في الربع الثالث من العام. وبحسب جهاز الإحصاء، فقد سجل معدل البطالة انخفاضًا خلال الربع الرابع من العام الماضي مقابل نفس الفترة في عام 2018، حيث سجل وقتها 8.9%. وانخفض معدل البطالة إلى 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019، مقابل نحو 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، فإن معدل البطالة بين الذكور خلال الربع الثاني من العام الماضي 2019، تراجع ليصل إلى 4.2%، مقابل 5.7% خلال الربع الأول من نفس العام، فى حين ارتفع معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 22.4?، مقابل 18.9% فى الربع السابق له.وبلغت نسبة الشباب (15 – 29 سنة)، 84.6% من إجمالي المتعطلين،
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كورونا 2

«كورونا» الفيروس القاتل.. يعطل مشروعات في مصر

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن انتشار فيروس كورونا يمكن أن يعطل المشروعات الصينية في مصر، ومن بينها المفاوضات بين البلدين حول تصنيع السيارات الكهربائية، متوقعا تأخر هذا المشروع لعدة أشهر جراء الفيروس. وكان من المنتظر أن تتعاقد الحكومة مع شركة دونج فينج الصينية خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصنيع نحو 25 ألف سيارة كهربائية داخل مصانع شركة النصر للسيارات. وتسبب ظهور فيروس كورونا المستجد في وفاة وإصابة العديد من المواطنين داخل الصين، وعدد من الدول الأخرى، وهو ما أدى إلى هبوط الأسواق العالمية وسط مخاوف بتأثر الاقتصاد العالمي.
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‏التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى عيد الأم

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً بمد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس 2020. وبلغ عدد المحال المشتركة حوالي 3244 محلا مشتركا حتى الآن، ومن حق أي محال تجاري المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديرية التموين بالمحافظة. ووجه المصيلحي قطاع التجارة الداخلية والجهات المعنية بتكثيف الحملات على المحال المشاركة للتأكد من جودة المنتج وضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده.
عصام-الصغير

كشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر حسابات بريدية

قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن الأنظمة والحلول المتطورة التي تم تطبيقها على الخدمات المالية والإدارية استطاعت من خلالها الادارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد أن تكشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم انشاؤها في محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة، حيث تمكنت إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد في الصعيد.
نمو-اقتصاد

الحكومة: اقتصاد مصر يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عامًا

حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو خلال 11 عاماً في وقت يظل فيه متصدراً معدلات نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 2020. وأظهر إنفوجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تسلسلاً زمنياً لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2018/2019 حتى 2008/2009، مشيراً إلى أن معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 5.3% خلال عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.3% خلال عام 2015/2016، و4.4% خلال عام 2014/2015، و2.9% خلال عام 2013/2014، و2.2% لعامي 2012/2013، و2011/2012، و1.8% خلال عام 2010/2011، و5.1% خلال عام 2009/2010، و4.7% خلال عام 2008/2009.
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خط الغاز بين الأردن وإسرائيل

4.5% زيادة في حجم صادرات مصر من المنتجات البترولية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي صادرات مصر من المنتجات البترولية بلغ نحو 4907 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 4694 مليون دولارخلال عام 2018، بنسبة ارتفاع قيمته 4.54%. وأوضح جهاز الإحصاء، أن أعلى البنود البترولية تركزت في غاز طبيعي مسيل، حيث بلغ 1236 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 497 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قيمتها 148.7%. وأشار الجهاز إلى أن إجمالى واردات مصر من المنتجات البترولية بلغ نحو 9429 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 12313 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة انخفاض قيمتها 23.4 %.
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الدواجن والخضروات.. 9 سلع رفعت التضخم خلال يناير

سجل معدل التضخم السنوي خلال شهر يناير الماضي نحو 6.8%، وهو نفس مستوى المعدل الذي سجله خلال شهر ديسمبر 2019، فيما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر يناير الماضي بحوالي 0.8%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 105.2 نقطة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي، فقد انخفض معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2019. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما.
سلع-غذائية

أسعار الطعام والشراب ترفع التضخم الشهري بنسبة 0.8%

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 105.2 نقطة، مسجلا ارتفاعا قدره 0.8% خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأوضحت البيانات، حدوث ارتفاع في أسعار الطعام والمشروبات خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر 2019، حيث ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.3%، ومجموعة الخضروات بنسبة 5%، ومجموعة المياه الغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.6%، وكذلك ارتفاع قسم الرعاية الصحية بنسبة 0.5%، وقسم الفنادق والمطاعم بنسبة 0.3%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.3%.
خضار-وفاكهة (3)

الإحصاء: 6.8% معدل التضخم السنوي في مصر خلال يناير

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.8% خلال شهر يناير الماضي، في مقابل نحو 12.2% خلال نفس الشهر من العام السابق 2019. وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 105.2 نقطة، مسجلا ارتفاعا 0.8% خلال يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر 2019. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتي مهمة البنك المركزي، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.
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