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بطرس غالي.. بدأ حياته بـ«سرقات صيفية» وأنهاها بتهريب الآثار

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٨ م
بطرس غالي
بطرس غالي
من عالم الفن إلى قفص الاتهام، كانت رحلة الفنان بطرس غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد له لمدة 30 سنة، وتغريمه مبلغ 6 ملايين جنيه، فى قضيتين متهم فيهما بتهريب الآثار خارج البلاد، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم "الحاوية الدبلوماسية" التي عثر عليها في إيطاليا تضم آثارا تم تهريبها، ففى القضية الأولى عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، وفى القضية الثانية تقرر معاقبته مع متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريم كل منهم مليون جنيه ومصادرة المضبوطات.
بدأت رحلة بطرس غالي، الفنية بأدوارا ثانوية سواء في السينما أو التليفزيون، ولم تتجاوز أعماله 45 عملًا، وحصره المخرجين في أدوار الرجل الأرستقراطي، وكانت أول أعماله عام 1988 عندما شارك في فيلم "سرقات صيفية" مع المخرج يسري نصر الله. وشارك في العديد أفلام سينمائية، منها: الشوق، آخر أيام المدينة، وعين شمس،
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