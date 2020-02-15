طرح 7 آلاف وظيفة براتب يصل إلى 8 آلاف جنيه

١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠١ م

محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم السبت، عن توافر 7 آلاف و390 فرصة عمل خالية داخل مصر، بالقطاع الخاص في مختلف محافظات الجمهورية، وفقا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة، خلال شهري فبراير الحالي ومارس المقبل. وتواصلت الوزارة، مع الشركات الخاصة والمصانع والمطاعم الكبرى، وملتقيات التوظيف والمؤسسات المتنوعة بالمدن والمحافظات، لتوفير فرص عمل للمواطنين من مختلف الفئات والمؤهلات. وتضمنت فرص العمل المتاحة، مزايا تأمينية وطبية واجتماعية، وبرواتب مختلفة بحسب طبيعة العمل، حيث يصل راتب بعض الوظائف لـ8 آلاف جنيه.

من ناحية أخرى، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في وقت سابق اليوم، ارتفاع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي، الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019، إلى 8%، في مقابل نحو 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019.ويعد هذا الارتفاع هو الثاني خلال العام الماضي بعدما ارتفع المعدل في الربع