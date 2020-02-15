الصحة عن ظهور أول حالة كورونا في مصر: لدينا أجهزة كاشفة للمرض

تحرير:محمد فتحي ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ م

وزيرة الصحة

قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزيرة الصحة، اليوم السبت، إن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: «لدينا أجهزة كاشفة للمرض لسرعة مواجهتها واتخاذ اللازم»، مضيفًا أن الوزارة تنظم برنامج إلكتروني لفحص كل القادمين من الدول الموبوءة، متابعًا:«لا يوجد حالات أخرى مشتبه في إصابتها بفيورس كورونا في مصر حتى الآن»، نافيًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، ما تردد عن وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا فى مصر.

وأكد المتحدث الرسمي على أن وزارة الصحة تتعامل بشفافية مع كل المواقف لمطمئنة المواطنين، قائلًا: «لو عندنا حالات مصابة هنقول ليس في الأمر مشكلة». وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص «أجنبي». وأوضح الدكتور