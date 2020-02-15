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‏التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى عيد الأم

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٥ م
الأوكازيون
الأوكازيون
أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً بمد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس 2020. وبلغ عدد المحال المشتركة حوالي 3244 محلا مشتركا حتى الآن، ومن حق أي محال تجاري المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديرية التموين بالمحافظة. ووجه المصيلحي قطاع التجارة الداخلية والجهات المعنية بتكثيف الحملات على المحال المشاركة للتأكد من جودة المنتج وضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده.
وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً في شهر يناير2020 ببدء فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2020 اعتباراً من 27 يناير 2020 ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وأن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على التجار وكل تاجر يرغب في المشاركة في الأوكازيون عليه الحصول
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كورونا 2

«كورونا» الفيروس القاتل.. يعطل مشروعات في مصر

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن انتشار فيروس كورونا يمكن أن يعطل المشروعات الصينية في مصر، ومن بينها المفاوضات بين البلدين حول تصنيع السيارات الكهربائية، متوقعا تأخر هذا المشروع لعدة أشهر جراء الفيروس. وكان من المنتظر أن تتعاقد الحكومة مع شركة دونج فينج الصينية خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصنيع نحو 25 ألف سيارة كهربائية داخل مصانع شركة النصر للسيارات. وتسبب ظهور فيروس كورونا المستجد في وفاة وإصابة العديد من المواطنين داخل الصين، وعدد من الدول الأخرى، وهو ما أدى إلى هبوط الأسواق العالمية وسط مخاوف بتأثر الاقتصاد العالمي.
عصام-الصغير

كشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر حسابات بريدية

قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن الأنظمة والحلول المتطورة التي تم تطبيقها على الخدمات المالية والإدارية استطاعت من خلالها الادارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد أن تكشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم انشاؤها في محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة، حيث تمكنت إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد في الصعيد.
نمو-اقتصاد

الحكومة: اقتصاد مصر يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عامًا

حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو خلال 11 عاماً في وقت يظل فيه متصدراً معدلات نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 2020. وأظهر إنفوجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تسلسلاً زمنياً لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2018/2019 حتى 2008/2009، مشيراً إلى أن معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 5.3% خلال عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.3% خلال عام 2015/2016، و4.4% خلال عام 2014/2015، و2.9% خلال عام 2013/2014، و2.2% لعامي 2012/2013، و2011/2012، و1.8% خلال عام 2010/2011، و5.1% خلال عام 2009/2010، و4.7% خلال عام 2008/2009.
بطالة

الإحصاء: ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 8%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، السبت، ارتفاع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي، الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019، إلى 8%، في مقابل نحو 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019. ويعد هذا الارتفاع هو الثاني خلال العام الماضي بعدما ارتفع المعدل في الربع الثالث من العام. وبحسب جهاز الإحصاء، فقد سجل معدل البطالة انخفاضًا خلال الربع الرابع من العام الماضي مقابل نفس الفترة في عام 2018، حيث سجل وقتها 8.9%. وانخفض معدل البطالة إلى 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019، مقابل نحو 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019.
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عبد العال يطالب الحكومة بإعادة دراسة سعر قصب السكر

طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، مجلس الوزراء باسمه ونواب البرلمان وخاصة محافظات الصعيد بإعادة الدراسة بشأن سعر محصول قصب السكر التي يبنى عليها تحديد السعر وذلك لكل المحافظات التي تعاني، قائلا: "الأمر لا يمكن أن تتجاهله الحكومة، هذا أمر مرتبط بحياة المواطنين، وهم لا يطلبوا أكثر من اللازم، الحد الأدنى الذي يجبر الضرر ليس إلا"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الذى يناقش طلبات إحاطة وبيانات عاجلة موجهة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
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رئيس مجلس النواب يهاجم وزير التموين

انتقد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تجاهل وزير التموين الدكتور على المصيلحي، منتجات أخرى من قصب السكر في أثناء عرضه الملف على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وقال عبد العال، ردا على طلب بعض النواب بإعادة النظر في أسعار طن قصب السكر: "هناك مخرجات أخرى لقصب السكر ينسى وزير التموين بعرضها على مجلس الوزراء ويتم بيعها بأسعار غالية"، مشيرا إلى أن العرض على الحكومة من جانب وزير التموين مغلوط، لأنه يتم حساب سعر السكر فقط، بينما هناك مخرجات أخرى للقصب ويتم بيعها بأسعار عالية.
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تجار: «الأوكازيون الشتوي» الأفضل بعد تراجع الدولار

انطلقت عروض الأوكازيون الشتوي لعام 2020 يوم 27 يناير الماضي، ومن المقرر استمراره لمدة شهر، وبلغ عدد المحال المشاركة حتى الأن حوالي 676 محلا، ومن المتوقع وصول عدد المشتركين بالأوكازيون إلى 3 ألاف محل، بحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، التشديد على الأجهزة الرقابية، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية. وأشار إلى أنه من حق أي محل تجارى المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديرية التموين بالمحافظة.
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التموين: 676 محلًا شارك في الأوكازيون الشتوي

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من قطاع التجارة الداخلية بشأن سير العمل في اليوم الأول لبدء الأوكازيون الشتوي، حيث بلغ عدد المحال المشاركة حتى الآن ما يقرب من 676 محلا، ومن المتوقع وصول عدد المشتركين بالأوكازيون إلى 3 آلاف محل، ومن حق أي محل تجارى المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديرية التموين بالمحافظة. ووجه المصيلحي في بيان رسمي قطاع التجارة الداخلية بتكثيف الحملات على المحال المشاركة للتأكد من جودة المنتج وضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده.
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