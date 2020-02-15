الصحة عن ظهور أول حالة كورونا في مصر: لدينا أجهزة كاشفة للمرض
تحرير:محمد فتحي١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ م
وزيرة الصحة
قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزيرة الصحة، اليوم السبت، إن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: «لدينا أجهزة كاشفة للمرض لسرعة مواجهتها واتخاذ اللازم»، مضيفًا أن الوزارة تنظم برنامج إلكتروني لفحص كل القادمين من الدول الموبوءة، متابعًا:«لا يوجد حالات أخرى مشتبه في إصابتها بفيورس كورونا في مصر حتى الآن»، نافيًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، ما تردد عن وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا فى مصر.
وأكد المتحدث الرسمي على أن وزارة الصحة تتعامل بشفافية مع كل المواقف لمطمئنة المواطنين، قائلًا: «لو عندنا حالات مصابة هنقول ليس في الأمر مشكلة».
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص «أجنبي».
وأوضح الدكتور
وأكد المتحدث الرسمي على أن وزارة الصحة تتعامل بشفافية مع كل المواقف لمطمئنة المواطنين، قائلًا: «لو عندنا حالات مصابة هنقول ليس في الأمر مشكلة».
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص «أجنبي».
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أن الوزارة نجحت في اكتشاف اول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس «كورونا» بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد، ومن خلال الفرق الوقائية التي تتابعهم على مدار الساعة.
وأشار إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها ايجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية.