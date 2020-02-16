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5 أبريل.. قرعة إعادة تخصيص أراضي الإسكان في بني سويف

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص
أراضي وزارة الإسكان - صورة أرشيفية
أراضي وزارة الإسكان - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بأنه سيتم يوم 5 أبريل المقبل إجراء القرعة العلنية اليدوية لإعادة تخصيص قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، بالحي الثامن بمدينة بني سويف الجديدة، السابق تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية التي تم إجراؤها 21 مارس 2018، وبنفس الأسعار السابقة، وذلك للعملاء الذين استكملوا سداد مقدم الحجز. وذكر محمد أنور هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه على العملاء الراغبين فى دخول القرعة ولم يستردوا مقدم الحجز، التوجه لفرع بنك التعمير والإسكان ببنى سويف الجديدة لاستيفاء الاستمارة.
وتابع هلال، في بيان للوزارة، اليوم الأحد، أن ذلك يتم خلال الفترة من 23 فبراير الجاري وحتى 5 مارس المقبل، في مواعيد العمل الرسمية، وسيتم إجراء القرعة بمقر جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، وذلك بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.وأوضح أنه يسمح للعملاء المتقدمين لدخول القرعة التواجد من الساعة العاشرة صباحا وحتى
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مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: تطوير ميدان التحرير نقلة حضارية

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بجولة فى ميدان التحرير، عقب زيارته للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيد فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال تطوير الميدان. وخلال الجولة، استمع مدبولي إلى شرح من وزير الإسكان، الذي أوضح أن مشروع تطوير ميدان التحرير يسير على قدم وساق، من خلال 3 فرق عمل على مدار الـ24 ساعة تنفذ أعمال تطوير الميدان، وذلك تحت إشراف وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار، والثقافة، ومحافظة القاهرة، وعدد من المكاتب الاستشارية، مؤكدا أن نسبة إنجاز أعمال المشروع وصلت إلى 90%.
سامح-شكري (1)

شكري: التصدي لنقل الإرهابيين حل الأزمة الليبية

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي يتابع تنفيذ مخرجات القمة ودفع مسارات تسوية الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة، استمرارا لمشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد خلال مداخلته بالاجتماع موقف مصر الثابت من الشأن الليبي، والمتمثل في الحرص? ? الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق ? ?لعودة الأمن والاستقرار هناك، ويلبي آمال وتطلعات الشعب الليبي.
هالة- زايد

وزيرة الصحة: لن نمنع الوافدين من الصين لزيارة مصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه ليس هناك نية لمنع الوافدين من الصين من دخول مصر، إذ أن منظمة الصحة العالمية لم توص بهذا الأمر، مضيفة أن الحالة الوحيدة المكتشف حملها للفيروس في مصر مستقرة، وأن فيروس كورنا موطنه الصين وليس مصر، فبالتالي ليس هناك داع للقلق، خاصة أن الدولة المصرية اتخذت جميع احتياطاتها للتصدي لأي حالة، جاء ذلك في تصريحات صحفية لها على هامش إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، صباح اليوم الأحد، بحي الأسمرات 2.
رانيا- المشاط

المشاط تمثل مصر في منتدى المرأة العالمي بحضور87 دولة

توجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، إلى مدينة دبي لتمثيل مصر في فعاليات الدورة الثانية لمنتدى المرأة العالمي 2020، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، بحضور ممثلين عن 87 دولة. ويناقش المنتدى، السياسات والمبادرات التي تعزز التأثير الإيجابي للمرأة في جميع المجالات، وسبل زيادة مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية خاصة في قطاع ريادة الأعمال، من خلال 60 جلسة نقاشية، يتحدث فيها أكثر من 100 مسؤول عالمي أبرزهم إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكى، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي.
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

الإسكان تطرح 238 وحدة سكنية بمدينة الرحاب في 15 مارس

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم السبت، طرح 238 وحدة سكنية بمدينة الرحاب على أن يبدأ التسجيل على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، (www.hdb-reservation.com)، يوم 15 مارس المقبل، لافتا إلى أن مساحات الوحدات تتراوح من 92 إلى 131 مترا مربعا، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.
سقوط -اسانسير

نائب يفتح ملف «أسانسيرات الموت» في بيان عاجل للحكومة

تقدم النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الخميس، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن تزايد ظاهرة "أسانسيرات الموت"، وضرورة فاعلية الرقابة من قبل الأجهزة المعنية لضوابط تركيب وصيانة المصاعد، مع محاربة ورش بير السلم للتصنيع غير الآمن، ونشر ثقافة التوعية بالمخاطر والنصائح.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

طرح أراضٍ ووحدات في «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح جديد بالمرحلة السابعة، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، ويشمل، قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ8 مدن جديدة، هي: الشيخ زايد، 6 أكتوبر، العبور، دمياط الجديدة، بدر، القاهرة الجديدة، الشروق، السادات)، ووحدات سكنية للأفراد بـ5 مدن جديدة، هي: الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على الطرح.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

الإسكان: مهلة لحاجزي وحدات «المركزي» بالمدن الجديدة

أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، عن منح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، مهلة شهرين تبدأ من اليوم الأربعاء، وحتى يوم 12 أبريل المقبل، لحاجزى الوحدات السكنية السابق طرحها، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدد من المدن الجديدة، لتحديث أو استكمال أى بيانات أو مستندات مطلوبة، وتقديم طلبات إعادة الاستعلام أو طلبات التظلم، في حالة الرفض نتيجة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن، أو الرفض من جهات التمويل.
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