وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الألماني

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥١ م

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مستشار الأمن القومي الألماني "يان هاكر، على هامش أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن، وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن شكري أكد خلال اللقاء على الأولوية التي توليها مصر لدفع علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين، منوها بأهمية مواصلة التنسيق حول مختلف القضايا والملفات التي تهم البلدين. وأضاف حافظ أن اللقاء شهد كذلك تبادل الرؤى حول سبل حلحلة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ليبيا، وسُبل الدفع بحل سياسي شامل هناك.

وأكد شكري على ضرورة العمل نحو تنفيذ مخرجات مسار برلين واستمرار الجهود للتعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية، مشددا على رفض التدخلات الخارجية في ليبيا.من ناحية أخرى، التقى وزير الخارجية، في وقت سابق اليوم، ستيف بلوك وزير خارجية هولندا، وذلك في مستهل زيارته الحالية للمدينة الألمانية ميونخ للمشاركة في مؤتمر