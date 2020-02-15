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الصحة عن ظهور أول حالة كورونا في مصر: لدينا أجهزة كاشفة للمرض

تحرير:محمد فتحي ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزيرة الصحة، اليوم السبت، إن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: «لدينا أجهزة كاشفة للمرض لسرعة مواجهتها واتخاذ اللازم»، مضيفًا أن الوزارة تنظم برنامج إلكتروني لفحص كل القادمين من الدول الموبوءة، متابعًا:«لا يوجد حالات أخرى مشتبه في إصابتها بفيورس كورونا في مصر حتى الآن»، نافيًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، ما تردد عن وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا فى مصر.
وأكد المتحدث الرسمي على أن وزارة الصحة تتعامل بشفافية مع كل المواقف لمطمئنة المواطنين، قائلًا: «لو عندنا حالات مصابة هنقول ليس في الأمر مشكلة». وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص «أجنبي». وأوضح الدكتور
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الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي: معدل النمو في مصر الأعلى بمنطقة الشرق الأوسط

قال الإعلامي نشأت الديهي، اليوم السبت، إن هناك انخفاض في معدل البطالة في مصر بنسبة 1% ليصل لـ 8% نهاية 2019، وفقًا لتقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحًا أن الاقتصاد المصري حقق أعلي معدل نمو خلال 11 عامًا وفقًا لما أكده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، والمذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم السبت، أنه خلال 2020 سيكون معدل نمو الاقتصاد المصري 6%، وفقًا لتقارير للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أي ضعف المعدل العالمي الذي يصل لـ3.3%.
متابعة- الموقف- -التنفيذي -لمشروع -المتحف -المصري -الكبير

عقبات السياحة والمتحف الكبير.. ماذا طلب السيسي من الحكومة؟

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، مع كلًا من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية.
السيسي (5)

السيسي يوجه بالتركيز على الاستثمار في الطاقة البشرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً على صعيد مصانع ومحالج الغزل والنسيج، ومصانع الأدوية.
افتتاح- متحف -ضحايا- مذبحة- داعش -داخل -كنيسة- العور- بالمنيا

افتتاح متحف ضحايا مذبحة داعش داخل كنيسة العور بالمنيا

افتتح الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وتوابعها، اليوم السبت، متحف خاص بالأقباط الذين قُتلوا على يد تنظيم داعش أثناء تواجدهم بدولة ليبيا، وذلك داخل الكنيسة التي أُنشأت تخليدًا لهم وتحمل اسم «شهداء الإيمان والوطن» بقرية العور، شمال محافظة المنيا. وافتتح «مطران سمالوط»، نصب تذكاري للضحايا الذي جرى نحته في مدخل الكنيسة وهو تمثال كبير للسيد المسيح بارتفاع 4 أمتار، وأمامه منحوتة للاقباط الـ21 ، تُجسد وضعهم أثناء عملية ذبحهم.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة عن أول حالة كورونا بمصر: «المرض في فترة الحضانة»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الحالة الحاملة لفيروس كورونا التي تم رصدها لشاب أجنبي عمره 33 عاما، موضحة أنه كان يعيش مع 3 شباب آخرين من نفس جنسيته، مؤكدة على أنه تم نقله بسيارة إسعاف ذاتية التعقيم إلى مستشفى العزل تحت رعاية دقيقة. وأضافت «زايد»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، والمذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إلى أنه تم فحص جميع المخالطين للحالة، وجميعهم بخير، ولا تظهر عليهم أي أعراض، وتم إخلاء المبنى وتطهيره.
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وصول 300 مواطن مصري من الصين.. ووزيرة الصحة تستقبلهم

وصلت الطائرة المصرية العائدة من مدينة ووهان الصينية إلى مطار العلمين الدولي غرب مصر، وعلى متنها أكثر من 300 مواطن مصري العائدين بعد انتشار فيروس "كورونا" القاتل. وأقلعت الطائرة من مطار ووهان، مساء أمس الأحد، وعلى متنها أكثر من 300 مصري من الباحثين بالجامعات الصينية وأسرهم، وسط إجراءات وقائية مشددة خوفا من العدوى بفيروس "كورونا"، وقام المسؤولون في مصر وعلى رأسهم وزيرة الصحة، بالاستعدادات الكاملة لاستقبال المواطنين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي انتشر فيها فيروس "كورونا" القاتل.
فيروس-كورونا (3)

هونج كونج تغلق 10 معابر مع الصين للحد من «كورونا»

أعلنت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم ال‘ثنين، عن إغلاق 10 معابر حدودية من أصل 13 مع البر الرئيسي للصين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، قائلة إنها أمرت بوقف سير العبارات عبر الحدود وخدمات السكك الحديدية عالية السرعة إلى البر الرئيسي، إذ أن إغلاق الحدود بأكملها سيكون غير مناسب وغير عملي وكذلك عنصري" وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأضرب المئات من العاملين في المجال الطبي في هونج كونج، اليوم، لمطالبة الحكومة بإغلاق الحدود مع الصين القارية لمنع انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على قطاع الصحة الممتد.
كورونا 5

شفاء مصاب ثان بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية

تدرس حكومة كوريا الجنوبية إخراج مصاب ثان بفيروس "كورونا" الجديد من المستشفى بعد أن تماثل للشفاء التام من الفيروس الذي أودى بحياة 361 شخصا في الصين حتى الآن. وقال مسؤول في السلطات الصحية، اليوم الإثنين، إن علامات شفاء تام من الالتهاب الرئوي ظهرت على المصاب الثاني بالمرض، وجاءت نتائج اختبارات الفيروس سلبية. ويمكن رفع إجراءات الحجر الصحي عن المريض في حال جاءت نتائج اختبارات الفيروس له سلبية مرتين خلال فحوص تجرى خلال 24 ساعة، غير أنه لا يتم إخراجه من المستشفى على الفور، ويقرر الفريق الطبي ذلك نظرا لأوضاع مختلفة مثل الحالة الصحية وغيرها.
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