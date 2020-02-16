الأمن العراقى يعتقل 3 إرهابيين في محافظتي كركوك والأنبار

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص

العراق

اعتقلت السلطات العراقية، اليوم الأحد، 3 إرهابيين من محافظتي الأنبار وكركوك الواقعتين في شمال وغرب البلاد. وذكرت خلية الإعلام الحربي العراقي، في بيان لها، بأن قوات مكافحة الإرهاب شنت عمليات لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق البغدادي أسفرت عن اعتقال 3 مطلوبين في غرب الأنبار ومخيمات ليلان في محافظة كركوك شمال البلاد، وفقا لـ"السومرية نيوز".

كانت الشرطة العراقية قد أعلنت أمس السبت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين في محافظة ميسان الواقعة بالقرب من الحدود الايرانية شرق البلاد.

