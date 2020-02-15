فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

انتحار الممثلة «كارولين فلاك» داخل شقتها في لندن

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ م
كارولين فلاك
كارولين فلاك
قبل أسابيع قليلة من موعد محاكمتها بتهمة الاعتداء على صديقها السابق «لويس بيرتون»، عثرت عائلة الممثلة العالمية «كارولين فلاك»، على جثتها داخل شقتها في مدينة لندن الإنجليزية. وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن عائلة الممثلة صاحبة الـ40 عاما، عثروا على جثتها داخل شقتها بعد ساعات قليلة من انتحارها، إذ أبرزت الصحيفة البريطانية في تقريرها، احتفال صديقها لاعب كرة التنس الشهير بعيد الحب، ونشر صورة تجمعهما وكتب عليها «عيد حب سعيد، بحبك».
كانت فلاك ستخضع للمحاكمة بعد أسابيع قليلة بتهمة الاعتداء بالضرب على صديقها السابق لويس بيرتون، داخل شقته في ديسمبر الماضي، وإصابته بإصابات متفرقة نتيجة ضربه بالمصباح الكهربائي في منطاق متفرقة بالجسم. ورفضت عائلة كاولين فلاك، التعليق على خبر انتحارها، وأشارت الصحيفة للضغوط النفسية التي تعرضت لها فلاك
اقرأ المزيد
الفنان -بطرس- غالي (3)

بطرس غالي.. بدأ حياته بـ«سرقات صيفية» وأنهاها بتهريب الآثار

من عالم الفن إلى قفص الاتهام، كانت رحلة الفنان بطرس غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد له لمدة 30 سنة، وتغريمه مبلغ 6 ملايين جنيه، فى قضيتين متهم فيهما بتهريب الآثار خارج البلاد، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم "الحاوية الدبلوماسية" التي عثر عليها في إيطاليا تضم آثارا تم تهريبها، ففى القضية الأولى عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، وفى القضية الثانية تقرر معاقبته مع متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريم كل منهم مليون جنيه ومصادرة المضبوطات.
حوار- السيناريست -بشير- الديك (5)

بشير الديك: «الفارس والأميرة» تأخر 17 سنة وسعيد بنجاحه

أعرب الكاتب الكبير بشير الديك، عن سعادته بنجاح فيلم الأنميشن «الفارس والأميرة»، أول فيلم مصري طويل للرسوم المتحركة، وهو من تأليفه وإخراجه، إذ قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «تعبنا فيه أوي وبذلنا فيه مجهود خيالي، والحمد لله على النتائج الإيجابية، والفيلم تأخر حوالي 17 عام ونصف، بسبب التكلفة الإنتاجية، وجزء المعارك الحربية لأنه طويل جدا وأخذ وقت كبير، والفيلم لا يحتمل أجزاء آخرى ممكن نعمل أفلام آخرى»، متابعًا: «آخر مرة سافرت إلى الأردن في افتتاح عرض الفيلم، وفي أول شهر مارس سوف يشارك الفيلم في مهرجان الأقصر، وفي 27 مارس سوف نشارك في مهرجان لسينما الرسوم المتحركة بالمغرب».
محمد-رمضان

علياء عساف لمحمد رمضان: «اللي نمبر وان مش بيبقى مؤذي»

واجه محمد رمضان هجومًا حادًّا شنته عليه الفنانة علياء عساف، التي شاركت معه من قبل في مسلسل «ابن حلال»، وذلك على خلفية أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل مدى الحياة بعد نشر «رمضان» مقطع فيديو على مواقع التواصل من داخل قمرة قيادة الطائرة. ونشرت "عساف" صورة لـ"رمضان" عبر صفحتها «إنستجرام»، علقت عليها قائلة: «اشتغلت معاه بس ماتقابلناش غير في مشهد واحد كنت بسمع إنه شخصية لطيفة ومحترمة، وكان أي حد بينتقدوا كنت بقول لا ده كويس، وبدافع عنه وبقول فرحان بنجاحه، بس اللي بيحصل ده عيب قوي.. عيب لما بدل ما تقف جنب الراجل اللي كنت السبب في قطع عيشه تتريق عليه».
اقرأ المزيد من الأخبار
امال-ماهر-05

بمناسبة عيد الحب.. أمال ماهر تطرح كليب «ماتسبنيش»

طرحت الفنانة آمال ماهر، فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان «ماتسبنيش» على اليوتيوب بمناسبة عيد الحب، إذ تعد الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي. تم تصوير الفيديو في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي. فيما تواصل أمال ماهر استعداداتها لحفل «ليلة عيد الحب» الذي سيقام غدًا الجمعة بالقاهرة الجديدة، بمشاركة الفنان تامر عاشور، والفنان ماجد المهندس.
محمد-رمضان

علياء عساف لمحمد رمضان: «اللي نمبر وان مش بيبقى مؤذي»

واجه محمد رمضان هجومًا حادًّا شنته عليه الفنانة علياء عساف، التي شاركت معه من قبل في مسلسل «ابن حلال»، وذلك على خلفية أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل مدى الحياة بعد نشر «رمضان» مقطع فيديو على مواقع التواصل من داخل قمرة قيادة الطائرة. ونشرت "عساف" صورة لـ"رمضان" عبر صفحتها «إنستجرام»، علقت عليها قائلة: «اشتغلت معاه بس ماتقابلناش غير في مشهد واحد كنت بسمع إنه شخصية لطيفة ومحترمة، وكان أي حد بينتقدوا كنت بقول لا ده كويس، وبدافع عنه وبقول فرحان بنجاحه، بس اللي بيحصل ده عيب قوي.. عيب لما بدل ما تقف جنب الراجل اللي كنت السبب في قطع عيشه تتريق عليه».
شقيق- ياسمين- عبد- العزيز

شقيق ياسمين عبد العزيز لمحمد رمضان: «إنت ليه حابب تكره الناس فيك»

استنكر الفنان وائل عبد ‏العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان، عبر «إنستجرام»، وهو داخل غرفة عمليات، معلقا عليه: «الدكتور إللي صورني وقفوا عن العمل مدى الحياة»، في إشارة منه إلى واقعة الطيار أشرف أبو اليسر، الذي تم وقفه مدى الحياة بسبب الفيديو الذي نشره رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل قمرة الطائرة. وكتب «عبد العزيز» عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»، لمحمد رمضان: «يا ابني إنت بتعمل كده ليه.. ناقصك إيه عشان تبقي بالدماغ دي ربنا أداك نعمه وحب الناس وقبول.. وأنا اشتغلت معاك ابن حلال مكنتش كده خالص».
أحمد خالد صالح (1)

فخور بيك.. رسالة أحمد خالد صالح لوالده في عيد ميلاده

بكلمات مؤثرة، كتب الفنان أحمد خالد صالح على صورة تجمعه بوالده الفنان الراحل خالد صالح في ذكرى ميلاد والده، إذ كتب أحمد على صفحته الشخصية عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "كل سنة وأنت إن شاء الله منعم يا حبيبي، كل سنة وأنت متجمع مع الحبايب ومجمع الحبايب حتى وأنت مش موجود على حبك وسيرتك العطرة، كل سنة وأنا أكتر حاجة فخور بيها في حياتي مهما عملت على الرغم أنها نعمة من ربنا ومليش أيد فيها هيا إني ابنك. رحمة الله عليك يا حبيبي وعلى كل اللي سبقونا، ربنا يجمعنا بيكم على خير".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]