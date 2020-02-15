الطيار الموقوف يطالب محمد رمضان بـ25 مليونًا تعويضًا

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٨ م

محمد رمضان

دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، أقامها الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل مدى الحياة يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به على خلفية دخول "رمضان" قمرة القيادة. وطالب محامي الطيار في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله. وحددت المحكمة جلسة الإثنين المقبل، 17 فبراير، لنظر الدعوى التي حملت رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي.

كانت وزارة الطيران قد أصدرت الخميس الماضي، بيانًا رسميًّا، لحسم حالة الجدل المشتعلة على مدار الأيام الماضية، بسبب أزمة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر والفنان محمد رمضان. وقال الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، إنه بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى