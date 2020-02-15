بطرس غالي.. بدأ حياته بـ«سرقات صيفية» وأنهاها بتهريب الآثار
تحرير:محمد أبو زيد
١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٨ م
بطرس غالي
من عالم الفن إلى قفص الاتهام، كانت رحلة الفنان بطرس غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد له لمدة 30 سنة، وتغريمه مبلغ 6 ملايين جنيه، فى قضيتين متهم فيهما بتهريب الآثار خارج البلاد، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم "الحاوية الدبلوماسية" التي عثر عليها في إيطاليا تضم آثارا تم تهريبها، ففى القضية الأولى عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، وفى القضية الثانية تقرر معاقبته مع متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريم كل منهم مليون جنيه ومصادرة المضبوطات.
بدأت رحلة بطرس غالي، الفنية بأدوارا ثانوية سواء في السينما أو التليفزيون، ولم تتجاوز أعماله 45 عملًا، وحصره المخرجين في أدوار الرجل الأرستقراطي، وكانت أول أعماله عام 1988 عندما شارك في فيلم "سرقات صيفية" مع المخرج يسري نصر الله.
وشارك في العديد أفلام سينمائية، منها: الشوق، آخر أيام المدينة، وعين شمس،
بدأت رحلة بطرس غالي، الفنية بأدوارا ثانوية سواء في السينما أو التليفزيون، ولم تتجاوز أعماله 45 عملًا، وحصره المخرجين في أدوار الرجل الأرستقراطي، وكانت أول أعماله عام 1988 عندما شارك في فيلم "سرقات صيفية" مع المخرج يسري نصر الله.
وشارك في العديد أفلام سينمائية، منها: الشوق، آخر أيام المدينة، وعين شمس، ولد وبنت، وسمير وشهير وبهير، وأسماء، وبلاش تبوسني، وتيمور وشفيقة، واشتهر في الفيلم بجملة "أبشر يا تيمور"، التي كان يقولها للفنان أحمد السقا.
وفي التليفزيون، شارك في مسلسلات: حارة اليهود، فرح ليلي، دوران شبرا، قلوب، أخت تريزا، فرقة ناجي عطا الله، ليالي أوجيني، عوالم خفية، وعلامة استفهام، كما شارك فى دبلجة أفلام كرتون عديدة منها فيلم "نيمو".