خفير مزلقان يُضحي بحياته لإنقاذ مواطن في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٨ م

قطار

أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا، اليوم السبت، أكدت فيه مصرع أحد رجالها، أثناء تدخله لإنقاذ مواطن حاول تخطي المزلقان أثناء مرور قطار بالمنيا.

وتضمن "البيان"، "فقدت هيئة السكة الحديد فجر اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2020 أحد أهم مواردها البشرية وقوتها الانضباطية وهو "إسلام سيد أحمد" خفير مزلقان معصرة سمالوط، فبعد أن تم التجهيز الآمن لمرور قطاري رقمي 185 و832 وتطبيق العاملين للوائح وغلق مزلقان معصرة سمالوط (المطور) وتشغيل أجهزة التنبيه والحماية