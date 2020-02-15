جريمة

خفير مزلقان يُضحي بحياته لإنقاذ مواطن في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٨ م
قطار
قطار
أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا، اليوم السبت، أكدت فيه مصرع أحد رجالها، أثناء تدخله لإنقاذ مواطن حاول تخطي المزلقان أثناء مرور قطار بالمنيا.
وتضمن "البيان"، "فقدت هيئة السكة الحديد فجر اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2020 أحد أهم مواردها البشرية وقوتها الانضباطية وهو "إسلام سيد أحمد" خفير مزلقان معصرة سمالوط، فبعد أن تم التجهيز الآمن لمرور قطاري رقمي 185 و832 وتطبيق العاملين للوائح وغلق مزلقان معصرة سمالوط (المطور) وتشغيل أجهزة التنبيه والحماية
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حمو-بيكا

إحالة «حمو بيكا» للمحكمة في سب هاني شاكر

أحالت محكمة جنح الدخيلة، بمدينة الإسكندرية، اليوم السبت، مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا"، إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة تعديه على نقيب بتهمة سب وقذف الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، داخل النقابة احتجاجاً منه على عدم تمكنه من الحصول على تصريح ممارسة المهنة. وكانت نيابة الدخيلة، قررت إخلاء سبيل مطرب المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، فى بلاغ تقدم به الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية ضده بعد قيام الأول بشر مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها المطرب هاني شاكر.
محاكمة لجين

لتهريبه الآثار.. السجن 30 سنة لشقيق وزير المالية الأسبق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، بالسجن المشدد لمدة 30 سنة، للفنان بطرس رؤوف بطرس غالي، وتغريمه مبلغ 6 ملايين جنيه، فى قضيتين متهم فيهما بتهريب الآثار خارج البلاد، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "الحاوية الدبلوماسية"، التي عثر عليها في إيطاليا تضم آثارا تم تهريبها، ففى القضية الأول عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، وفى القضية الثانية تقرر معاقبته مع متهمين آخرين هم مدحت ميشيل، مندوب شركة شحن، وأحمد حسن النجدي، عامل، ولاديسلاف اتكر سكاكر، القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالقاهرة، بالسجن المشدد 15 عاما وتغرم كل منهم مليون جنيه ومصادر المضبوطات.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

مجمع مرور القاهرة الجديدة يفتح أبوابه أمام المواطنين

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020، واستكمالاً لتطوير المنظومة المرورية، يفتح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة أبوابه أمام المواطنين، اليوم السبت، والذي يم وحدات مرور (القاهرة الجديدة، مدينة نصر، مصر الجديدة)؛ تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور، وستكون مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الثالثة مساء.
جثة طفل

بعد غيابه 8 أيام.. العثور على جثة طفل بترعة في البحيرة

عثر عدد من أهالي النوبارية التابع لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الجمعة، على جثة طفل طافية بمياه إحدى ترع النوربارية. البداية كانت بتلقي مأمور مركز شرطة الدلنجات، بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة طافية بترعة النوبارية أسفل كوبري البستان دائرة مركز الدلنجات. ? على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي، تبين أن الجثة لطفل يدعى «سعيد إبراهيم السعيد منصور، 7سنوات، مقيم قرية عمر مكرم مركز بدر، ومبلغ باختفاءه عن منزله منذ 8 أيام بمركز شرطة بدر.
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جثة

كهربائي يشنق نفسه بسبب الخلافات الزوجية

"دفعته الخلافات الزوجية للتفكير فى التخلص من حياته، خاصة أن تسببت تلك الخلافات في إصابته بأزمات نفسية فقرر شنق نفسه"، ملخص حكاية كهربائي في العقد الرابع من عمره أقدم على الانتحار، صباح اليوم الإثنين، مستخدما حبل وضعه حول رقبته وعلقه بجنش لينهي حياته المأساوية وذلك داخل محل إقامته في منطقة العجمي التابعة لدائرة قسم شرطة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية. البداية بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بانتحار شخص داخل شقته.
جثة-فى-شقة

سر العامل الخائن في ذبح مالك مزرعة دواجن بطوخ

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، غموض العثور على صاحب مزرعة دواجن مقتولا داخل مزرعته بعزبة "ليكو" التابعة لقرية طوخ، وذلك بعد بلاغ بالواقعة تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير الأمن، من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إذ عُثر على جثة مالك المزرعة مسجاة على جانبها الأيمن أعلى كمية من التبن، وبها جروح طعنية بالرقبة وقطعية متفرقة وموثوق اليدين والقدمين ومكمم بشريط لاصق، والعثور على متعلقاته الشخصية ومبلغ 3 آلاف جنيه وسلاح أبيض.
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«يا فرحة ما تمت».. مصرع عروسين اختناقا بالغاز بأسيوط

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عن ملابسات مصرع عروسين اختناقا بالغاز إثر تسريب غاز السخان أثناء نومهما داخل شقتهما بقرية نزلة بدوي التابعة لمركز ديروط. البداية تعود إلى تلقي اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسيوط، إخطار من مأمور مركز شرطة ديروط بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على عروسين متوفيين داخل شقتهما صبيحة زفافهما بقرية نزلة بدوى التابعة لدائرة المركز، وانتقل فريق من مباحث المركز، والإسعاف، وتبين وفاة "مصطفى. ي." وزوجته صبيحة زفافهما.
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3 جثامين وصرخة.. 3 قطاعات تتبع جريمة حدائق الأهرام

غموض لم تتكشف خباياه بعد لرجال المباحث في العثور على جثامين أب وأم ورضيعتهما بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، لا تزال قوات الشرطة تجوب مسرح الجريمة بحثا عن دليل يكون بمثبة طرف الخيط للوصول إلى الحقيقة الكاملة لاسيما وجود روايتين حول ماهية الحادث، ما بين تورط الأب في الواقعة وووجود شبهة جنائية بدافع الانتقام، إذ وجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث مكبر تسنيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة للوقوف على ملابسات الحادث.
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