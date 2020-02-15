لأول مرة في مصر.. كوسكواد تستضيف مستر أولمبيا

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٥ م

إسلام قرطام

عقدت مؤسسة كوسكواد مؤتمرًا صحفيا، أمس الجمعة، بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر، على هامش فعاليات المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية برعاية وزارة الشباب والرياضة، بحضور إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصري لرياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد كبير من لاعبي ومدربي وعشاق رياضات كمال الأجسام.

وفاجأ إسلام قرطام، عشاق ولاعبو كمال الأجسام، بإعلان استضافة مصر لمهرجان مستر أوليمبيا المؤهل للمشاركة في البطولة الأكبر بالعالم، التي تقام كل عام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن المهرجان سيقام في منتصف شهر مارس المقبل لأول مرة في مصر. ووجه قرطام، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي،