رياضة

فيفا: الأندية ليست ملزمة بخوض لاعبيها الأولمبياد

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٤ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشف متحدث رسمي بإسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الأندية ليست ملزمة بالتخلي عن لاعبيها إذا أرادت منتخباتهم الوطنية الاستعانة بهم في دورة الألعاب الأولمبية. وبعد فوز الفراعنة بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما، يريد شوقي غريب، مدرب منتخب مصر الأولمبي، الاستعانة بمحمد صلاح نجم ليفربول للمشاركة في الأولمبياد. وصرح شوقي غريب أن قرار مشاركة صلاح في طوكيو 2020 في يد مهاجم ليفربول إذا أراد ذلك، ثم كتبت تقارير صحفية أجنبية أن صلاح سيشارك مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية، الأمر الذي نفاه رامي عباس وكيل أعمال نجم مصر البالغ عمره 27 عاما.
وقال المتحدث في حواره مع صحيفة صن الإنجليزية: "بطولة كرة القدم الأولمبية، مثل أي بطولة لفيفا بها شروط متعلقة بسن اللاعبين، ليست مدرجة في الرزنامة الدولية 2018-2024، وبناء عليه الأندية ليست ملزمة بالتخلي عن لاعبيها للمشاركة في البطولة".ومن جانبه، شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه لم يتلق طلبا من أجل الاستغناء
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إسلام قرطام: تنظيم «مستر أولمبيا» يتماشى مع خطة الدولة في التنمية

في مفاجأة جديدة لعشاق رياضة كمال الأجسام، أعلن إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصري لرياضة "ستريت وورك أوت"، استضافة مصر لمهرجان مستر أوليمبيا المؤهل للمشاركة في البطولة الأكبر بالعالم، التي تقام كل عام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ أكد قرطام أن المهرجان سيقام في منتصف شهر مارس المقبل لأول مرة في مصر.
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لأول مرة في مصر.. كوسكواد تستضيف مستر أولمبيا

عقدت مؤسسة كوسكواد مؤتمرًا صحفيا، أمس الجمعة، بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر، على هامش فعاليات المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية برعاية وزارة الشباب والرياضة، بحضور إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصري لرياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد كبير من لاعبي ومدربي وعشاق رياضات كمال الأجسام.
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مورينيو مستاء من توقيت مباريات توتنهام بالبريميرليج

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنام هوتسبير، تحديد يوم الأحد موعدا لمباراته ضد مضيفه أستون فيلا في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز على اعتبار أنه يلعب يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية. ويستضيف توتنام فريق لايبزيج يوم الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وتمنى مورينيو، بطل دوري الأبطال مرتين، أن يتاح له وقت أكبر للاستعداد لمواجهة الفريق الألماني في البطولة القارية، ويحتل توتنام المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ورصيده 37 نقطة.
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رد صادم من كلوب عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مشاركة نجمه محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى أنه لم يتواصل معه أحد من المنتخب أو اتحاد الكرة المصري حتى الآن. كلوب قال للصحفيين: "لم نتخذ بعد أي قرار، مثلما هو الحال دائما، الأمر واضح، هل أرغب في خسارة لاعب في الجولة التحضيرية قبل بداية الموسم؟ بالطبع لا، إنها ألعاب أولمبية وأنا شخص رياضي، يجب أن نرى كيف سنتعامل مع الوضع.. وعلينا أن نفكر في أكثر من شيء مختلف، سأتحدث مع صلاح ونوضح ما نرغب فيه، ونرغب في المزيد من المعلومات ولم يتواصل معنا أي أحد حتى الآن".
محمد-صلاح

وكيل صلاح عن مشاركته في الأولمبياد: القرار لم يُتخذ

كشف رامي عباس، محامي ووكيل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، حقيقة اتخاذ صلاح قرار المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، المقرر إقامتها في الصيف المقبل. وقال عباس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردًّا على تصريحات شوقي غريب بشأن اختيار محمد صلاح للوجود مع منتخب مصر: "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر بعد". وصرح شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أمس الثلاثاء أنهم استقروا على اختيار محمد صلاح ضمن المنتخب المصري المشاركة بالأولمبياد، لكنه نفى أن يكون قد توصل إلى اتفاق بشأن وجود اللاعب من عدمه.
محمد-صلاح

غريب: مشاركة صلاح في طوكيو تحتاج مجهود شخصي منه

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل تحتاج إلى مجهود من اللاعب، كما أعرب عن قلقه بسبب عدم مشاركة عدد كبير من لاعبي فريقه المتوج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مع أنديتهم، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أون سبورت". وقال شوقي غريب: "محمد صلاح هو الوحيد الذي تم حسم أمره من بين اللاعبين الكبار الذين سنضمهم لقائمة المنتخب الأوليمبي نظراً لقيمته الكبرى، فهو من أفضل 3 لاعبين في العالم".
محمد-صلاح

شوقي غريب: استدعاء صلاح للأولمبياد ليس إلزاميا

يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للقائمة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ليس إلزاميا، وذلك حسبما أفاد عبر برنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر. وقال مدرب المنتخب الأولبي: "استدعاء محمد صلاح للقائمة لن يتم بخطاب رسمي لناديه يلزم اللاعب بالانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي، بل الأمر يتطلب موافقة اللاعب وكذلك مديره الفني يورجن كلوب وكذلك إدارة ليفربول، لأن منافسات الأولمبياد تتزامن مع بداية فترة الإعداد للأندية الأوروبية للموسم الجديد".
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