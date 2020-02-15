الصين: أمريكا تشكل تهديدًا لأمننا القومي

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٢ ص

الصين

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن واشنطن تؤكد باستمرار أن بكين تشكل تهديدا لها، ولكن إذا نظرت إلى الحقائق، فمن الواضح أن أمريكا هي التي تشكل تهديدا للصين، وليس العكس". وقال وانج يي: إن "الصين على استعداد تام لاتباع المبادئ الخمسة للتعايش السلمي مع الولايات المتحدة، ولإقامة وتطوير علاقات صداقة وتعاون مستقرة طويلة الأجل.. هذه هي السياسة المعتمدة للصين، لكن على العكس من ذلك، تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا مستمرة على الصين، وتنتقد وتحاول تشويه سمعة الصين في أي مناسبة، فمن يمثل تهديدًا لمن؟، هذا واضح من الوهلة الأولى".

وتابع: "مجلس الشعب الصيني (البرلمان) لم يعتمد أي مشاريع قوانين تتعلق بالسياسة أو الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، بينما نظروا في الولايات المتحدة بسلسلة من مشاريع القوانين المختلفة ووافقوا عليها، وهي تمثل "تدخلا صارخًا في الشؤون الداخلية الصين".وأشار إلى أن السفن الحربية والطائرات الصينية لم تستعرض