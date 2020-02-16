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الأمن العراقى يعتقل 3 إرهابيين في محافظتي كركوك والأنبار

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص
العراق
العراق
اعتقلت السلطات العراقية، اليوم الأحد، 3 إرهابيين من محافظتي الأنبار وكركوك الواقعتين في شمال وغرب البلاد. وذكرت خلية الإعلام الحربي العراقي، في بيان لها، بأن قوات مكافحة الإرهاب شنت عمليات لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق البغدادي أسفرت عن اعتقال 3 مطلوبين في غرب الأنبار ومخيمات ليلان في محافظة كركوك شمال البلاد، وفقا لـ"السومرية نيوز".
كانت الشرطة العراقية قد أعلنت أمس السبت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين في محافظة ميسان الواقعة بالقرب من الحدود الايرانية شرق البلاد.
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أول نزال مصارعة نسائي على لقب «سماك داون» في السعودية

ذكرت العديد من المواقع الخاصة بأخبار المصارعة، أن شركة "WWE" الأمريكية، ستقيم أول نزال مصارعة نسائي على لقب "سماك داون" للسيدات، وذلك في عرض "سوبر شوداون"، المقام الخميس 27 فبراير الجاري، حسبما ذكرت "سبوتنيك".
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رسميا.. الفخفاخ يُعلن تشكيل الحكومة التونسية

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم السبت، تشكيلة الحكومة الجديدة، إذ ضم التشكيل: «ثريا الجريبي الخميري، وزيرة للعدل، و هشام المشيشي، وزيرًا للداخلية، نور الدين الري، وزيرًا للخارجية، وغازي الشواشي وزيرا لأملاك الدولة، وعماد الحمامي، وزيرًا للنقل، وأنور معروف، وزيرًا للشؤون المحلية، ومنحب مرزوق وزيرًا للطاقة، ومحمد علي التومي وزيرًا للسياحة، وتولى محمد المسيليتني وزارة التجارة، والبيئة لشكري بلحسن، ولبنى الجريبي للاتصال، ومنصف السلستي للإسكان، أسامة الخريجي وزيرً الفلاحة، وصالح بن يوسف وزيرًا للصناعة.
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

حركة النهضة التونسية تعلن انسحابها من تشكيلة الحكومة

أعلنت حركة النهضة، اليوم السبت، انسحابها من تركيبة الحكومة التونسية المقترحة، التي كُلف إلياس الفخفاخ بتشكيلها، إذ قالت النهضة: «تقرر عدم المشاركة في الحكومة المقترحة وعدم منحها الثقة في مجلس النواب»، مضيفه: «أمام إصرار الرئيس المكلف على رفض مطلب الحركة في إقامة حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا فإن حركة النهضة تعلن إنسحابها من التشكيلة المقترحة ولا تمنحها الثقة». وكان بيان الرئاسة التونسية أفاد مساء أمس، بإرجاء الإعلان عن التشكيلة الحكومية، إلى اليوم، قائلة: «استقبل قيس سعيد مساء أمس بقصر قرطاج إلياس الفخفاخ»، وفقًا لسكاي نيوز.
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السعودية تقرر حظر استيراد «التوك توك»

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن حظر استيراد «التوك توك»، عقب اعتمادها لوائح وأنظمة المواصفات الفنية للدراجات الآلية وتحديث لائحة علامة الجودة، إذ يشمل قرار الحظر، الدراجات الآلية ثلاثية العجلات المستخدمة في نقل البضائع، والمركبات ثلاثية العجلات المجهزة بمقود، والتي لا تعد ضمن فئة الدراجات الآلية، بالإضافة إلى الدراجات الآلية المستعملة التي تكون سعة أسطوانة محركها أقل من «125» مل أو ما يكافؤها من دراجات كهربائية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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احتجاجات العراق

القبعات الزرقاء في العراق من حماية المتظاهرين لقمعهم

منذ انطلاق حراك العراق في أكتوبر الماضي كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر داعم رئيسي لهذه الحراك، إلا أن موقفه تبدل بعد تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية وهو الشخصية التي رفضها الشارع العراقي على عكس التيار الصدري الذي رحب بهذا التكليف. جاء رفض المتظاهرين لتكليف علاوي باعتباره قريباً جداً من النخبة الحاكمة، في حين رحب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتكليفه، داعياً المتظاهرين إلى وقف قطع الطرقات والجسور، وقام أنصار الصدر بالتصدي للمتظاهرين.
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الرئيس اليمنى يثمن موقف مصر المساند للأمن القومي العربي

ثمن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، موقف مصر المُساند للأمن القومي العربي في كافة القضايا، والحرص على مؤازرة اليمن في أزمته الحالية. جاء ذلك خلال تقديم السفير أحمد فاروق، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده سفيرًا لمصر غير مُقيم لدى الجمهورية اليمنية إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي. ونقل السفير أحمد فاروق، خلال اللقاء، تحيات السيد رئيس الجمهورية للرئيس اليمني، مؤكدًا على وقوف مصر إلى جانب اليمن الشقيق في الظروف الدقيقة التي يمر بها حاليًا، بما يحفظ استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
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مقتل وإصابة 53 طفلًا دهسًا بالأقدام في مدرسة كينية

أعلنت الشرطة المحلية بمدينة كاكاميجا غربي كينيا، أن 13 طفلاً لقوا حتفهم في حادث تدافع، وأصيب أكثر من 40 آخرين لأسباب غير معروفة في مدرسة ابتدائية بالمدينة. وقال ديفيد كابينا قائد شرطة المدينة من موقع الحادث - وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين: "لقد فقدنا 13 طفلاً في هذا التدافع، وآخرون في المستشفى بسبب الإصابات". وتابع: "فتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضبط"، وقع الحادث عندما غادر الطلاب المدرسة، ثم حدثت حالة من الذعر لأسباب غير معروفة حاليا".
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لماذا يرفض الشارع العراقي رئاسة علاوي للحكومة؟

"علاوي هو مرشح الميليشيات الإيرانية وليس الشعب"، بهذه الكلمات أعرب الشارع العراقي عن رفضه تكليف محمد توفيق علاوي رسمياً برئاسة مجلس الوزراء. جاء الإعلان بعد أن فشلت الكتل السياسية العراقية في التوافق على شخصية لتكليفها بمهمة تشكيل حكومة عراقية، وكان الرئيس برهم صالح قد أمهل يوم الخميس الماضي الكتل السياسية، حتى نهار السبت الأول من فبراير لاختيار رئيس حكومة جديد، يكون مقبولاً من الشارع، أو سيقوم بتسمية رئيس حكومة مؤقتاً، حسبما ينص عليه الدستور وهو ما قام به فعلاً وهو تكليف علاوي.
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