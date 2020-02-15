سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وصول أول دفعة ماكينات تنتج مستنسخات أثرية آخر فبراير

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٧ م
خالد العناني وزير السياحة والآثار - صورة أرشيفية
خالد العناني وزير السياحة والآثار - صورة أرشيفية
كشف الدكتور عمرو الطيبي المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، عن وصول أول دفعة من الماكينات التي تتضمن 3 خطوط إنتاج لمصنع النماذج والمستنسخات الأثرية والمقرر افتتاحه بمدينة العبور، نهاية شهر فبراير الجاري، قائلا إن الماكينات التكنولوجية الحديثة قادمة من ألمانيا وإيطاليا وتتضمن خط لـ(سبك المعادن)، لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات من المشغولات المعدنية، وخط لـ(الأخشاب والنجارة) لإنتاج جميع المشغولات الخشبية، بالإضافة إلى خط لـ(القوالب) لعمل الإسطمبات، والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج.
وأوضح الطيبي، في تصريح له، اليوم السبت، أن مصنع إنتاج المستنسخات الأثرية هو الأول من نوعه في مصر، وسيساهم في حماية التراث الثقافي الحضاري لمصر وحماية السوق المصرية من دخول منتجات غير جيدة وتنمية الموارد المادية التي تعتمد عليها الدولة، مشيرا إلى أن المصنع سيساهم أيضا في حماية حقوق الملكية الفكرية للآثار
اقرأ المزيد
مصنع-ادوية (3)

نائب: صرف الأدوية بدون استشارة يهدد حياة المواطنين

قال النائب طارق متولي نائب السويس عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المواطنين يتعرضون يوميا لخطر الموت بسبب تناول أدوية خاطئة لم يصفها الطبيب المعالج، خاصة في ظل وجود غير المتخصصين لبيع الأدوية في معظم الصيدليات، فبعض الصيدليات لا تلتزم بوجود صيدلي طبيب بداخلها، وتترك العامل أو من غير ذوي الاختصاص ليصرف الروشتة الطبية، وهو أخطر على صحة المريض، لأن العامل من الممكن أن يصرف دواء خاطئا بسبب عدم قدرته على قراءة الروشتة أو تشابه الصنف الدوائي مع صنف آخر، فيفقد المريض حياته.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

الإسكان تطرح 238 وحدة سكنية بمدينة الرحاب في 15 مارس

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم السبت، طرح 238 وحدة سكنية بمدينة الرحاب على أن يبدأ التسجيل على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، (www.hdb-reservation.com)، يوم 15 مارس المقبل، لافتا إلى أن مساحات الوحدات تتراوح من 92 إلى 131 مترا مربعا، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.
هدم-عقار -على المواطنين-في-طوخ (4)

نائب يطالب بحصر العقارات المخالفة الخاضعة للتصالح

قال علاء والي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق، في تصريح له، اليوم السبت، إن حصر المباني المخالفة والعقارات الآيلة للسقوط هي مهمة المحليات في المقام الأول في ظل غياب دورها وحالة التواطؤ الموجودة حاليا تجاه هذه المشكلة التي تعيق تنفيذ القوانين الداخلة في هذه النطاق، وخاصة قانون التصالح في بعض مخالفات، البناء الذي بح صوت البرلمان فيه مع المحليات بشأن قيامها بدورها وحصر المباني الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة أو تنكيس وتفعيل هذه القرارات حفاظا على أرواح الموطنين.
سامح-شكرى (1)

شكري: نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، في تصريحات له، اليوم السبت، في أثناء تواجده في العاصمة الأمريكية واشنطن: "إننا نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة يراعي مصالح مصر ويحمي حقوقها المائية، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، كما يراعي مصالح إثيوبيا والسودان" وذلك بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت يومي 12 و13 فبراير الجاري بواشنطن، مضيفا أن المفاوضات انتهت وخلال الأسبوع المقبل، حسبما أفاد به الجانب الأمريكي، سيطرح على الدول الثلاث نص نهائي، ليعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه.
اقرأ المزيد من الأخبار
في-اول-رحلة-بحرية لها-عبور-اكبر-سفينة حاويات-بالعالم-قناة-السويس (3)

قناة السويس: تدابير احترازية مشددة بسبب «كورونا»

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما يتردد من شائعات بشأن تأكد إصابة حالات بفيروس كورونا بمستشفيات الهيئة، مؤكدا على اتخاذ الهيئة لحزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وأن مستشفى نمرة 6 استقبلت سيدة تعاني من بعض الأعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وذلك بعد عودتها من أداء مناسك العمرة، وعزل الأطباء المختصين الحالة وتك سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة ووضعها تحت الملاحظة لحين وصول نتائج التحاليل.
مجلس-النواب (1)

تحركات حزبية لإعداد تشريعات لمجلسي الشيوخ والنواب

قال ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، إن اللجنة القانونية بإشراف المستشار بهاء أبو شقة وعدد من أساتذة القانون الدستوري بالحزب تعكف على عمل قانوني مجلس الشيوخ ومجلس النواب، مضيفا أنه سيتم الانتهاء منهم يوم السبت المقبل، وسيتم عرض هذه الرؤية خلال جلسات الحوار الوطني التي يعقدها حزب مستقبل وطن مع الأحزاب الأخري الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضة على البرلمان معبرا عن رؤية الأحزاب ككل بعد الاتفاق عليه، مضيفا أن ملامح مشروع قانون الشيوخ تتضمن أن يكون عدد المقاعد 300 مقعد.
طائرة- مصر -للطيران (2)

الصين ترفض عودة مصريين اثنين لارتفاع حرارتهما

قال محمد منار وزير الطيران المدني، إنه قبل إقلاع الطائرة العائدة إلى مصر كان هناك راكبان مصريان حرارتهما مرتفعة، ما أدى لرفض السلطات الصينية سفرهما، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض، موضحا "قبل إقلاع الطائرة العائدة لمصر، أمس الأحد، كان هناك اثنين من الركاب حرارتهم مرتفعة، ما أدى لرفض السلطات الصينية سفرهم، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض فمن الممكن أن يكون أنفلونزا عادية ولكنها رفضت لمزيد من الاحتياط، والمطارات في انتظار الركاب ليتم نقلهم للمكان المخصص لهم، ولا داعي للقلق بشأن عزلهم فالمكان المخصص للعزل مجهز من كل شيء حتى الوسائل الترفيهية".
ميناء-الاسكندرية-ارشيفية

ميناء الإسكندرية يشهد أكبر حركة شحن وتفريغ

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في تصريح له، اليوم الإثنين، إن الميناء شهد نشاطا ملحوظا في حركة العمل، إذ شهد اليوم أكبر حركة شحن وتفريغ تجازوت مليون طن، مشيرا إلى أنه تواجد بالميناء 69 سفينة وأن عدد السفن العاملة على الأرصفة بلغ 27 سفينة وانه جاري تفريغهم، وأن منهم 4 سفن حاويات و4 سفن بترول و19 سفينة بضائع عامة و8 سفن بالمخطاف الداخلي، بجانب تواجد بالمخطاف الخارجي 38 سفينة، بالإضافة إلى أنه تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]