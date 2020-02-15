رسميا.. الفخفاخ يُعلن تشكيل الحكومة التونسية

تحرير:وكالات ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ م

الرئيس التونسي

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم السبت، تشكيلة الحكومة الجديدة، إذ ضم التشكيل: «ثريا الجريبي الخميري، وزيرة للعدل، و هشام المشيشي، وزيرًا للداخلية، نور الدين الري، وزيرًا للخارجية، وغازي الشواشي وزيرا لأملاك الدولة، وعماد الحمامي، وزيرًا للنقل، وأنور معروف، وزيرًا للشؤون المحلية، ومنحب مرزوق وزيرًا للطاقة، ومحمد علي التومي وزيرًا للسياحة، وتولى محمد المسيليتني وزارة التجارة، والبيئة لشكري بلحسن، ولبنى الجريبي للاتصال، ومنصف السلستي للإسكان، أسامة الخريجي وزيرً الفلاحة، وصالح بن يوسف وزيرًا للصناعة.

كما ضم التشكيل: «أنور معروف وزير مكلف بالشؤون المحلية، ومحمد المسليني وزيرًا للتجارة، وشكري بن حسن وزيرًا للبيئة، ولبنى الجريبي، وزيرًا لتكنولوجيا الاتصال، وأحمد عظوم وزير الشؤون الدينية، أسماء السحيري، وزيرة المرأة، وعبد اللطيف المكي وزيرًا للصحة، خليل الهميري، وزير التعليم العالي، ومحمد الحامدي، وزير