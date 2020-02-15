انتحار الممثلة «كارولين فلاك» داخل شقتها في لندن

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ م

كارولين فلاك

قبل أسابيع قليلة من موعد محاكمتها بتهمة الاعتداء على صديقها السابق «لويس بيرتون»، عثرت عائلة الممثلة العالمية «كارولين فلاك»، على جثتها داخل شقتها في مدينة لندن الإنجليزية. وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن عائلة الممثلة صاحبة الـ40 عاما، عثروا على جثتها داخل شقتها بعد ساعات قليلة من انتحارها، إذ أبرزت الصحيفة البريطانية في تقريرها، احتفال صديقها لاعب كرة التنس الشهير بعيد الحب، ونشر صورة تجمعهما وكتب عليها «عيد حب سعيد، بحبك».

كانت فلاك ستخضع للمحاكمة بعد أسابيع قليلة بتهمة الاعتداء بالضرب على صديقها السابق لويس بيرتون، داخل شقته في ديسمبر الماضي، وإصابته بإصابات متفرقة نتيجة ضربه بالمصباح الكهربائي في منطاق متفرقة بالجسم. ورفضت عائلة كاولين فلاك، التعليق على خبر انتحارها، وأشارت الصحيفة للضغوط النفسية التي تعرضت لها فلاك