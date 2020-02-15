ريال مدريد يسعى لضم نجم مانشستر سيتي

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ ص

مانشستر سيتي

يبدو أن ريال مدريد قد بدأ مبكراً رصد بعض الأسماء الكروية، التي ينوي التعاقد معها في "الميركاتو" الصيفي، وذلك بهدف تقوية كتيبة زين الدين زيدان الكروية، وتحقيق كل الألقاب القارية والمحلية الممكنة في عالم الساحرة المستديرة. وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، يراقب عن كثب وضعية رحيم ستيرلينج مع فريقه مانشستر سيتي، وأضافت الصحيفة البريطانية أن "الميرنجي"، يرغب في ضم ستيرلينج إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد رحيم ستيرلينج مع السيتي صيف 2023، ويأمل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمديد عقد نجمه ستيرلينج في أقرب وقت ممكن، من أجل قطع الطريق على الأندية المهتمة بالحصول على خدماته، ومن بينها ريال مدريد.وأفادت "ديلي تلجراف" أن ريال مدريد، معجب للغاية بموهبة رحيم ستيرلينج فوق المستطيل الأخضر،

وينتهي عقد رحيم ستيرلينج مع السيتي صيف 2023، ويأمل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمديد عقد نجمه ستيرلينج في أقرب وقت ممكن، من أجل قطع الطريق على الأندية المهتمة بالحصول على خدماته، ومن بينها ريال مدريد.



وأفادت "ديلي تلجراف" أن ريال مدريد، معجب للغاية بموهبة رحيم ستيرلينج فوق المستطيل الأخضر، حيث يرغب "الأبيض الملكي" في خطف الدولي الإنجليزي، الذي يعد من أهم ركائز مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا.



وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت عزم ريال مدريد التعاقد مع رحيم ستيرلينج، إلاّ أن مانشستر سيتي رفض التفريط في خدمات نجمه، الذي نجح حتى الآن في تسجيل 20 هدفاً في جميع المنافسات هذا الموسم، علمً بأن القيمة السوقية لرحيم، تبلغ حالياً حوالي 160 مليون يورو، وفق ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يعنى بأخبار اللاعبين في عالم كرة القدم.



