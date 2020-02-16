ضحايا كورونا في الصين: 1666 وفاة و68 ألف إصابة

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٧ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير بتسجيل 2009 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و142 وفاة جديدة، أمس السبت، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 68 ألفا و584 حالة بالإضافة إلى 1666 وفاة حتى نهاية يوم أمس، مشيرة إلى أن حالات الوفيات المسجلة، أمس، جاءت بواقع 139 وفاة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس) بوسط البلاد، و2 في سيتشوان، وواحدة في هونان، وأن 11 ألفا و272 مريضا لا يزالون في ظروف صحية خطيرة، و8 آلاف و228 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وأضافت اللجنة أن عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء بلغ 9 آلاف و419 شخصا حيث خرج 1323 شخصا من المستشفى، أمس، بعد شفائهم، لافتة إلى أن 529 ألفا و418 شخصا كانوا على اتصال وثيق بمرضى مصابين تم تعقبهم، فيما مايزال 158 ألفا و764 شخصا منهم تحت الملاحظة الطبية.وبنهاية يوم السبت، تم تسجيل