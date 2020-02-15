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الصين: أمريكا تشكل تهديدًا لأمننا القومي

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٢ ص
الصين
الصين
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن واشنطن تؤكد باستمرار أن بكين تشكل تهديدا لها، ولكن إذا نظرت إلى الحقائق، فمن الواضح أن أمريكا هي التي تشكل تهديدا للصين، وليس العكس". وقال وانج يي: إن "الصين على استعداد تام لاتباع المبادئ الخمسة للتعايش السلمي مع الولايات المتحدة، ولإقامة وتطوير علاقات صداقة وتعاون مستقرة طويلة الأجل.. هذه هي السياسة المعتمدة للصين، لكن على العكس من ذلك، تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا مستمرة على الصين، وتنتقد وتحاول تشويه سمعة الصين في أي مناسبة، فمن يمثل تهديدًا لمن؟، هذا واضح من الوهلة الأولى".
وتابع: "مجلس الشعب الصيني (البرلمان) لم يعتمد أي مشاريع قوانين تتعلق بالسياسة أو الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، بينما نظروا في الولايات المتحدة بسلسلة من مشاريع القوانين المختلفة ووافقوا عليها، وهي تمثل "تدخلا صارخًا في الشؤون الداخلية الصين".وأشار إلى أن السفن الحربية والطائرات الصينية لم تستعرض
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الهند تدعو تركيا إلى عدم التدخل في شؤونها

دعت وزارة الخارجية الهندية القيادة التركية، إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة رفضها لجميع التصريحات الصادرة عن الجانب التركي حول الوضع في الجزء الهندي من كشمير. وأعرب المتحدث باسم الوزارة، رافيش كومار، في بيان اليوم السبت، عن رفض بلاده، جميع الإشارات لولاية جامو وكشمير، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الهند.
حسين-سلامي

قائد الحرس الثوري الإيراني: سنضرب إسرائيل وأمريكا إذا ارتكبتا أقل خطأ

هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، الميجر جنرال حسين سلامي، أمس الخميس في ذكرى مرور 40 يوما على مقتل الجنرال قاسم سليماني، بضرب إسرائيل والولايات المتحدة إذا ارتكبتا أقل خطأ. وفي سياق متصل، أذاع التلفزيون الرسمي الإيراني مقابلة مع حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله تحدث فيها عن الدور المحوري الذي لعبه سليماني في المساعدة ببناء ترسانة صواريخ الحزب الشيعي اللبناني.
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مصرع وإصابة 8 طلاب في انفجار بمدرسة شمالي أفغانستان

لقي خمسة أطفال مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر وقوع انفجار داخل مدرسة في إقليم "قندوز" شمالي أفغانستان. وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الجمعة - إن الحادث وقع ليل أمس الخميس في منطقة "داشتي أرشي" حيث تم وضع متفجرات داخل مدرسة، مضيفة أن جميع الضحايا من طلاب المدرسة. يأتي ذلك وسط الجهود الأمريكية لإبرام اتفاق سلام مع حركة طالبان.
قاسم-سليمانى

إيران: مقتل قاسم سليماني يقود إلى تحرير القدس

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، إن مقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني سيؤدي إلى تحرير القدس، مضيفًا: «أن الاغتيال الجبان والخسيس للقائد سليماني وأبي مهدي المهندس على أيدي الأمريكيين سيؤدي لتحرير القدس بإذن الله»، قائلًا في كلمته بمناسبة مرور أربعين يوما على مقتل سليماني: «هذا الشهيد العظيم أخذ على عاتقه مهمة تعزيز المقاومة ضد الصهاينة، تدابير محور المقاومة والشهيد سليماني أفشلت جميع مخططات الأمريكيين الرامية إلى بسط سيطرتهم على المنطقة»، وفقًا لروسيا اليوم.
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وجبة مرضى كورونا

وجبة من لحم السلاحف.. عشاء مرضى «كورونا» في مستشفى صيني

رغم الشكوك بأن فيروس "كورونا" انتقل إلى البشر عن طريق تناول أطعمة غير معتادة في الصين، مثل الخفافيش، لا تزال بعض المستشفيات التي يعالج بها المصابون بالمرض تقدم لهم وجبات "غريبة". وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أحد مستشفيات مدينة ووهان، بؤرة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، قدم وجبة عشاء مكونة من لحم السلاحف للمرضى في الحجر الصحي. ونشرت الصحيفة مقطعا مصورا يظهر فيه أحد المرضى وهو يقول إن المستشفى قدم له اليوم "وجبة تشمل لحم السلحفاة الناعمة، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".
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جاكي شان يعد بجائزة ضخمة لمخترع لقاح ضد فيروس كورونا

وعد الممثل الصيني، جاكي شان، بدفع مليون يوان (143 ألف دولار) للشخص الذي سيصنع اللقاح ضد فيروس كورونا، بحسب "سبوتنيك". ويرى الممثل أن هذا سيكون محفزا لتسريع ظهور الدواء، وأضاف أيضا إنه كان يتبرع بالمال لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية. وقال جاكي شان: "لا أريد أن أرى شوارع فارغة يجب أن تزدهر، كما لا أريد أن أرى أشخاصا حزانى يجب أن يتمتعوا بالحياة".
كورونا

ارتفاع ضحايا كورونا في الصين إلى 723 حالة وفاة و34598 إصابة

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، 723 وفاة و34598 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى أمس. وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي أنها تلقت تقارير عن 3399 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و86 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، وحالتي وفاة في مقاطعة هيلونغجيانغ إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من بكين وخنان وقانسو. وأضافت اللجنة أن 6101 مريض ما زالوا في حالة حرجة، ويشتبه في إصابة 27657 شخصا بالفيروس، فيما خرج 2050 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم، كما تم تعقب 345498 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 26702 شخص خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الجمعة.
فيروس-كورونا (3)

ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ألمانيا إلى 13 حالة

أعلنت السلطات الألمانية ، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 13 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة. وذكرت وزارة الخارجية حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية - أنه سيتم إعادة المواطنين الألمان وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية في أسرع وقت ممكن.
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