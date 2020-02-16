سعر الدولار اليوم الأحد 16 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.64 جنيه، ونحو 15.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، وبنك عودة، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، وبنك البركة نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي الكويتي نحو 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه