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حركة النهضة التونسية تعلن انسحابها من تشكيلة الحكومة

تحرير:وكالات ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢١ م
الرئيس التونسي_أرشيفية
الرئيس التونسي_أرشيفية
أعلنت حركة النهضة، اليوم السبت، انسحابها من تركيبة الحكومة التونسية المقترحة، التي كُلف إلياس الفخفاخ بتشكيلها، إذ قالت النهضة: «تقرر عدم المشاركة في الحكومة المقترحة وعدم منحها الثقة في مجلس النواب»، مضيفه: «أمام إصرار الرئيس المكلف على رفض مطلب الحركة في إقامة حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا فإن حركة النهضة تعلن إنسحابها من التشكيلة المقترحة ولا تمنحها الثقة». وكان بيان الرئاسة التونسية أفاد مساء أمس، بإرجاء الإعلان عن التشكيلة الحكومية، إلى اليوم، قائلة: «استقبل قيس سعيد مساء أمس بقصر قرطاج إلياس الفخفاخ»، وفقًا لسكاي نيوز.
وأضافت الرئاسة: «صرح الفخفاخ عقب اللقاء أنه حرصا على استكمال مسار تشكيل الحكومة في أفضل الظروف تقرر إرجاء الإعلان عن التركيبة إلى يوم السبت».وذكر الفخفاخ أنه سيتم الإعلان في حدود الساعة السادسة من مساء اليوم، مشيرا إلى أن قرار إرجاء الإعلان يهدف إلى مزيد من التشاور والتدقيق في بعض المسائل المتعلقة بالحكومة
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السعودية تقرر حظر استيراد «التوك توك»

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تأجيل الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة للغد

أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، عن تأجيل الإعلان عن الحكومة التونسية إلى غدًا السبت، وذلك بعدما استقبله الرئيس التونسي، قيس سعيد في قصر قرطاج، إذ جاء في بيان لرئاسية الجمهورية التونسية عبر صفحتها على موقع «الفيسبوك»: «استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الجمعة بقصر قرطاج السيد إلياس الفخفاخ المكلف بتكوين الحكومة»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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تونس: حل الأزمة الليبية سياسيًا على قائمة أولوياتنا

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«بسبب الدعوة المتأخرة».. تونس ترفض حضور مؤتمر برلين

قالت تونس، اليوم السبت، إنها رفضت حضور مؤتمر برلين حول ليبيا لدعم مساعي الأمم المتحدة لتحقيق المصالحة والسلام في ليبيا، بعد دعوة متأخرة وجهتها ألمانيا لتونس أمس. وتعقد ألمانيا غدا الأحد، مؤتمرا دعت إليه فائز السراج رئيس حكومة طرابلس، وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، كما دعت إليه عدة بلدان، بينما لم تتلق تونس جارة ليبيا دعوة، مما أثار غضب ودهشة الدبلوماسية التونسية. وطالبت حكومة السراج يوم الخميس ألمانيا بدعوة تونس، وقالت إنها عنصر مهم وطالما لعبت دورا محوريا واستضافت الليبيين في أوقات الأزمات، عقب ذلك تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحضور المؤتمر.
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