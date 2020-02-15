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السعودية تقرر حظر استيراد «التوك توك»

تحرير:وكالات ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٥ م
توك توك_أرشيفية
توك توك_أرشيفية
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن حظر استيراد «التوك توك»، عقب اعتمادها لوائح وأنظمة المواصفات الفنية للدراجات الآلية وتحديث لائحة علامة الجودة، إذ يشمل قرار الحظر، الدراجات الآلية ثلاثية العجلات المستخدمة في نقل البضائع، والمركبات ثلاثية العجلات المجهزة بمقود، والتي لا تعد ضمن فئة الدراجات الآلية، بالإضافة إلى الدراجات الآلية المستعملة التي تكون سعة أسطوانة محركها أقل من «125» مل أو ما يكافؤها من دراجات كهربائية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
وحظرت الهيئة كذلك، الدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات المخصصة لاستخدام الأطفال التي لا يتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها «50» سم، والمزودة بمحرك يعمل بالبنزين أو الغاز أو أي مادة أخرى مشتعلة.وأشارت المادة الثانية، من اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة، إلى أن أحكامها ستسري
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الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

حركة النهضة التونسية تعلن انسحابها من تشكيلة الحكومة

أعلنت حركة النهضة، اليوم السبت، انسحابها من تركيبة الحكومة التونسية المقترحة، التي كُلف إلياس الفخفاخ بتشكيلها، إذ قالت النهضة: «تقرر عدم المشاركة في الحكومة المقترحة وعدم منحها الثقة في مجلس النواب»، مضيفه: «أمام إصرار الرئيس المكلف على رفض مطلب الحركة في إقامة حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا فإن حركة النهضة تعلن إنسحابها من التشكيلة المقترحة ولا تمنحها الثقة». وكان بيان الرئاسة التونسية أفاد مساء أمس، بإرجاء الإعلان عن التشكيلة الحكومية، إلى اليوم، قائلة: «استقبل قيس سعيد مساء أمس بقصر قرطاج إلياس الفخفاخ»، وفقًا لسكاي نيوز.
علم السودان

هل ينجو السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية؟

وضع السودان أولى خطواته للخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد توصله إلى تسوية مالية مع ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية "كول" عام 2000 بميناء عدن اليمني، فالسودان متهم أمام المحاكم الأمريكية بأن إيواءه لعناصر من تنظيم القاعدة تسبب فى الهجوم على المدمرة كول عام 2000 فى خليج عدن حينما كانت تتزود بالوقود، والذى أسفر عن مصرع 17 أمريكيًّا وإصابة 39 آخرين بجروح. وتنتظر الخرطوم أيضًا تسوية قضية التفجيرات التي طالت سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام، لتتمكن من الوصول معهم إلى تفاهمات.
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

تأجيل الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة للغد

أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، عن تأجيل الإعلان عن الحكومة التونسية إلى غدًا السبت، وذلك بعدما استقبله الرئيس التونسي، قيس سعيد في قصر قرطاج، إذ جاء في بيان لرئاسية الجمهورية التونسية عبر صفحتها على موقع «الفيسبوك»: «استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الجمعة بقصر قرطاج السيد إلياس الفخفاخ المكلف بتكوين الحكومة»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
خليفة-حفتر

«حفتر» لـ«أردوغان»: لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت تعبد الأصنام

أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة للمتظاهرين بمدينة بنغازي، أنه لا سلم في بلاده إلا بهزيمة المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وطردها من ليبيا، قائلًا: «إن الجيش الوطني الليبي لن يتوقف ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن»، مضيفًا: «لن نساوم أو نفرط في ما ضحى من أجله أبناؤنا ولن نحيد عن ثوابتنا، وهي تحرير البلاد من المليشيات المسلحة»، موجهًا في كلمته للمتظاهرين بمدينة بنغازي، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيها: «لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت ما زلت تعبد الأصنام والأوثان».
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جمال-خاشقجي (1)

عادل الجبير: قتل جمال خاشقجي كان خطأ ولم يكن مبررا

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن قتل الصحفي جمال خاشقجي ،في القنصلية السعودية في إسطنبول، كان خطأ، ولم يكن ينبغي أن يحدث، مضيفًا في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست: «قتل خاشقجي كان خطأ ولم يكن مبررا ولم يكن مخولا ولم يكن ينبغي أن يحصل، أجرينا تحقيقا، وهذه حالة غير مسبوقة»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وقالت النيابة العامة السعودية، في وقت سابق، إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص، كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن 24 عاما في قضية مقتل خاشقجي في إسطنبول في أكتوبر من العام الماضي.
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السلطات السعودية تحتجز عائلة مصرية خلال العمرة

تجرى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالات مع السفارة والقنصلية المصرية بالسعودية، في قضية توقيف مواطن مصري ونجليه إثر مشادة مع الأمن السعودي، يأتي ذلك، بعدما تلقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد، عددا من الاتصالات تنقل طلب التدخل لمساندة أسرة مصرية مكونة من أب وأم وشابين، كانت تؤدي مناسك العمرة في السعودية، وتم التحفظ على الأب والشابين خلال إنهاء إجراءات السفر على إثر مشادة مع عنصر أمني سعودي لدى عودة الأسرة من المناسك.
الحجر- الصحي (1)

الصحة تنفي إصابة مواطن بـ«كورونا» في الغربية

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر خالية تماما من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة أو اشتباه حتى الآن بكافة محافظات الجمهورية، نافيا ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالة مشتبه بها في محافظة الغربية، وهو ما نفاه أيضا الدكتور محمد شبل مدير إدارة الحميات بالمديرية، مشيرا إلى أن الحالة المحتجزة في مستشفى حميات طنطا يشتبه في إصابتها بمرض "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"، وليس فيروس كورونا المستجد.
سامح-شكرى (1)

«الخارجية» تتابع حادث غرق قارب صيد على متنه 6 مصريين بالسعودية

قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، اليوم السبت، إن القنصلية العامة في جدة تابعت عن كثب تطورات حادث غرق قارب الصيد عبدالله الثاني «سعودي الجنسية»، وعلى متنه ستة صيادين مصريين، ما نجم عنه إصابة ثلاثة منهم ووفاة ثلاثة آخرين.
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