جريمة

الطيار الموقوف يطالب محمد رمضان بـ25 مليونًا تعويضًا

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٨ م
محمد رمضان
محمد رمضان
دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، أقامها الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل مدى الحياة يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به على خلفية دخول "رمضان" قمرة القيادة. وطالب محامي الطيار في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله. وحددت المحكمة جلسة الإثنين المقبل، 17 فبراير، لنظر الدعوى التي حملت رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي.
كانت وزارة الطيران قد أصدرت الخميس الماضي، بيانًا رسميًّا، لحسم حالة الجدل المشتعلة على مدار الأيام الماضية، بسبب أزمة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر والفنان محمد رمضان. وقال الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، إنه بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى
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حمو-بيكا

إحالة «حمو بيكا» للمحكمة في سب هاني شاكر

أحالت محكمة جنح الدخيلة، بمدينة الإسكندرية، اليوم السبت، مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا"، إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة تعديه على نقيب بتهمة سب وقذف الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، داخل النقابة احتجاجاً منه على عدم تمكنه من الحصول على تصريح ممارسة المهنة. وكانت نيابة الدخيلة، قررت إخلاء سبيل مطرب المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، فى بلاغ تقدم به الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية ضده بعد قيام الأول بشر مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها المطرب هاني شاكر.
حريق-جرار-قطار

خفير مزلقان يُضحي بحياته لإنقاذ مواطن في المنيا

أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا، اليوم السبت، أكدت فيه مصرع أحد رجالها، أثناء تدخله لإنقاذ مواطن حاول تخطي المزلقان أثناء مرور قطار بالمنيا.
محاكمة لجين

لتهريبه الآثار.. السجن 30 سنة لشقيق وزير المالية الأسبق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، بالسجن المشدد لمدة 30 سنة، للفنان بطرس رؤوف بطرس غالي، وتغريمه مبلغ 6 ملايين جنيه، فى قضيتين متهم فيهما بتهريب الآثار خارج البلاد، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "الحاوية الدبلوماسية"، التي عثر عليها في إيطاليا تضم آثارا تم تهريبها، ففى القضية الأول عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، وفى القضية الثانية تقرر معاقبته مع متهمين آخرين هم مدحت ميشيل، مندوب شركة شحن، وأحمد حسن النجدي، عامل، ولاديسلاف اتكر سكاكر، القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالقاهرة، بالسجن المشدد 15 عاما وتغرم كل منهم مليون جنيه ومصادر المضبوطات.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

مجمع مرور القاهرة الجديدة يفتح أبوابه أمام المواطنين

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020، واستكمالاً لتطوير المنظومة المرورية، يفتح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة أبوابه أمام المواطنين، اليوم السبت، والذي يم وحدات مرور (القاهرة الجديدة، مدينة نصر، مصر الجديدة)؛ تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور، وستكون مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الثالثة مساء.
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حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (6)

«بينهم أطفال».. مصرع 4 وإصابة 8 في حادث ببني سويف

حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد الشيخ فضل في إتجاه المنيا، أسفر عن مصرع 4 أشخاص فيما أصيب 8 آخرون، ما أدى إلى دفع مرفقي بني سويف والمنيا بسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، إذ تبين إصابة كلا من: «مهرائيل ميخائيل ناجح، 14عاما، وأيمن ميخائيل ناجح 18 عاما، وإيزيس حنا جرجس 45 عاما، وعماد عيد فهيم 37 عاما، ونشوي عادل عزيز 45 عاما، وعلاء صفا فتحي 21 عاما، وأبانوب عماد عيد 7 سنوات، وروجينا عماد عيد 3 سنوات»، وتنوعت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.
مخدر-الحشيش (3)

«بقيمة 2 مليون جنيه».. ضبط 300 طربة حشيش في مطروح

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في مدينة مرسى مطروح، وتابعت الإدارة العامة أحد العناصر الإجرامية "عاطل"، مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة في مطروح، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة العلمين مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بمنطقة سيدي عبدالرحمن دائرة قسم شرطة العلمين بمطروح.
حادث-تصادم

مصرع صحفيين في حادث بـ«صحراوي القاهرة –الإسكندرية»

لقي صحفيين مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم عند الكيلو 58 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، غرب الإسكندرية. البداية كانت بتلق اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية، بورود إشارة من مستشفى العامرية العام، تفيد بوصول متوفين ومصابين، في حادث انقلاب سيارة بطريق إسكندرية القاهرة الصحراوى عند الكيلو 58. وتبين من المعاينة الأولية أن المتوفين هم كلا من: «زكية هداية، وأحمد منسي»، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر نيابة العامرية بالإسكندرية التحقيقات.
اسعاف (1)

«بينهم شقيقين».. تفاصيل وفاة 5 عمال في 6 أكتوبر

رحلة من سوهاج إلى الجيزة بحثا عن لقمة العيش، إلا أن الرحلة إنتهت سريعا وكتبت للعمال الخمسة نهاية مأسوية، إذ لقي مصرعهم إثر إصابتهم بإسفكسيا الخنق لدى استشناقهم غاز ثاني أكسيد الكربون في أثناء تواجدهم بشقة سكنية بعقار تحت الإنشاء في منطقة الإسكان الاجتماعي بدهشور التابعة لمدينة السادس من أكتوبر. تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة، تفيد بالعثور على جثامين 5 أشخاص داخل شقة بمنطقة دهشور.
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