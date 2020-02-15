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كشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر حسابات بريدية

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥٧ ص
عصام الصغير رئيس هيئة البريد
عصام الصغير رئيس هيئة البريد
قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن الأنظمة والحلول المتطورة التي تم تطبيقها على الخدمات المالية والإدارية استطاعت من خلالها الادارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد أن تكشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم انشاؤها في محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة، حيث تمكنت إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد في الصعيد.
وأضاف عصام الصغير، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، أنه فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة تم ابلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي والجهات المعنية ومدهم بجميع بيانات اصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، الأمر الذي نتج عنه
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، السبت، ارتفاع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي، الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019، إلى 8%، في مقابل نحو 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019. ويعد هذا الارتفاع هو الثاني خلال العام الماضي بعدما ارتفع المعدل في الربع الثالث من العام. وبحسب جهاز الإحصاء، فقد سجل معدل البطالة انخفاضًا خلال الربع الرابع من العام الماضي مقابل نفس الفترة في عام 2018، حيث سجل وقتها 8.9%. وانخفض معدل البطالة إلى 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019، مقابل نحو 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019.
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سعر الدولار اليوم الخميس 6 فبراير 2020 في البنوك

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