لتهريبه الآثار.. السجن 30 سنة لشقيق وزير المالية الأسبق

تحرير:سماح عوض الله ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م

محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، بالسجن المشدد لمدة 30 سنة، للفنان بطرس رؤوف بطرس غالي، وتغريمه مبلغ 6 ملايين جنيه، فى قضيتين متهم فيهما بتهريب الآثار خارج البلاد، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "الحاوية الدبلوماسية"، التي عثر عليها في إيطاليا تضم آثارا تم تهريبها، ففى القضية الأول عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، وفى القضية الثانية تقرر معاقبته مع متهمين آخرين هم مدحت ميشيل، مندوب شركة شحن، وأحمد حسن النجدي، عامل، ولاديسلاف اتكر سكاكر، القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالقاهرة، بالسجن المشدد 15 عاما وتغرم كل منهم مليون جنيه ومصادر المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، بعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبدالله سلام وأمانة سر مجدي جبريل، وتضمن الحكم مصادرة المضبوطات التى تم ضبطها فى الحاوية الدبلوماسية، المهربة إلى إيطاليا، والتى كشف تفتيشها بالخارج احتوائها على آثار مصرية مهربة.وصدر الحكم ضد المتهم الأول حضوريًا، وهو شقيق