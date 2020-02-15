السعودية تقرر حظر استيراد «التوك توك»

تحرير:وكالات ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٥ م

توك توك_أرشيفية

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن حظر استيراد «التوك توك»، عقب اعتمادها لوائح وأنظمة المواصفات الفنية للدراجات الآلية وتحديث لائحة علامة الجودة، إذ يشمل قرار الحظر، الدراجات الآلية ثلاثية العجلات المستخدمة في نقل البضائع، والمركبات ثلاثية العجلات المجهزة بمقود، والتي لا تعد ضمن فئة الدراجات الآلية، بالإضافة إلى الدراجات الآلية المستعملة التي تكون سعة أسطوانة محركها أقل من «125» مل أو ما يكافؤها من دراجات كهربائية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وحظرت الهيئة كذلك، الدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات المخصصة لاستخدام الأطفال التي لا يتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها «50» سم، والمزودة بمحرك يعمل بالبنزين أو الغاز أو أي مادة أخرى مشتعلة.وأشارت المادة الثانية، من اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة، إلى أن أحكامها ستسري