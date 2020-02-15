رياضة

ريال مدريد يسعى لضم نجم مانشستر سيتي

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
يبدو أن ريال مدريد قد بدأ مبكراً رصد بعض الأسماء الكروية، التي ينوي التعاقد معها في "الميركاتو" الصيفي، وذلك بهدف تقوية كتيبة زين الدين زيدان الكروية، وتحقيق كل الألقاب القارية والمحلية الممكنة في عالم الساحرة المستديرة. وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، يراقب عن كثب وضعية رحيم ستيرلينج مع فريقه مانشستر سيتي، وأضافت الصحيفة البريطانية أن "الميرنجي"، يرغب في ضم ستيرلينج إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد رحيم ستيرلينج مع السيتي صيف 2023، ويأمل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمديد عقد نجمه ستيرلينج في أقرب وقت ممكن، من أجل قطع الطريق على الأندية المهتمة بالحصول على خدماته، ومن بينها ريال مدريد.وأفادت "ديلي تلجراف" أن ريال مدريد، معجب للغاية بموهبة رحيم ستيرلينج فوق المستطيل الأخضر،
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المؤتمر الدولي الرياضي للياقة البدنية (2)

إسلام قرطام: تنظيم «مستر أولمبيا» يتماشى مع خطة الدولة في التنمية

في مفاجأة جديدة لعشاق رياضة كمال الأجسام، أعلن إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصري لرياضة "ستريت وورك أوت"، استضافة مصر لمهرجان مستر أوليمبيا المؤهل للمشاركة في البطولة الأكبر بالعالم، التي تقام كل عام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ أكد قرطام أن المهرجان سيقام في منتصف شهر مارس المقبل لأول مرة في مصر.
المؤتمر الدولي الرياضي للياقة البدنية (13)

لأول مرة في مصر.. كوسكواد تستضيف مستر أولمبيا

عقدت مؤسسة كوسكواد مؤتمرًا صحفيا، أمس الجمعة، بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر، على هامش فعاليات المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية برعاية وزارة الشباب والرياضة، بحضور إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصري لرياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد كبير من لاعبي ومدربي وعشاق رياضات كمال الأجسام.
محمد صلاح

فيفا: الأندية ليست ملزمة بخوض لاعبيها الأولمبياد

كشف متحدث رسمي بإسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الأندية ليست ملزمة بالتخلي عن لاعبيها إذا أرادت منتخباتهم الوطنية الاستعانة بهم في دورة الألعاب الأولمبية. وبعد فوز الفراعنة بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما، يريد شوقي غريب، مدرب منتخب مصر الأولمبي، الاستعانة بمحمد صلاح نجم ليفربول للمشاركة في الأولمبياد. وصرح شوقي غريب أن قرار مشاركة صلاح في طوكيو 2020 في يد مهاجم ليفربول إذا أراد ذلك، ثم كتبت تقارير صحفية أجنبية أن صلاح سيشارك مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية، الأمر الذي نفاه رامي عباس وكيل أعمال نجم مصر البالغ عمره 27 عاما.
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ريال مدريد

ريال مدريد يكتسح أوساسونا ويعزز صدارته في الليجا

اكتسح ريال مدريد نظيره أوساسونا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب السادار ضمن مواجهات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، سجل أهداف الملكي إيسكو في الدقيقة 33، راموس في الدقيقة 38، فاسكير في الدقيقة 84 ويوفيتش في الدقيقة الـ4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بينما سجل هدف أوساسونا الوحيد أوناي جارسيا في الدقيقة 14 من عمر المباراة. بهذا الفوز عزز المرينيجي تقدمه في صدارة الليجا برصيد 52 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن برشلونة غريمه التقليدي وأقرب ملاحقيه.
سيميوني

سيميوني: سعيد بعودة كارسكوا.. وقد يشارك في الديربي

أبدى دييجو سيميوني المدير الفني لفريق اتليتكو مدريد، عن سعادته بعودة البلجيكي يانيك كاراسكو، خلال موسم الإنتقالات الشتوية الحالية. وكان أعلنت إدارة الروخي بلانكوس، اليوم الجمعة، عن عودة النجم البلجيكي إلى ملعب واندا ميرتو بوليتانو، قادمُا من صفوف داليان يفانج الصيني على سبيل الإعارة . وحول مدى استعداد اللاعب الذي انضم لصفوف الفريق بالفعل لخوض مواجهة الديربي، غدًا السبت، أمام ريال مدريد، قال: "بالتأكيد سيكون معنا غدا، إذا كان هناك دور له، لقد طلبت منه أن يتحلى بنفس الالتزام الذي تحدثنا عنه في الاتصالات الهاتفية عدة مرات قبل المجيء إلى هنا".
زيدان - جاريث بيل

«عودة هازارد ورحيل بيل».. زيدان يتحدث

نفى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، التقارير التي ترددت حول إمكانية عودة جاريث بيل إلى فريقه السابق توتنام هوتسبير في يناير الجاري، قائلآ خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة جاره أتليتكو مدريد غدا السبت في الجولة 22 من الدوري الإسباني: "بيل معنا وسأعتمد عليه. لا أتوقع رحيله". وأضاف مدرب ريال مدريد عند سؤاله عن إمكانية مشاركة الويلزي أمام أتليتكو مدريد: "لن أخبركم بهوية من سيلعب غدا. كل اللاعبين يجب أن يكونوا جاهزين، سنرى من سنستدعي بعد التدريب".
إيدين هازارد (4)

هازارد يغيب عن ديربي مدريد في الدوري الإسباني

كشفت تقارير إسبانية استبعاد إيدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد، لمواجهتي ريال سرقسطة في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء، وأتلتيكو مدريد في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني يوم السبت. جاء في تقرير لصحيفة " آس " الإسبانية، أن النجم البلجيكي، إيدين هازارد لم يتواجد في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الإثنين، واكتفى بالعمل بشكل منفرد. وعاد هازارد إلى التدريبات المنفردة منذ نحو أسبوع، ولكن اللاعب لم ينضم إلى التدريبات الجماعية حتى الآن، ولذلك سيغيب عن مواجهتي سرقسطة وأتلتيكو مدريد.
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