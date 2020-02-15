سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

رسميا.. الفخفاخ يُعلن تشكيل الحكومة التونسية

تحرير:وكالات ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ م
الرئيس التونسي
الرئيس التونسي
أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم السبت، تشكيلة الحكومة الجديدة، إذ ضم التشكيل: «ثريا الجريبي الخميري، وزيرة للعدل، و هشام المشيشي، وزيرًا للداخلية، نور الدين الري، وزيرًا للخارجية، وغازي الشواشي وزيرا لأملاك الدولة، وعماد الحمامي، وزيرًا للنقل، وأنور معروف، وزيرًا للشؤون المحلية، ومنحب مرزوق وزيرًا للطاقة، ومحمد علي التومي وزيرًا للسياحة، وتولى محمد المسيليتني وزارة التجارة، والبيئة لشكري بلحسن، ولبنى الجريبي للاتصال، ومنصف السلستي للإسكان، أسامة الخريجي وزيرً الفلاحة، وصالح بن يوسف وزيرًا للصناعة.
كما ضم التشكيل: «أنور معروف وزير مكلف بالشؤون المحلية، ومحمد المسليني وزيرًا للتجارة، وشكري بن حسن وزيرًا للبيئة، ولبنى الجريبي، وزيرًا لتكنولوجيا الاتصال، وأحمد عظوم وزير الشؤون الدينية، أسماء السحيري، وزيرة المرأة، وعبد اللطيف المكي وزيرًا للصحة، خليل الهميري، وزير التعليم العالي، ومحمد الحامدي، وزير
اقرأ المزيد
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

حركة النهضة التونسية تعلن انسحابها من تشكيلة الحكومة

أعلنت حركة النهضة، اليوم السبت، انسحابها من تركيبة الحكومة التونسية المقترحة، التي كُلف إلياس الفخفاخ بتشكيلها، إذ قالت النهضة: «تقرر عدم المشاركة في الحكومة المقترحة وعدم منحها الثقة في مجلس النواب»، مضيفه: «أمام إصرار الرئيس المكلف على رفض مطلب الحركة في إقامة حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا فإن حركة النهضة تعلن إنسحابها من التشكيلة المقترحة ولا تمنحها الثقة». وكان بيان الرئاسة التونسية أفاد مساء أمس، بإرجاء الإعلان عن التشكيلة الحكومية، إلى اليوم، قائلة: «استقبل قيس سعيد مساء أمس بقصر قرطاج إلياس الفخفاخ»، وفقًا لسكاي نيوز.
استيراد -التوك- توك

السعودية تقرر حظر استيراد «التوك توك»

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن حظر استيراد «التوك توك»، عقب اعتمادها لوائح وأنظمة المواصفات الفنية للدراجات الآلية وتحديث لائحة علامة الجودة، إذ يشمل قرار الحظر، الدراجات الآلية ثلاثية العجلات المستخدمة في نقل البضائع، والمركبات ثلاثية العجلات المجهزة بمقود، والتي لا تعد ضمن فئة الدراجات الآلية، بالإضافة إلى الدراجات الآلية المستعملة التي تكون سعة أسطوانة محركها أقل من «125» مل أو ما يكافؤها من دراجات كهربائية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
علم السودان

هل ينجو السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية؟

وضع السودان أولى خطواته للخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد توصله إلى تسوية مالية مع ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية "كول" عام 2000 بميناء عدن اليمني، فالسودان متهم أمام المحاكم الأمريكية بأن إيواءه لعناصر من تنظيم القاعدة تسبب فى الهجوم على المدمرة كول عام 2000 فى خليج عدن حينما كانت تتزود بالوقود، والذى أسفر عن مصرع 17 أمريكيًّا وإصابة 39 آخرين بجروح. وتنتظر الخرطوم أيضًا تسوية قضية التفجيرات التي طالت سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام، لتتمكن من الوصول معهم إلى تفاهمات.
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

تأجيل الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة للغد

أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، عن تأجيل الإعلان عن الحكومة التونسية إلى غدًا السبت، وذلك بعدما استقبله الرئيس التونسي، قيس سعيد في قصر قرطاج، إذ جاء في بيان لرئاسية الجمهورية التونسية عبر صفحتها على موقع «الفيسبوك»: «استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الجمعة بقصر قرطاج السيد إلياس الفخفاخ المكلف بتكوين الحكومة»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

حركة النهضة التونسية تعلن انسحابها من تشكيلة الحكومة

أعلنت حركة النهضة، اليوم السبت، انسحابها من تركيبة الحكومة التونسية المقترحة، التي كُلف إلياس الفخفاخ بتشكيلها، إذ قالت النهضة: «تقرر عدم المشاركة في الحكومة المقترحة وعدم منحها الثقة في مجلس النواب»، مضيفه: «أمام إصرار الرئيس المكلف على رفض مطلب الحركة في إقامة حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا فإن حركة النهضة تعلن إنسحابها من التشكيلة المقترحة ولا تمنحها الثقة». وكان بيان الرئاسة التونسية أفاد مساء أمس، بإرجاء الإعلان عن التشكيلة الحكومية، إلى اليوم، قائلة: «استقبل قيس سعيد مساء أمس بقصر قرطاج إلياس الفخفاخ»، وفقًا لسكاي نيوز.
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

تأجيل الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة للغد

أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، عن تأجيل الإعلان عن الحكومة التونسية إلى غدًا السبت، وذلك بعدما استقبله الرئيس التونسي، قيس سعيد في قصر قرطاج، إذ جاء في بيان لرئاسية الجمهورية التونسية عبر صفحتها على موقع «الفيسبوك»: «استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الجمعة بقصر قرطاج السيد إلياس الفخفاخ المكلف بتكوين الحكومة»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
قيس سعيد

تونس: حل الأزمة الليبية سياسيًا على قائمة أولوياتنا

أكدت تونس، عزمها الارتقاء بعلاقاتها التاريخية مع كافة دول القارة الإفريقية في جميع المجالات، تكريسًا لعمقها الأفريقي ووعيًا منها بقدرة قارة أفريقيا على كسب رهانات التنمية وتحقيق الرقي والازدهار. جاء ذلك في كلمة الدولة التونسية، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة للدورة 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا، والتي ألقاها كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي.
الفخاخ مع الرئيس قيس سعيد

«الفخفاخ».. من المالية لرئاسة الحكومة التونسية

من بين 20 اسمًا لرئاسة الحكومة التونسية وخلافة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، وقع الاختيار في النهاية على وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ المقترح من حزبي "تحيا تونس" و"التيار الديمقراطي"، بعد أن فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيد، مواطنيه والدوائر السياسية في بلاده بتكليف الفخفاخ رسميًّا مساء الإثنين بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أيام من سقوط حكومة الحبيب الجملي بعد فشله في نيل ثقة البرلمان. ويواجه رئيس الوزراء الجديد العديد من التحديات لإخراج البلاد من أزمة اقتصادية مستمرة؛ نظرا للوضع المتردي، والاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]