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السيسي يوجه بالتركيز على الاستثمار في الطاقة البشرية

تحرير:محمد فتحي ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٦ م
السيسي
السيسي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً على صعيد مصانع ومحالج الغزل والنسيج، ومصانع الأدوية.
ووجه السيسي في هذا الإطار بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتحديث الآلات والمعدات، وميكنة إجراءات العمل، فضلا عن التركيز على الاستثمار في الطاقة البشرية وتأهيل وتدريب العنصر البشري، لا سيما في ظل أهمية تطوير قطاع الأعمال العام للمساهمة في عملية التنمية الشاملة بالدولة، ومن ثم القيمة التي
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متابعة- الموقف- -التنفيذي -لمشروع -المتحف -المصري -الكبير

عقبات السياحة والمتحف الكبير.. ماذا طلب السيسي من الحكومة؟

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، مع كلًا من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية.
افتتاح- متحف -ضحايا- مذبحة- داعش -داخل -كنيسة- العور- بالمنيا

افتتاح متحف ضحايا مذبحة داعش داخل كنيسة العور بالمنيا

افتتح الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وتوابعها، اليوم السبت، متحف خاص بالأقباط الذين قُتلوا على يد تنظيم داعش أثناء تواجدهم بدولة ليبيا، وذلك داخل الكنيسة التي أُنشأت تخليدًا لهم وتحمل اسم «شهداء الإيمان والوطن» بقرية العور، شمال محافظة المنيا. وافتتح «مطران سمالوط»، نصب تذكاري للضحايا الذي جرى نحته في مدخل الكنيسة وهو تمثال كبير للسيد المسيح بارتفاع 4 أمتار، وأمامه منحوتة للاقباط الـ21 ، تُجسد وضعهم أثناء عملية ذبحهم.
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شكري يستعرض رؤية مصر للتحديات بمنطقة شمال شرق إفريقيا

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، في الجلسة النقاشية حول الأمن الإقليمي بمنطقة شمال شرق إفريقيا، وذلك في إطار أعمال الدورة 56 لمؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد بمدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد في مداخلاته خلال الجلسة على ما تواجهه منطقة شمال شرق إفريقيا من تحديات ارتباطا بانتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة، بجانب عدم الاستقرار السياسي والصعوبات التنموية والتأثيرات السلبية لظاهرتي التغير المناخي والهجرة غير الشرعية، وغيرها من التحديات الأخرى.
محمد-سعفان

طرح 7 آلاف وظيفة براتب يصل إلى 8 آلاف جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم السبت، عن توافر 7 آلاف و390 فرصة عمل خالية داخل مصر، بالقطاع الخاص في مختلف محافظات الجمهورية، وفقا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة، خلال شهري فبراير الحالي ومارس المقبل. وتواصلت الوزارة، مع الشركات الخاصة والمصانع والمطاعم الكبرى، وملتقيات التوظيف والمؤسسات المتنوعة بالمدن والمحافظات، لتوفير فرص عمل للمواطنين من مختلف الفئات والمؤهلات. وتضمنت فرص العمل المتاحة، مزايا تأمينية وطبية واجتماعية، وبرواتب مختلفة بحسب طبيعة العمل، حيث يصل راتب بعض الوظائف لـ8 آلاف جنيه.
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«عربية النواب»: العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر نموذجًا يحتذى به

عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعًا برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، وبحضور مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وذلك لمناقشة العلاقات المصرية الإماراتية وقد دارت المناقشات وتناولت العديد من جوانب تلك العلاقات بين البلدين.
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«صناعة النواب»: السيسي يولي اهتماما بالصناعة وخصوصا في الصعيد

أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب فرج عامر اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعة وخصوصا في مناطق الصعيد. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز الغول إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بشأن مشكلة استيراد الخشب الحبيبى بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية في ذات الشأن.
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رجل دولة حامل للأمل.. ألمانيا تمنح السيسي وساما لدوره في صنع السلام

منح مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية، وسام "سانت جورج" هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لجهوده في صنع السلام في شمال إفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل في القارة الإفريقية بأكملها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د ب أ"، إذ أعلن الاتحاد المنظم للمهرجان، أن وفدا سيسلم الرئيس السيسي الجائزة في فئة السياسة والثقافة، غدًا الأحد، في القاهرة.
السيسي (5)

السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس المجلس السيادي بالسودان

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، إذ صرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس أكد الروابط التاريخية الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، مشيرا إلى متابعته الحثيثة لكافة التطورات على الساحة السودانية، مؤكدًا الموقف المصري الإستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.
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