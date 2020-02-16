رئيس شعبة الأرز: لا توجد نية لرفع الأسعار الفترة المقبلة

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص

أرز

نفى رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات رجب شحاتة ما تردد مؤخرا عن احتمالية ارتفاع أسعار الأرز خلال المرحلة المقبلة. وقال شحاتة، في تصريح له اليوم الأحد، إن مخزون الأرز يكفي لعام 2021، موضحا أن إنتاج العام الماضي والسابق له بلغ 5 ملايين و500 ألف طن تم استهلاك 5و2 مليون طن منها والباقي 3 ملايين طن فائض تم تخزينه.

وأوضح أنه بحلول شهر سبتمبر القادم سيتم إضافة الكميات من المحصول الجديد. وأشار إلى أن مقرارات وزارتي الري والزراعة هذا العام لزراعة الأرز هي نفس المقرارات لعام 2019 والتي بلغت مليونا و100ألف فدان، موضحا أن 724 فدانا تروي باستخدام مياه نهر النيل و200ألف فدان تعتمد علي الصرف الزراعي و150ألف فدان معتمدة