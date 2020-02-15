رياضة

لأول مرة في مصر.. كوسكواد تستضيف مستر أولمبيا

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٥ م
إسلام قرطام
إسلام قرطام
عقدت مؤسسة كوسكواد مؤتمرًا صحفيا، أمس الجمعة، بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر، على هامش فعاليات المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية برعاية وزارة الشباب والرياضة، بحضور إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصري لرياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد كبير من لاعبي ومدربي وعشاق رياضات كمال الأجسام.
وفاجأ إسلام قرطام، عشاق ولاعبو كمال الأجسام، بإعلان استضافة مصر لمهرجان مستر أوليمبيا المؤهل للمشاركة في البطولة الأكبر بالعالم، التي تقام كل عام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن المهرجان سيقام في منتصف شهر مارس المقبل لأول مرة في مصر. ووجه قرطام، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي،
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المؤتمر الدولي الرياضي للياقة البدنية (2)

إسلام قرطام: تنظيم «مستر أولمبيا» يتماشى مع خطة الدولة في التنمية

في مفاجأة جديدة لعشاق رياضة كمال الأجسام، أعلن إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصري لرياضة "ستريت وورك أوت"، استضافة مصر لمهرجان مستر أوليمبيا المؤهل للمشاركة في البطولة الأكبر بالعالم، التي تقام كل عام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ أكد قرطام أن المهرجان سيقام في منتصف شهر مارس المقبل لأول مرة في مصر.
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فيفا: الأندية ليست ملزمة بخوض لاعبيها الأولمبياد

كشف متحدث رسمي بإسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الأندية ليست ملزمة بالتخلي عن لاعبيها إذا أرادت منتخباتهم الوطنية الاستعانة بهم في دورة الألعاب الأولمبية. وبعد فوز الفراعنة بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما، يريد شوقي غريب، مدرب منتخب مصر الأولمبي، الاستعانة بمحمد صلاح نجم ليفربول للمشاركة في الأولمبياد. وصرح شوقي غريب أن قرار مشاركة صلاح في طوكيو 2020 في يد مهاجم ليفربول إذا أراد ذلك، ثم كتبت تقارير صحفية أجنبية أن صلاح سيشارك مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية، الأمر الذي نفاه رامي عباس وكيل أعمال نجم مصر البالغ عمره 27 عاما.
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مورينيو مستاء من توقيت مباريات توتنهام بالبريميرليج

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنام هوتسبير، تحديد يوم الأحد موعدا لمباراته ضد مضيفه أستون فيلا في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز على اعتبار أنه يلعب يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية. ويستضيف توتنام فريق لايبزيج يوم الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وتمنى مورينيو، بطل دوري الأبطال مرتين، أن يتاح له وقت أكبر للاستعداد لمواجهة الفريق الألماني في البطولة القارية، ويحتل توتنام المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ورصيده 37 نقطة.
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وزير الرياضة يفتتح معرض كوسكواد وقرطام يكرمه

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جناح كوسكواد، بالمعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية، وتفقد الوزير الجناح وأثنى على تنظيم المعرض ككل وذلك في حضور إسلام قرطام رئيس اتحاد ستريت وورك أوت.
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10 فائزين في المعرض الدولي للرياضة والصحة البدنية

أعلن اتحاد ستريت وورك أوت برئاسة إسلام قرطام عن الفائزين بالمراكز الأولى في المعرض الدولي للرياضة والصحة البدنية.
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اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بموعد مباراة القمة

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم ناديي الأهلي والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري، يوم 24 فبراير الجاري. وتأتي خطوة الجبلاية كإعادة تأكيد على عدم تأجيل المباراة، الموقف الذي أعلنه اتحاد الكرة في بيان رسمي في وقت سابق.
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