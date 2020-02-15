مصافحة ملطخة بالدماء تضع رئيس وزراء كندا في مأزق

أثارت مصافحة رئيس الوزراء الكندي لممثل لوزير الخارجية الإيراني غضب أهالي ضحايا الطائرة، خاصة أنهم لا يعلمون ما الذي دار بينهما خلف الأبواب المغلقة.

تحرير:وفاء بسيوني ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ ص

يبدو أن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، ضرب بحادث الطائرة الأوكرانية في إيران الذي أودي بحياة 57 كنديا، خلال شهر يناير الماضي، عرض الحائط رغم اعتراف طهران بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة دون قصد، والتي أسفر عنها مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، وتعرض رئيس الوزراء الكندي لسيل من الانتقادات نتيجة لظهوره وهو يصافح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحرارة، على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، التي عقدت أمس الجمعة وتم تداول الصور عبر وسائل الإعلام الإيرانية.

على دماء الضحايا صور المصافحة بين ترودو وظريف التي تم تداولها على نطاق واسع فتحت النار على رئيس الوزراء الكندي، إذ انتقده عدد من الأكاديميين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، حيث أعرب بعضهم عن شعوره بالألم لرؤية ترودو وهو يبتسم إلى ظريف ويصافحه، بينما يد إيران ملطخة بدماء الكنديين الذين قضوا بالطائرة،

على دماء الضحايا



صور المصافحة بين ترودو وظريف التي تم تداولها على نطاق واسع فتحت النار على رئيس الوزراء الكندي، إذ انتقده عدد من الأكاديميين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، حيث أعرب بعضهم عن شعوره بالألم لرؤية ترودو وهو يبتسم إلى ظريف ويصافحه، بينما يد إيران ملطخة بدماء الكنديين الذين قضوا بالطائرة، فيما اعتبر آخرون أن ترودو كان يجب عليه احترام شعور ذوي الضحايا وتجنب مصافحة ظريف.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية صور ترودو وظريف، في إشارة إلى أن العلاقات بين الطرفين جيدة، رغم حادث الطائرة الأوكرانية، وأثارت مصافحة ترودو لممثل النظام الإيراني، غضب أهالي ضحايا الطائرة، خاصة وأنهم لا يعلمون ما الذي دار بينهما خلف الأبواب المغلقة.



وقال والنقاد السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان "إنه ليس من الجيد رؤية رئيس الوزراء ترودو مع وزير الخارجية الإيراني ظريف ومبتسم ويصافح من قتل الكنديون على متن الطائرة الأوكرانية ناهيك عن مقتل المتظاهرين الإيرانيين الأبرياء". ويأتي لقاء ترودو وظريف بعد قيام عدد من الحقوقيين الكنديين برفع دعوى قضائية ضد إيران بسبب حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران، في 8 يناير الماضي.

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ومنذ الحادث، ترفض طهران تسليم الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة لتحليل بياناتهما.

ترودو يبرر

بعد الانتقادات التي تعرض لها رئيس الوزراء الكندي، خرج ترودو لتبرير موقفه فقال للصحفيين، أمس، عقب لقائه ظريف إنه أوضح لظريف ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل في القضية، مضيفا: "الوعد الذي قطعته للكنديين هو إيجاد الإجابات وضمان أن تنخرط إيران في تحقيق شامل مع المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين. هذا هو هدفي". من جانبه، اعتبر النائب الكندي المحافظ بيتر كنت، أن ترودو صافح ممثل النظام الإيراني الإرهابي.

الصحافي الإيراني مسيح علي نجاد، الذي نشر الصور على حسابه في "تويتر"، قال مخاطبا ترودو إن أهالي الضحايا يشعرون بغضب لأنهم لا يعرفون ما الذي دار بينك وبين ظريف خلف الأبواب المغلقة. وكانت حكومات الدول التي فقدت عددا من مواطنين منها، في طائرة الركاب الأوكرانية، طالبت بأن تقبل طهران تحمل "المسؤولية كاملة"، وأن تدفع تعويضا لعائلات الضحايا، إذ أصدر وزراء خارجية كندا، والمملكة المتحدة، وأفغانستان، والسويد، وأوكرانيا، بيانا، عقب اجتماع في المفوضية العليا الكندية.



وتوفي جميع الأشخاص الـ176 الذين كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، عندما تم إسقاطها بالصواريخ الباليستية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران في 8 يناير الجاري. وتجدر الإشارة إلى أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين كندا وإيران رسميا، فقد أغلقت حكومة المحافظين السابقة السفارة وقطعت العلاقات في عام 2012.

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ووعدت الحكومة الليبرالية في البداية بإعادة فتح هذه السفارة لكنها لم تفعل ذلك، وجاء إسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، الرحلة 752 من قبل إيران الشهر الماضي ، أجبر على الاتصال المباشر النادر بين كبار المسؤولين الكنديين ونظرائهم الإيرانيين، حيث حاولت كندا ودول أخرى فقدت مواطنين في تحطم الطائرة المطالبة بالمساءلة.