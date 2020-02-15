خفير مزلقان يُضحي بحياته لإنقاذ مواطن في المنيا
تحرير:محمد الزهراوي
١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٨ م
قطار
أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا، اليوم السبت، أكدت فيه مصرع أحد رجالها، أثناء تدخله لإنقاذ مواطن حاول تخطي المزلقان أثناء مرور قطار بالمنيا.
وتضمن "البيان"، "فقدت هيئة السكة الحديد
فجر اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2020 أحد أهم مواردها البشرية وقوتها الانضباطية
وهو "إسلام سيد أحمد" خفير مزلقان معصرة سمالوط، فبعد أن تم التجهيز الآمن
لمرور قطاري رقمي 185 و832 وتطبيق العاملين للوائح وغلق مزلقان معصرة سمالوط (المطور)
وتشغيل أجهزة التنبيه والحماية
وتضمن "البيان"، "فقدت هيئة السكة الحديد
فجر اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2020 أحد أهم مواردها البشرية وقوتها الانضباطية
وهو "إسلام سيد أحمد" خفير مزلقان معصرة سمالوط، فبعد أن تم التجهيز الآمن
لمرور قطاري رقمي 185 و832 وتطبيق العاملين للوائح وغلق مزلقان معصرة سمالوط (المطور)
وتشغيل أجهزة التنبيه والحماية حاول أحد المواطنين مخالفة ذلك كله والعبور من المزلقان
وهو مُغلق ومعد لاستقبال القطار رافضًا الاستجابة لأي تنبيهات أو الانتظار لدقائق حرصًا
علي سلامته؛ ما عرض حياته للخطر الأمر الذي دفع خفير المزلقان الشاب لإنقاذه ودفع حياته
ثمنًا لشجاعته إذ اصطدام به القطار 185 ودهسه في الحال".
ونعى المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر
بمزيد من الحزن والأسى "الخفير"، سائلا المولي عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته
جزاء لما قدمه، وأن يدخله الله فسيح جناته ويلهم اسرته الصبر والسلوان.