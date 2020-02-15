النواب: تصريحات البرلمان الأوروبي تدخل غير مقبول

تحرير:محمد محمود ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٣ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

أعرب اللواء صلاح شوقي عقيل وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن استيائه الشديد مما صرح به رئيس البرلمان الأوروبي على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبي بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه، قائلا إن مثل هذه التصريحات تعد تدخلا سافرا وغير مقبول في الشأن الداخلي المصري، قبل أن يكون عدوانا صريحا في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، وتحقيقات النيابة العامة، ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية".

وتابع عقيل، في بيان له، اليوم السبت، أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ترفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونا، ويشدد على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية، وإن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر