الهند تدعو تركيا إلى عدم التدخل في شؤونها

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ ص

دعت وزارة الخارجية الهندية القيادة التركية، إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة رفضها لجميع التصريحات الصادرة عن الجانب التركي حول الوضع في الجزء الهندي من كشمير. وأعرب المتحدث باسم الوزارة، رافيش كومار، في بيان اليوم السبت، عن رفض بلاده، جميع الإشارات لولاية جامو وكشمير، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الهند.

وطالب كومار، أنقرة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للهند، وأن تجري تقييما دقيقا للوقائع، بما فيها التهديد الإرهابي الكبير القادم من باكستان، والذي يستهدف الهند والمنطقة.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعد أثناء زيارته لباكستان مؤخرًا، بالاستمرار في دعم الأخيرة بشأن الخلاف حول إقليم كشمير.