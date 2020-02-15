جريمة

لتهريبه الآثار.. السجن 30 سنة لشقيق وزير المالية الأسبق

تحرير:سماح عوض الله ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م
محكمة
محكمة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، بالسجن المشدد لمدة 30 سنة، للفنان بطرس رؤوف بطرس غالي، وتغريمه مبلغ 6 ملايين جنيه، فى قضيتين متهم فيهما بتهريب الآثار خارج البلاد، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "الحاوية الدبلوماسية"، التي عثر عليها في إيطاليا تضم آثارا تم تهريبها، ففى القضية الأول عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، وفى القضية الثانية تقرر معاقبته مع متهمين آخرين هم مدحت ميشيل، مندوب شركة شحن، وأحمد حسن النجدي، عامل، ولاديسلاف اتكر سكاكر، القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالقاهرة، بالسجن المشدد 15 عاما وتغرم كل منهم مليون جنيه ومصادر المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، بعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبدالله سلام وأمانة سر مجدي جبريل، وتضمن الحكم مصادرة المضبوطات التى تم ضبطها فى الحاوية الدبلوماسية، المهربة إلى إيطاليا، والتى كشف تفتيشها بالخارج احتوائها على آثار مصرية مهربة.وصدر الحكم ضد المتهم الأول حضوريًا، وهو شقيق
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إحالة «حمو بيكا» للمحكمة في سب هاني شاكر

أحالت محكمة جنح الدخيلة، بمدينة الإسكندرية، اليوم السبت، مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا"، إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة تعديه على نقيب بتهمة سب وقذف الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، داخل النقابة احتجاجاً منه على عدم تمكنه من الحصول على تصريح ممارسة المهنة. وكانت نيابة الدخيلة، قررت إخلاء سبيل مطرب المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، فى بلاغ تقدم به الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية ضده بعد قيام الأول بشر مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها المطرب هاني شاكر.
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