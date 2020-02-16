جريمة

ضبط المتهمين بسرقة موزع أحمال مستشفى الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ ص
القبض على متهم - صورة أرشيفية
القبض على متهم - صورة أرشيفية
تمكنت مباحث الإسماعيلية، اليوم الأحد، من القبض على المتهمين الرئيسيين في سرقة "موزع أحمال" مستشفي الإسماعيلية العام، وتسببهم في فصل التيار الكهربائى عن المستشفي فجر يوم الأربعاء الماضي. وكان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بتحرير مدير الشؤون القانونية بالمستشفي بمحضر شرطة يفيد سرقة "قاطع كهرباء" المسؤول عن توزيع الأحمال في المستشفى واتهامه 4 موظفين بالإهمال وتسببهم في السرقة.
وبتشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام عطوان رئيس مباحث الإسماعيلية، والمقدم محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث، تم الوصل إلى هوية المتهمين الرئيسيين في الواقعة. وكشفت مباحث الإسماعيلية عن أن المتهمين هما "محمد ع"، 37 سنة، فني بشركة الكهرباء، و"السيد ج"، 41 سنة، عاطل.وتمكنت مأمورية مكبرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما
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