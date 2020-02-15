الإحصاء: ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 8%
تحرير:رنا عبد الصادق
١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص
البطالة في مصر
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، السبت، ارتفاع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي، الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019، إلى 8%، في مقابل نحو 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019.
ويعد هذا الارتفاع هو الثاني خلال العام الماضي بعدما ارتفع المعدل في الربع الثالث من العام.
وبحسب جهاز الإحصاء، فقد سجل معدل البطالة انخفاضًا خلال الربع الرابع من العام الماضي مقابل نفس الفترة في عام 2018، حيث سجل وقتها 8.9%.
وانخفض معدل البطالة إلى 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019، مقابل نحو 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، فإن معدل البطالة بين الذكور خلال الربع الثاني من العام الماضي 2019، تراجع ليصل إلى 4.2%، مقابل 5.7% خلال الربع الأول من نفس العام، فى حين ارتفع معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 22.4?، مقابل 18.9% فى الربع السابق له.وبلغت نسبة الشباب (15 – 29 سنة)، 84.6% من إجمالي المتعطلين،
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، فإن معدل البطالة بين الذكور خلال الربع الثاني من العام الماضي 2019، تراجع ليصل إلى 4.2%، مقابل 5.7% خلال الربع الأول من نفس العام، فى حين ارتفع معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 22.4?، مقابل 18.9% فى الربع السابق له.
وبلغت نسبة الشباب (15 – 29 سنة)، 84.6% من إجمالي المتعطلين، فى حين بلغ معدل البطالة فى الحضر نحو 9.3?، منخفضا من 9.8% فى الربع السابق له، كما هبط معدل البطالة فى الريف ليصل إلى 6.1%، مقابل 6.9% مقارنة بالربع السابق.
وبلغ عدد المشتغلين خلال الربع الثاني من العام الماضي 2019، نحو 25.975 مليون مشتغل؛ حيث بلغ عدد المشتغلين فى الحضر حوالي 10.904 مليون مشتغل، وفى الريف نحو 15.071 مليون مشتغل.