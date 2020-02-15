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هل ينجو السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية؟

أعلنت وزارة العدل السودانية عن توقيع اتفاق في واشنطن مع أسر ضحايا تفجير المدمرة كول في إطار جهود السودان لشطب اسمه من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب
تحرير:وفاء بسيوني ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٤ م
علم السودان
علم السودان
وضع السودان أولى خطواته للخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد توصله إلى تسوية مالية مع ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية "كول" عام 2000 بميناء عدن اليمني، فالسودان متهم أمام المحاكم الأمريكية بأن إيواءه لعناصر من تنظيم القاعدة تسبب فى الهجوم على المدمرة كول عام 2000 فى خليج عدن حينما كانت تتزود بالوقود، والذى أسفر عن مصرع 17 أمريكيًّا وإصابة 39 آخرين بجروح. وتنتظر الخرطوم أيضًا تسوية قضية التفجيرات التي طالت سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام، لتتمكن من الوصول معهم إلى تفاهمات.
المتحدث باسم الخارجية السودانية منصور بولاد، كشف عن اتصالات تجرى مع الوفد المفاوض في واشنطن لاستجلاء ما تم من تفاهمات مع أسر الضحايا. مشيرًا إلى تصريحات المتحدث باسم الحكومة السودانية، التي قال فيها إنه في إطار إصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة توجد أمور تتعلق بالأحكام القضائية التي صدرت ضد الخرطوم
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الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

حركة النهضة التونسية تعلن انسحابها من تشكيلة الحكومة

أعلنت حركة النهضة، اليوم السبت، انسحابها من تركيبة الحكومة التونسية المقترحة، التي كُلف إلياس الفخفاخ بتشكيلها، إذ قالت النهضة: «تقرر عدم المشاركة في الحكومة المقترحة وعدم منحها الثقة في مجلس النواب»، مضيفه: «أمام إصرار الرئيس المكلف على رفض مطلب الحركة في إقامة حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا فإن حركة النهضة تعلن إنسحابها من التشكيلة المقترحة ولا تمنحها الثقة». وكان بيان الرئاسة التونسية أفاد مساء أمس، بإرجاء الإعلان عن التشكيلة الحكومية، إلى اليوم، قائلة: «استقبل قيس سعيد مساء أمس بقصر قرطاج إلياس الفخفاخ»، وفقًا لسكاي نيوز.
استيراد -التوك- توك

السعودية تقرر حظر استيراد «التوك توك»

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن حظر استيراد «التوك توك»، عقب اعتمادها لوائح وأنظمة المواصفات الفنية للدراجات الآلية وتحديث لائحة علامة الجودة، إذ يشمل قرار الحظر، الدراجات الآلية ثلاثية العجلات المستخدمة في نقل البضائع، والمركبات ثلاثية العجلات المجهزة بمقود، والتي لا تعد ضمن فئة الدراجات الآلية، بالإضافة إلى الدراجات الآلية المستعملة التي تكون سعة أسطوانة محركها أقل من «125» مل أو ما يكافؤها من دراجات كهربائية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

تأجيل الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة للغد

أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، عن تأجيل الإعلان عن الحكومة التونسية إلى غدًا السبت، وذلك بعدما استقبله الرئيس التونسي، قيس سعيد في قصر قرطاج، إذ جاء في بيان لرئاسية الجمهورية التونسية عبر صفحتها على موقع «الفيسبوك»: «استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الجمعة بقصر قرطاج السيد إلياس الفخفاخ المكلف بتكوين الحكومة»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
خليفة-حفتر

«حفتر» لـ«أردوغان»: لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت تعبد الأصنام

أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة للمتظاهرين بمدينة بنغازي، أنه لا سلم في بلاده إلا بهزيمة المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وطردها من ليبيا، قائلًا: «إن الجيش الوطني الليبي لن يتوقف ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن»، مضيفًا: «لن نساوم أو نفرط في ما ضحى من أجله أبناؤنا ولن نحيد عن ثوابتنا، وهي تحرير البلاد من المليشيات المسلحة»، موجهًا في كلمته للمتظاهرين بمدينة بنغازي، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيها: «لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت ما زلت تعبد الأصنام والأوثان».
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رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

حمدوك: طلبت نقل ولاية الأمم المتحدة للفصل السادس لدعم السلام

قال الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، إنه طلب نقل ولاية الأمم المتحدة في السودان من الفصل السابع، إلى السادس، حيث إن الفصل السابع كان يتعلق بمرحلة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، والتي تحتوي على قوات عسكرية، فيما يركز الفصل السادس على صناعة ودعم السلام، وجهود التنمية والإغاثة، ولا يحتوي على قوات عسكرية. والتقى حمدوك، اليوم الإثنين، في أديس أبابا على هامش اجتماعات الاتحاد الافريقي، مع موسى فكي، رئيس المفوضية الإفريقية.
فيروس-كورونا (3)

الصين تحظر تجارة الحيوانات البرية لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت الصين اليوم الأحد، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضي العشبية - في بيان مشترك، أن الأماكن التي تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها. وأضاف البيان أن الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد محظور عليها تمامًا تجارة الحيوانات البرية بأي شكل من الأشكال.
فيروس-كورونا (2)

الصين: وفاة 56 شخصًا وإصابة 1985 بفيروس كورونا الجديد

أعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 56 حالة وفاة و1985 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد "2019-إن.سي.أو.في" في شتى أنحاء البلاد. وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان اليوم الأحد، أن حالات الإصابة المؤكدة بينها 324 في حالة حرجة، فيما تم الإبلاغ عن 2684 حالة مشتبه فيها.
دونالد-ترامب (5)

ترامب يقرر إدراج دول جديدة بـ«حظر السفر»: حتى تكون أمريكا آمنة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن إدارته ستضيف بعضًا من الدول على قائمة البلدان التي يحظر على مواطنيها دخول الأراضي الأمريكية أو يخضعون لقيود مشددة للسفر إلى الولايات المتحدة، وقال في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته سويسرا، حيث شارك في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "سنضيف بضعة بلدان إلى القائمة، علينا على أن نكون آمنين، بلدنا يجب أن يكون آمنًا"، مضيفًا: "سنعلن أسماء البلدان في وقت قصير جدًّا"، وفقا لقناة الحرة.
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