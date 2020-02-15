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افتتاح متحف ضحايا مذبحة داعش داخل كنيسة العور بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٢ م
افتتاح الكنيسة
افتتاح الكنيسة
افتتح الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وتوابعها، اليوم السبت، متحف خاص بالأقباط الذين قُتلوا على يد تنظيم داعش أثناء تواجدهم بدولة ليبيا، وذلك داخل الكنيسة التي أُنشأت تخليدًا لهم وتحمل اسم «شهداء الإيمان والوطن» بقرية العور، شمال محافظة المنيا. وافتتح «مطران سمالوط»، نصب تذكاري للضحايا الذي جرى نحته في مدخل الكنيسة وهو تمثال كبير للسيد المسيح بارتفاع 4 أمتار، وأمامه منحوتة للاقباط الـ21 ، تُجسد وضعهم أثناء عملية ذبحهم.
ويضم المتحف، «بانوراما توثيقية» عن رحلة الضحايا من الخطف إلى الذبح وحتى عودة الأجساد، بالوثائق والصور باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، والجزء الثاني خاص بمزار لهم والذي يضم مقتنياتهم والنعوش التي حملت أجسادهم من ليبيا. وبدأ الاحتفال، داخل ساحة الكنيسة بموكب كنسي يتقدمه الأسقف والشمامسة
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متابعة- الموقف- -التنفيذي -لمشروع -المتحف -المصري -الكبير

عقبات السياحة والمتحف الكبير.. ماذا طلب السيسي من الحكومة؟

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، مع كلًا من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية.
السيسي (5)

السيسي يوجه بالتركيز على الاستثمار في الطاقة البشرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً على صعيد مصانع ومحالج الغزل والنسيج، ومصانع الأدوية.
سامح-شكري (1)

شكري يستعرض رؤية مصر للتحديات بمنطقة شمال شرق إفريقيا

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، في الجلسة النقاشية حول الأمن الإقليمي بمنطقة شمال شرق إفريقيا، وذلك في إطار أعمال الدورة 56 لمؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد بمدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد في مداخلاته خلال الجلسة على ما تواجهه منطقة شمال شرق إفريقيا من تحديات ارتباطا بانتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة، بجانب عدم الاستقرار السياسي والصعوبات التنموية والتأثيرات السلبية لظاهرتي التغير المناخي والهجرة غير الشرعية، وغيرها من التحديات الأخرى.
محمد-سعفان

طرح 7 آلاف وظيفة براتب يصل إلى 8 آلاف جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم السبت، عن توافر 7 آلاف و390 فرصة عمل خالية داخل مصر، بالقطاع الخاص في مختلف محافظات الجمهورية، وفقا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة، خلال شهري فبراير الحالي ومارس المقبل. وتواصلت الوزارة، مع الشركات الخاصة والمصانع والمطاعم الكبرى، وملتقيات التوظيف والمؤسسات المتنوعة بالمدن والمحافظات، لتوفير فرص عمل للمواطنين من مختلف الفئات والمؤهلات. وتضمنت فرص العمل المتاحة، مزايا تأمينية وطبية واجتماعية، وبرواتب مختلفة بحسب طبيعة العمل، حيث يصل راتب بعض الوظائف لـ8 آلاف جنيه.
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انتخابات-

محافظ المنيا: انتظام سير الانتخابات التكميلية بملوي

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، انتظام سير عملية الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز ملوي، داخل جميع اللجان والمقرات الانتخابية، دون حدوث أي معوقات حتى الآن، وتابع المحافظ، عبر غرفة العمليات الرئيسية أعمال فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ووصول القضاة إلى لجان الانتخابات، لافتا إلى أن الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة، تُجرى بين 7 مرشحين من أبناء الدائرة بـ85 مركز انتخابي، و 153 لجنة فرعية.
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زحام أمام لجان قرى المرشحين في انتخابات ملوي

زحام شديد شهدته لجان التصويت في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بمركز ملوي التي يتنافس فيها 7 مرشحين بينهم مرشح عن حزب مستقبل وطن والباقون مستقلين وبينهم قبطيين اثنين. وتتم الانتخابات التكميلية لخلو مقعد الدائرة، بوفاة النائب أحمد فرغلي وشهرته "أحمد شرموخ"، يوم 8 ديسمبر الماضي، داخل 85 مركز انتخابي، وإجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت 444 ألفا و867 ناخبا، لاختيار مرشح من بين 7 تقدموا للانتخابات.خلفا للراحل أحمد شرموخ الذي خلا مقعده بوفاته في شهر ديسمبر الماضي.
الكشف- الأثري -في -تونا -الجبل- بالمنيا (3)

10 آلاف تمثال أوباتشي و16 مقبرة.. تفاصيل الكشف الأثري في تونا الجبل

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، كشف جديد لبعثة الحفائر المصرية في موسمها الثالث الذي بدأ في أغسطس 2019، بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، وهو عبارة عن 10 آلاف تمثال أوباتشي، 16 مقبرة، 20 تابوت، 8 مجموعات من الأواني الفخارية مختلفة الأشكال والانواع، مشيرا إلى أن المنيا ما زال في جعبتها الكثير والكثير من الآثار التي لم تكتشف بعد، والكشف الأخير هو الأول خلال عام 2020، والرابع على التوالي بالمحافظة خلال المواسم الثلاث لبعثة الحفائر المصرية.
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الإسكان: بدء العمل بمشروع «JANNA» بمدينة ملوي الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأرضي بعددٍ من العمارات بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بمدينة ملوي الجديدة، وجارٍ استكمال باقي الأعمال بالعمارات بالمشروع، تمهيداً للانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للعمارات وبدء الأعمال الأخرى.
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