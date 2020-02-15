وحيد حامد: تعاقدت مع تامر مرسي على الجزء الثالث لـ«الجماعة»

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٩ م

وحيد حامد

أعلن المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن التعاقد مع المؤلف والكاتب الكبير وحيد حامد على عمل فني جديد، إذ قال «حامد» في تصريحات لـ«التحرير»: «تعاقدت الخميس الماضي مع المنتج تامر مرسي، على إنتاج الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة"، ولم أستقر من أين سأبدأ أحداث المسلسل، وأحتاج إلى وقت لترتيب الأمور والبحث في المراجع والأحداث من الممكن أن تتغير في أي وقت»، مضيفًا: «فور الانتهاء من المسلسل سيتم عرضه، وسأتفرغ لـ"الجماعة"؛ لأنها "هتاخد وقتي كله».

ونشر المنتج تامر مرسي صورة برفقة الكاتب وحيد حامد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها: "Soon isA". وتناول الجزء الأول لمسلسل "الجماعة" نشأة الإخوان المسلمين ومؤسسها حسن البنا، وعرض في عام 2010، فيما عرض الجزء الثاني في 2017، وشارك في المسلسل نخبة من الفنانين منهم صابرين