إحالة «حمو بيكا» للمحكمة في سب هاني شاكر

تحرير:محمد مجلي ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:١٤ م

حمو بيكا

أحالت محكمة جنح الدخيلة، بمدينة الإسكندرية، اليوم السبت، مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا"، إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة تعديه على نقيب بتهمة سب وقذف الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، داخل النقابة احتجاجاً منه على عدم تمكنه من الحصول على تصريح ممارسة المهنة. وكانت نيابة الدخيلة، قررت إخلاء سبيل مطرب المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، فى بلاغ تقدم به الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية ضده بعد قيام الأول بشر مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها المطرب هاني شاكر.

واتهم حمو بيكا العاملين في النقابة بطلب رشوة 300 ألف جنيه، للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي في دمياط، والتى كان من المقرر إقامتها 24 أكتوبر الماضي. وحضر حمو بيكا إلى سراي النيابة بنفسه للإدلاء بأقواله حول الواقعة برفقة محاميه في جلسة استمرت