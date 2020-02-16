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الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحري والقاهرة

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٣ ص
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، اليوم الأحد، أمطار على السواحل السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، على أن يكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 10 18الإسكندرية 10 16مطروح 10 15سوهاج 8 17قنا 8 18أسوان 9 20سانت كاترين 3 11وناشد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء خاصة فى الصباح الباكر
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مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: تطوير ميدان التحرير نقلة حضارية

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بجولة فى ميدان التحرير، عقب زيارته للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيد فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال تطوير الميدان. وخلال الجولة، استمع مدبولي إلى شرح من وزير الإسكان، الذي أوضح أن مشروع تطوير ميدان التحرير يسير على قدم وساق، من خلال 3 فرق عمل على مدار الـ24 ساعة تنفذ أعمال تطوير الميدان، وذلك تحت إشراف وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار، والثقافة، ومحافظة القاهرة، وعدد من المكاتب الاستشارية، مؤكدا أن نسبة إنجاز أعمال المشروع وصلت إلى 90%.
سامح-شكري (1)

شكري: التصدي لنقل الإرهابيين حل الأزمة الليبية

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي يتابع تنفيذ مخرجات القمة ودفع مسارات تسوية الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة، استمرارا لمشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد خلال مداخلته بالاجتماع موقف مصر الثابت من الشأن الليبي، والمتمثل في الحرص? ? الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق ? ?لعودة الأمن والاستقرار هناك، ويلبي آمال وتطلعات الشعب الليبي.
هالة- زايد

وزيرة الصحة: لن نمنع الوافدين من الصين لزيارة مصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه ليس هناك نية لمنع الوافدين من الصين من دخول مصر، إذ أن منظمة الصحة العالمية لم توص بهذا الأمر، مضيفة أن الحالة الوحيدة المكتشف حملها للفيروس في مصر مستقرة، وأن فيروس كورنا موطنه الصين وليس مصر، فبالتالي ليس هناك داع للقلق، خاصة أن الدولة المصرية اتخذت جميع احتياطاتها للتصدي لأي حالة، جاء ذلك في تصريحات صحفية لها على هامش إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، صباح اليوم الأحد، بحي الأسمرات 2.
رانيا- المشاط

المشاط تمثل مصر في منتدى المرأة العالمي بحضور87 دولة

توجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، إلى مدينة دبي لتمثيل مصر في فعاليات الدورة الثانية لمنتدى المرأة العالمي 2020، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، بحضور ممثلين عن 87 دولة. ويناقش المنتدى، السياسات والمبادرات التي تعزز التأثير الإيجابي للمرأة في جميع المجالات، وسبل زيادة مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية خاصة في قطاع ريادة الأعمال، من خلال 60 جلسة نقاشية، يتحدث فيها أكثر من 100 مسؤول عالمي أبرزهم إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكى، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

الأرصاد: غدا أمطار على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا الأحد، أمطار على السواحل السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، على أن يكون الطقس مائل للبرودة على شمال الب?د حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، وتؤدي إلى اضطراب الم?حة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.
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أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وخفيفة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الغربية.
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اليوم.. طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة.
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غدا.. طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة.
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