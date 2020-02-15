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ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 690 جنيهًا

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٥ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام نحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًّا، وسجل سعر الأوقية نحو 1584 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليًّا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم كما يلي: عيار 21: 690 جنيهًا. عيار 24: 789 جنيهًا. عيار 18: 592 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5520 جنيهًا. وكان الطلب قد تراجع على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب. وارتفع رصيد
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كورونا 2

«كورونا» الفيروس القاتل.. يعطل مشروعات في مصر

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن انتشار فيروس كورونا يمكن أن يعطل المشروعات الصينية في مصر، ومن بينها المفاوضات بين البلدين حول تصنيع السيارات الكهربائية، متوقعا تأخر هذا المشروع لعدة أشهر جراء الفيروس. وكان من المنتظر أن تتعاقد الحكومة مع شركة دونج فينج الصينية خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصنيع نحو 25 ألف سيارة كهربائية داخل مصانع شركة النصر للسيارات. وتسبب ظهور فيروس كورونا المستجد في وفاة وإصابة العديد من المواطنين داخل الصين، وعدد من الدول الأخرى، وهو ما أدى إلى هبوط الأسواق العالمية وسط مخاوف بتأثر الاقتصاد العالمي.
تخفيضات-ملابس (1)

‏التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى عيد الأم

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً بمد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس 2020. وبلغ عدد المحال المشتركة حوالي 3244 محلا مشتركا حتى الآن، ومن حق أي محال تجاري المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديرية التموين بالمحافظة. ووجه المصيلحي قطاع التجارة الداخلية والجهات المعنية بتكثيف الحملات على المحال المشاركة للتأكد من جودة المنتج وضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده.
عصام-الصغير

كشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر حسابات بريدية

قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن الأنظمة والحلول المتطورة التي تم تطبيقها على الخدمات المالية والإدارية استطاعت من خلالها الادارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد أن تكشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم انشاؤها في محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة، حيث تمكنت إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد في الصعيد.
نمو-اقتصاد

الحكومة: اقتصاد مصر يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عامًا

حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو خلال 11 عاماً في وقت يظل فيه متصدراً معدلات نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 2020. وأظهر إنفوجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تسلسلاً زمنياً لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2018/2019 حتى 2008/2009، مشيراً إلى أن معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 5.3% خلال عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.3% خلال عام 2015/2016، و4.4% خلال عام 2014/2015، و2.9% خلال عام 2013/2014، و2.2% لعامي 2012/2013، و2011/2012، و1.8% خلال عام 2010/2011، و5.1% خلال عام 2009/2010، و4.7% خلال عام 2008/2009.
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الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 687 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1574 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (6)

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 685 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهين، وذلك على الرغم من هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1562 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 698 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
الذهب (2)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 697 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1587 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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