فيفا: الأندية ليست ملزمة بخوض لاعبيها الأولمبياد

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٤ م

محمد صلاح

كشف متحدث رسمي بإسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الأندية ليست ملزمة بالتخلي عن لاعبيها إذا أرادت منتخباتهم الوطنية الاستعانة بهم في دورة الألعاب الأولمبية. وبعد فوز الفراعنة بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما، يريد شوقي غريب، مدرب منتخب مصر الأولمبي، الاستعانة بمحمد صلاح نجم ليفربول للمشاركة في الأولمبياد. وصرح شوقي غريب أن قرار مشاركة صلاح في طوكيو 2020 في يد مهاجم ليفربول إذا أراد ذلك، ثم كتبت تقارير صحفية أجنبية أن صلاح سيشارك مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية، الأمر الذي نفاه رامي عباس وكيل أعمال نجم مصر البالغ عمره 27 عاما.

وقال المتحدث في حواره مع صحيفة صن الإنجليزية: "بطولة كرة القدم الأولمبية، مثل أي بطولة لفيفا بها شروط متعلقة بسن اللاعبين، ليست مدرجة في الرزنامة الدولية 2018-2024، وبناء عليه الأندية ليست ملزمة بالتخلي عن لاعبيها للمشاركة في البطولة".ومن جانبه، شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه لم يتلق طلبا من أجل الاستغناء

وقال المتحدث في حواره مع صحيفة صن الإنجليزية: "بطولة كرة القدم الأولمبية، مثل أي بطولة لفيفا بها شروط متعلقة بسن اللاعبين، ليست مدرجة في الرزنامة الدولية 2018-2024، وبناء عليه الأندية ليست ملزمة بالتخلي عن لاعبيها للمشاركة في البطولة".



ومن جانبه، شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه لم يتلق طلبا من أجل الاستغناء عن صلاح في الأولمبياد، مشيرا إلى أنه سيتناقش مع الأخير حول الأمر الذي يحرم النادي الإنجليزي من لاعبه في التحضير لموسم 2020-2021.



ويخشى ليفربول أن يتأثر سلبا بغياب صلاح قبل بداية الموسم المقبل وفي وسط الموسم كذلك بعد نقل كأس إفريقيا 2021 لتبدأ في يناير المقبل، وسيضطر ليفربول للاستغناء عن صلاح وساديو ماني ونابي كيتا مطلع العام المقبل إذا تأهلت مصر والسنغال وغينيا لكأس إفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون.



