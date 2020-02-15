«كورونا» الفيروس القاتل.. يعطل مشروعات في مصر

أدى ظهور فيروس كورونا إلى وفاة مئات المواطنين داخل الصين، وإصابة ألاف اخرين، وسرعان ما انتشر الفيروس ليصيب عدة دول أخرى، وهو ما ينذر بتعطل العديد من المشروعات داخل مصر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م

فيروس كورونا

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن انتشار فيروس كورونا يمكن أن يعطل المشروعات الصينية في مصر، ومن بينها المفاوضات بين البلدين حول تصنيع السيارات الكهربائية، متوقعا تأخر هذا المشروع لعدة أشهر جراء الفيروس. وكان من المنتظر أن تتعاقد الحكومة مع شركة دونج فينج الصينية خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصنيع نحو 25 ألف سيارة كهربائية داخل مصانع شركة النصر للسيارات. وتسبب ظهور فيروس كورونا المستجد في وفاة وإصابة العديد من المواطنين داخل الصين، وعدد من الدول الأخرى، وهو ما أدى إلى هبوط الأسواق العالمية وسط مخاوف بتأثر الاقتصاد العالمي.

الاستثمارات المصرية الصينيةيبلغ حجم الاستثمارات الصينية فى مصر حوالي 7 مليار دولار، فيما يبلغ عدد الشركات المؤسسة لدولة الصين في مصرنحو 1345 شركة تصل مساهمتها في رأس المال المصدر لهذه الشركات نحو 792 مليون دولار، بحسب بيانات وزارة الصناعة.وتحتل الصين المركز21 بين الدول المستثمرة في مصر، بينما