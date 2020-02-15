وصول أول دفعة ماكينات تنتج مستنسخات أثرية آخر فبراير

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٧ م

خالد العناني وزير السياحة والآثار - صورة أرشيفية

كشف الدكتور عمرو الطيبي المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، عن وصول أول دفعة من الماكينات التي تتضمن 3 خطوط إنتاج لمصنع النماذج والمستنسخات الأثرية والمقرر افتتاحه بمدينة العبور، نهاية شهر فبراير الجاري، قائلا إن الماكينات التكنولوجية الحديثة قادمة من ألمانيا وإيطاليا وتتضمن خط لـ(سبك المعادن)، لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات من المشغولات المعدنية، وخط لـ(الأخشاب والنجارة) لإنتاج جميع المشغولات الخشبية، بالإضافة إلى خط لـ(القوالب) لعمل الإسطمبات، والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج.

وأوضح الطيبي، في تصريح له، اليوم السبت، أن مصنع إنتاج المستنسخات الأثرية هو الأول من نوعه في مصر، وسيساهم في حماية التراث الثقافي الحضاري لمصر وحماية السوق المصرية من دخول منتجات غير جيدة وتنمية الموارد المادية التي تعتمد عليها الدولة، مشيرا إلى أن المصنع سيساهم أيضا في حماية حقوق الملكية الفكرية للآثار