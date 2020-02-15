طلب إحاطة بشأن مخالفات بطولات الملاكمة في مصر

تحرير:محمد محمود ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم النائب أحمد علي، اليوم السبت، بطلب إحاطة، لرئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية بشأن فوضي بطولات الملاكمة في مصر، وتزايد معدلات هروب اللاعبين للخارج بعد صرف الملايين من أموال الدولة عليهم، مؤكدا: "لا يخفي علي أحد عشق المصريين للرياضة بمختلف قطاعاتها، وحرص الأهالي نحو ربط أبنائهم بها، لدورها الفعال في بناء الإنسان، ومن ثم أي تجاوزات أو مخالفات يكونوا دائما لها بالمرصاد، وذلك في أي نشاط كان سواء باللعبة الشعبية الأولى كرة القدم أو غيرها من الأنشطة المختلفة".

وأشار علي إلى أن بطولة الجمهورية للملاكمة التي أقيمت في بورسعيد لهذا العام، لمواليد 2006 بأوزان 66، شهدت العديد من الغرائب والمخالفات والتجاوزات خاصة في مراحلها النهائية، لم تشهدها أي بطولات قارية أو دولية، ولم تنص عليها أي بنود أو مواثيق للعبة الملاكمة على مستوي العالم، حيث الميدالية الذهبية