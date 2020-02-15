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الهند تدعو تركيا إلى عدم التدخل في شؤونها

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ ص
رئيس وزراء الهند
رئيس وزراء الهند
دعت وزارة الخارجية الهندية القيادة التركية، إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة رفضها لجميع التصريحات الصادرة عن الجانب التركي حول الوضع في الجزء الهندي من كشمير. وأعرب المتحدث باسم الوزارة، رافيش كومار، في بيان اليوم السبت، عن رفض بلاده، جميع الإشارات لولاية جامو وكشمير، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الهند.

وطالب كومار، أنقرة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للهند، وأن تجري تقييما دقيقا للوقائع، بما فيها التهديد الإرهابي الكبير القادم من باكستان، والذي يستهدف الهند والمنطقة.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعد أثناء زيارته لباكستان مؤخرًا، بالاستمرار في دعم الأخيرة بشأن الخلاف حول إقليم كشمير.

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الصين: أمريكا تشكل تهديدًا لأمننا القومي

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن واشنطن تؤكد باستمرار أن بكين تشكل تهديدا لها، ولكن إذا نظرت إلى الحقائق، فمن الواضح أن أمريكا هي التي تشكل تهديدا للصين، وليس العكس". وقال وانج يي: إن "الصين على استعداد تام لاتباع المبادئ الخمسة للتعايش السلمي مع الولايات المتحدة، ولإقامة وتطوير علاقات صداقة وتعاون مستقرة طويلة الأجل.. هذه هي السياسة المعتمدة للصين، لكن على العكس من ذلك، تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا مستمرة على الصين، وتنتقد وتحاول تشويه سمعة الصين في أي مناسبة، فمن يمثل تهديدًا لمن؟، هذا واضح من الوهلة الأولى".
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قائد الحرس الثوري الإيراني: سنضرب إسرائيل وأمريكا إذا ارتكبتا أقل خطأ

هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، الميجر جنرال حسين سلامي، أمس الخميس في ذكرى مرور 40 يوما على مقتل الجنرال قاسم سليماني، بضرب إسرائيل والولايات المتحدة إذا ارتكبتا أقل خطأ. وفي سياق متصل، أذاع التلفزيون الرسمي الإيراني مقابلة مع حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله تحدث فيها عن الدور المحوري الذي لعبه سليماني في المساعدة ببناء ترسانة صواريخ الحزب الشيعي اللبناني.
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مصرع وإصابة 8 طلاب في انفجار بمدرسة شمالي أفغانستان

لقي خمسة أطفال مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر وقوع انفجار داخل مدرسة في إقليم "قندوز" شمالي أفغانستان. وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الجمعة - إن الحادث وقع ليل أمس الخميس في منطقة "داشتي أرشي" حيث تم وضع متفجرات داخل مدرسة، مضيفة أن جميع الضحايا من طلاب المدرسة. يأتي ذلك وسط الجهود الأمريكية لإبرام اتفاق سلام مع حركة طالبان.
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إيران: مقتل قاسم سليماني يقود إلى تحرير القدس

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، إن مقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني سيؤدي إلى تحرير القدس، مضيفًا: «أن الاغتيال الجبان والخسيس للقائد سليماني وأبي مهدي المهندس على أيدي الأمريكيين سيؤدي لتحرير القدس بإذن الله»، قائلًا في كلمته بمناسبة مرور أربعين يوما على مقتل سليماني: «هذا الشهيد العظيم أخذ على عاتقه مهمة تعزيز المقاومة ضد الصهاينة، تدابير محور المقاومة والشهيد سليماني أفشلت جميع مخططات الأمريكيين الرامية إلى بسط سيطرتهم على المنطقة»، وفقًا لروسيا اليوم.
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واشنطن تدعو مواطنيها إلى عدم الاقتراب من السفارة الأمريكية في بغداد

دعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، مواطنيها إلى عدم الاقتراب من سفارة واشنطن في العاصمة بغداد، وذلك تزامنا مع انطلاق تظاهرات احتجاجية تندد بالوجود الأمريكي في العراق. وأفادت السفارة الأمريكية في بغداد حسبما ذكرت قناة السومرية نيوز، الإخبارية اليوم ـ بأن هذه الدعوة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة بغداد تظاهرات وإجراءات أمنية مشددة من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق أغلب الطرق، مشيرة في الوقت ذاته إلى استمرار العمل بشكل طبيعي في قنصليتها العامة بمحافظة أربيل شمالي العراق.
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ترامب يقرر إدراج دول جديدة بـ«حظر السفر»: حتى تكون أمريكا آمنة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن إدارته ستضيف بعضًا من الدول على قائمة البلدان التي يحظر على مواطنيها دخول الأراضي الأمريكية أو يخضعون لقيود مشددة للسفر إلى الولايات المتحدة، وقال في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته سويسرا، حيث شارك في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "سنضيف بضعة بلدان إلى القائمة، علينا على أن نكون آمنين، بلدنا يجب أن يكون آمنًا"، مضيفًا: "سنعلن أسماء البلدان في وقت قصير جدًّا"، وفقا لقناة الحرة.
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الري: غدًا مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة في السودان

أعلنت وزار الري والموارد المائية، مساء اليوم الثلاثاء، مشاركتها غدًا الأربعاء، وعلى مدار يومي بالخرطوم الاجتماع التشاوري للوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث «مصر ،السودان ، إثيوبيا»، لإستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ووضع مسودة إتفاق بذات الشأن، إذ يأتي عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة «13- 15» يناير الجاري، برعاية وزير الخزانه الأمريكية، ورئيس البنك الدولي، فى ضوء التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية.
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ترامب: محادثات اتفاق التجارة مع الصين ستبدأ قريبًا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالاتفاق التجاري المبرم مع الصين، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين لم تكن في حال أفضل مما هي عليه الآن. ونقلت صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية عن ترامب خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2020، الذي يعقد في الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري، بمدينة دافوس السويسرية - قوله "إن علاقتنا مع الصين لم تكن يومًا أفضل حالًا مما هي عليه اليوم، وعلاقتي الشخصية بالرئيس الصيني ممتازة".
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