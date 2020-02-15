نشأت الديهي: معدل النمو في مصر الأعلى بمنطقة الشرق الأوسط

تحرير:محمد فتحي ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٧ م

نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، اليوم السبت، إن هناك انخفاض في معدل البطالة في مصر بنسبة 1% ليصل لـ 8% نهاية 2019، وفقًا لتقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحًا أن الاقتصاد المصري حقق أعلي معدل نمو خلال 11 عامًا وفقًا لما أكده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، والمذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم السبت، أنه خلال 2020 سيكون معدل نمو الاقتصاد المصري 6%، وفقًا لتقارير للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أي ضعف المعدل العالمي الذي يصل لـ3.3%.

وأشار إلى أن معدل النمو في مصر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وإفريقيا للعام الثالث على التوالي، مشددًا على أن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2020 هو ضعف معدل النمو في تركيا والذي يصل لـ 3%، و4 أضعاف معدل النمو في قطر الذي يصل لـ 1.5%، قائلًا: «كل اللي عند قطر شوية بترول بيبعوهم ويصرفوا