لأول مرة في مصر.. كوسكواد تستضيف مستر أولمبيا
١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٥ م
إسلام قرطام
عقدت مؤسسة كوسكواد مؤتمرًا صحفيا، أمس الجمعة، بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر، على هامش فعاليات المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية برعاية وزارة الشباب والرياضة، بحضور إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصري لرياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد كبير من لاعبي ومدربي وعشاق رياضات كمال الأجسام.
وفاجأ إسلام قرطام، عشاق ولاعبو كمال الأجسام، بإعلان استضافة مصر لمهرجان مستر أوليمبيا المؤهل للمشاركة في البطولة الأكبر بالعالم، التي تقام كل عام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن المهرجان سيقام في منتصف شهر مارس المقبل لأول مرة في مصر.
ووجه قرطام، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي،
وفاجأ إسلام قرطام، عشاق ولاعبو كمال الأجسام، بإعلان استضافة مصر لمهرجان مستر أوليمبيا المؤهل للمشاركة في البطولة الأكبر بالعالم، التي تقام كل عام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن المهرجان سيقام في منتصف شهر مارس المقبل لأول مرة في مصر.
ووجه قرطام، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعمه استضافة هذا الحدث التاريخي، مؤكدا أن "مصر قادرة دائمًا على استضافة مثل هذه البطولات الكبرى، والبطولة ستجذب أعدادًا كبيرة للمشاركة فيها، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة في التنمية والازدهار".
وخلال المؤتمر الذي قام بتقديمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، تم التأكيد على أن إقامة المهرجان في مصر سيدعم السياحة الرياضية التي تعد واحدة من أهم أهداف مؤسسة كوسكواد المهتمة بالرياضات البدنية الخاصة بكمال الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك، أو رياضة "ستريت وورك أوت" التي يرأس إسلام قرطام اتحادها المصري.
وشهد المؤتمر استعراض مشوار كوسكواد في رياضات كمال الأجسام، ومشاركة الفريق باثنين من لاعبيه في نسخة مستر أوليمبيا الأخيرة التي أقيمت في سبتمبر من العام الماضي، في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.