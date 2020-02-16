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سعر الدولار اليوم الأحد 16 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.64 جنيه، ونحو 15.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، وبنك عودة، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، وبنك البركة نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي الكويتي نحو 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه
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وزير-الماليه

زيادة مخصصات الصحة والتعليم أهم مستهدفات موازنة 2021

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحوار المجتمعي حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي المقبل، الواردة في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021؛ بحيث يعكس مشروع الموازنة ما تثمر عنه هذه المنصات الحوارية من رؤى وأطروحات توافقية تتسق مع رؤية "مصر 2030"؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية، وإعلاءً للصالح العام، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يرتقي بمستوى معيشة المواطنين.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: نستهدف الوصول إلى معدل نمو 6% خلال 2020-2021

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادات الوزارة وذلك لمناقشة ووضع تصور متكامل للهيكل العام لخطة العام المالي الجديد 2020-2021. وخلال الاجتماع أكدت السعيد أن أهم ما يميز خطة 2020-2021 هو إبراز علاقة خطة التنمية بأهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على مفهوم التنمية المكانية وتوطين أهداف التنمية المستدامة وارتباط كل محافظة بعدد من المشروعات، بالإضافة إلى إبراز المشروعات التي من المقرر الانتهاء منها في 2020-2021 مع توضيح مدى تأثيرها، والمشروعات التى وصلت لنسبة إنجاز نحو 50%.
رز

رئيس شعبة الأرز: لا توجد نية لرفع الأسعار الفترة المقبلة

نفى رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات رجب شحاتة ما تردد مؤخرا عن احتمالية ارتفاع أسعار الأرز خلال المرحلة المقبلة. وقال شحاتة، في تصريح له اليوم الأحد، إن مخزون الأرز يكفي لعام 2021، موضحا أن إنتاج العام الماضي والسابق له بلغ 5 ملايين و500 ألف طن تم استهلاك 5و2 مليون طن منها والباقي 3 ملايين طن فائض تم تخزينه.
الدولار

ارتفاع استثمارات الأجانب إلى 25 مليار دولار في يناير

ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة في مصر، التي تعد موطن أكبر تجارة فائدة في العالم العام الجاري والماضي، بنسبة 13% منذ نهاية ديسمبر إلى 24.9 مليار دولار في يناير 2020، وفقًا لبيانات وزارة المالية. وقالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن المستثمرين الذين دخلوا السوق المصري لحصد أرباح سريعة قد يظلون في الدولة لفترة أطول بالنظر إلى ما تعرضه عليهم الحكومة. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المستثمرين حول العالم يتطلعون إلى مكان يتمتع باستقرار وأمان، ويرى أن مصر تتمتع بهم.
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دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 15 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.64 جنيه، ونحو 15.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، وبنك عودة، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 13 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء، فيما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.67 جنيه، ونحو 15.77 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء، فيما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.
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