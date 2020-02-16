5 أبريل.. قرعة إعادة تخصيص أراضي الإسكان في بني سويف

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص

أراضي وزارة الإسكان - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بأنه سيتم يوم 5 أبريل المقبل إجراء القرعة العلنية اليدوية لإعادة تخصيص قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، بالحي الثامن بمدينة بني سويف الجديدة، السابق تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية التي تم إجراؤها 21 مارس 2018، وبنفس الأسعار السابقة، وذلك للعملاء الذين استكملوا سداد مقدم الحجز. وذكر محمد أنور هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه على العملاء الراغبين فى دخول القرعة ولم يستردوا مقدم الحجز، التوجه لفرع بنك التعمير والإسكان ببنى سويف الجديدة لاستيفاء الاستمارة.

وتابع هلال، في بيان للوزارة، اليوم الأحد، أن ذلك يتم خلال الفترة من 23 فبراير الجاري وحتى 5 مارس المقبل، في مواعيد العمل الرسمية، وسيتم إجراء القرعة بمقر جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، وذلك بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.وأوضح أنه يسمح للعملاء المتقدمين لدخول القرعة التواجد من الساعة العاشرة صباحا وحتى