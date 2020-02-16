الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحري والقاهرة

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٣ ص

أمطار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، اليوم الأحد، أمطار على السواحل السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، على أن يكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 10 18الإسكندرية 10 16مطروح 10 15سوهاج 8 17قنا 8 18أسوان 9 20سانت كاترين 3 11وناشد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء خاصة فى الصباح الباكر