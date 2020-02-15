مجمع مرور القاهرة الجديدة يفتح أبوابه أمام المواطنين

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ ص

وحدة مرور

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020، واستكمالاً لتطوير المنظومة المرورية، يفتح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة أبوابه أمام المواطنين، اليوم السبت، والذي يم وحدات مرور (القاهرة الجديدة، مدينة نصر، مصر الجديدة)؛ تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور، وستكون مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الثالثة مساء.

وتيسيراً على المواطنين فقد تم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق يخصص الطابق الأول لوحدة تراخيص مركبات القاهرة الجديدة، والثاني لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة.ويتم إدارة العمل بالمجمع من خلال 20 شباكا بكل وحدة، إضافة لنظام "الكيو سيستم" المرقم، باستقبال الجماهير