‏التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى عيد الأم

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٥ م

الأوكازيون

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً بمد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس 2020. وبلغ عدد المحال المشتركة حوالي 3244 محلا مشتركا حتى الآن، ومن حق أي محال تجاري المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديرية التموين بالمحافظة. ووجه المصيلحي قطاع التجارة الداخلية والجهات المعنية بتكثيف الحملات على المحال المشاركة للتأكد من جودة المنتج وضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده.

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً في شهر يناير2020 ببدء فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2020 اعتباراً من 27 يناير 2020 ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وأن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على التجار وكل تاجر يرغب في المشاركة في الأوكازيون عليه الحصول